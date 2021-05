Umfrage der Woche: Trennt Ihr Euch von Google Fotos?

Am 1. Juni, also am kommenden Dienstag, wird Google Änderungen bei Google Fotos durchführen. Dabei wird es unter den meisten Android-Smartphones nicht mehr möglich sein, unbegrenzt Bilder in die Foto-Cloud zu laden. Ist das für Euch ein Grund, zu einer anderen Foto-Cloud zu wechseln? Willkommen bei der Umfrage der Woche!

Die Änderung bei Google sorgt auch für andere Dienste des Suchmaschinen-Riesen an. Beispielsweise rechnet Google Mailanhänge ebenfalls auf das Speicherkontingent, das jedem Account umsonst zusteht. Dieses beträgt 15 Gigabyte und muss mit Google Fotos, den Dateien in Eurem Google Drive und Gmail bald deutlich mehr stemmen.

Wichtig ist dabei, dass Fotos und Videos, die vor dem Datum in den Dienst hochgeladen werden, nicht angerechnet werden. Ihr habt also über das Wochenende noch Zeit, alles in feuchte Tücher zu wickeln. Achtet darauf, dass Ihr die Bilder im Modus "Hohe Qualität" speichert. Dabei ist die Auflösung bei Fotos auf 16 Megapixel und bei Videos auf 2 Megapixel also Full-HD begrenzt.

Verabschiedet Ihr Euch nun von Google Fotos?

Ihr könnt übrigens sehen, wie viel Speicherplatz derzeit auf Eurem Google-Profil verfügbar ist, indem Ihr die Seite "Speicher verwalten" ansteuert. Dort schätzt das Unternehmen anhand Eurer Upload-History ein, wie viel Zeit Ihr noch habt, bevor der freie Speicherplatz aufgebraucht ist.

In meinem Fall habe ich mit 17 Jahren ignorierter E-Mails, die ich weggespeichert habe, anscheinend nur ein weiteres Jahr freien Speicherplatz vor mir. Gerade genug, um die Volljährigkeit meines Kontos zu feiern. Zeit, sich für den Google One-Plan anzumelden, oder? Oder ist es besser, einen Wechsel des Dienstes in Betracht zu ziehen?

Haben Euch die Änderungen bei Google Fotos zum Wechsel veranlasst? Ja

Nein, aber ich denke darüber nach!

Nein und das werde ich auch nicht tun.

Denkt daran, dass Ihr immer noch unbegrenzten Speicherplatz auf dem Dienst haben könnt. Fotos und Videos, die von Googles Pixel-Handys synchronisiert werden, belasten den Speicher aktuell noch nicht. Im Falle des Pixel 3 geht das bis bis zum 31. Januar 2022.

Eine andere Alternative, an die der Brasilianer Jairo erinnert, ist das Jonglieren zwischen verschiedenen Benutzerprofilen. Aber diese Lösung ist für die meisten Menschen nicht wirklich komfortabel und erfordert eine sorgfältige Verwaltung auf dem Handy.

Würdet Ihr ein Google-Gerät kaufen, um den Platz zu erweitern?

Neben den Pixel-Smartphones gibt es eine weitere Möglichkeit, den Speicherplatz im Google-Konto zu erweitern. Unser Leser Thomas merkten neulich an, dass Käufer eines Google Chromebooks ein Abonnement bei Google One geschenkt bekommen. Das Ganze bedeutet eine eine Ersparnis von etwa 30 Euro für ein Jahr. Aber ist all das ein Grund, ein Gerät von Google zu kaufen?

Würdet Ihr ein Google-Gerät für kostenlosen Speicher kaufen? Ja

Nein

Ich habe bereits ein Google-Gerät

Zu welchem Dienst nutzt Ihr oder welchen nutzt Ihr bereits?

Angesichts des begrenzten Speicherplatzes auf dem Konto fragen sich manche Leute vielleicht, ob es an der Zeit ist, den Foto- und Videospeicherdienst zu wechseln. Google bietet eine einfache Möglichkeit, die Fotos auf euren Computer herunterzuladen oder die Fotos und Videos sogar an Rivalen wie Flickr oder OneDrive zu übertragen.

Womit wir bei der letzten Frage in dieser Woche wären: Welchen Cloud-Speicher für Fotos nutzt Ihr oder zu welchem wollt Ihr wechseln?

Welchen Cloud-Dienst werdet Ihr in Zukunft nutzen Google Fotos – dabei bleibt's

Flickr

Microsoft OneDrive

Apple iCloud

Amazon Photos

SmugMug

Dropbox

500px

Adobe Creative Cloud

Andere

Ich nutze keine Cloud-Speicher

Mein eigener NAS ist alles was ich brauche

RIP unbegrenzt kostenlos speichern: Mai/2015 ~ Mai/2021 / © NextPit

Nächsten Montag melden wir uns mit einer Analyse der Antworten aus der NextPit-Community auf der ganzen Welt zurück. Wird das Ende der Bequemlichkeit von "unbegrenzten" Fotos auf dem Handy ein Anreiz sein, öfter eine dedizierte Kamera (DSLR, DSLM, etc.) zu verwenden?

Vielen Dank an alle, die diese Woche an der Umfrage teilgenommen haben! Bitte nehmt Euch einen Moment Zeit, um Eure Antworten zu erläutern – einschließlich Tipps zur Synchronisierung und Speicherung sowie zu anderen Hosting-Diensten. Oh, und wenn Sie Vorschläge für eine zukünftige Umfrage hier bei NextPit habt, freuen wir uns natürlich auch!