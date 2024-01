Urlaubsanträge für 2024 jetzt stellen: Das ist der beliebteste Monat

Heute ist klar, dass in einem Markt, in dem der Wettbewerb um Talente groß ist, für potenzielle Bewerber/innen die Sozialleistungen genauso wichtig sind wie das Gehalt. Die Deutschen sind harte Arbeiter, aber die Work-Life-Balance ist hier entscheidend. Das Konzept des "Feierabends" ist ein wichtiger Teil der Arbeitsplatzkultur, bei dem die Beschäftigten ermutigt werden, nach der Arbeit abzuschalten und ihr Privatleben zu genießen.

Abgesehen von den Vorteilen, die die Arbeit im Büro mit sich bringt, ist der wichtigste Vorteil im Leben – neben der Freiheit, zwischen den Meetings die Wäsche zu waschen oder auf den Markt zu gehen, ohne das Gefühl zu haben, dass man gerade einen Gefängnisausbruch hinter sich hat – ein guter Urlaub.

In Deutschland gibt es großzügige Regelungen für bezahlten Urlaub. Jeder Arbeitnehmer hat gesetzlichen Anspruch auf 20 Tage Urlaub im Jahr, wobei viele Unternehmen bis zu 30 Tage Urlaub gewähren. Der August ist dabei der häufigste Monat, in dem Urlaub genommen wird.

20 Tage zusammen mit einigen weiteren Feiertagen sind kaum zu überbieten, aber dennoch gibt es bei einigen Unternehmen, darunter viele Tech-Giganten, einen wachsenden Trend, ein weitaus großzügigeres Modell mit unbegrenzten Urlaubstagen einzuführen.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern gibt es in Deutschland einen rechtlichen Präzedenzfall, der die Umsetzung dieser Politik etwas schwieriger macht als anderswo. Aber da die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Regel die üblichen 20 bis 30 Tage nicht überschreiten, selbst wenn sie die Möglichkeit haben, unbegrenzt Urlaub zu nehmen, ist es wirklich der Gedanke, der zählt.

Für kleinere Unternehmen und Unternehmen in der Wachstumsphase mag das nach einer teuren Angelegenheit klingen. Die Realität ist, dass diese großzügige Zeit eine gesunde, produktive Atmosphäre fördert. Und: Es gibt Hinweise darauf, dass die meisten Arbeitnehmer/innen die übliche Anzahl an Tagen ohnehin nicht überschreiten würden.

Gleichzeitig ist die Bereitschaft der Arbeitnehmer/innen, unbezahlte Überstunden zu leisten, aufgrund der besseren Arbeitsmoral deutlich höher.

Ein weiterer Punkt, der die Kosten zusätzlicher Urlaubstage für die Arbeitnehmer/innen betrifft, sind die Ergebnisse des Time Off Report von Calendar Labs, der die Rolle des bezahlten Urlaubs in der allgegenwärtigen Work-Life-Balance untersucht.

Die Umfrage ergab, dass einer von acht Arbeitnehmern, wenn er die Wahl hätte, zusätzliche Urlaubstage einer Gehaltserhöhung vorziehen würde. Das sind 12,5 % der Beschäftigten – und es zeigt, wie sehr manche Menschen ihre Zeit dem Geld vorziehen.

Am anderen Ende des Spektrums geben vier von fünf Arbeitnehmern an, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie ihren Urlaub nehmen, weil sie befürchten, mit ihrer Arbeit in Rückstand zu geraten oder die Arbeit ihrer Kollegen zu vernachlässigen. Aber wenn Ihr Euren Urlaub nehmt, sorgt Ihr aktiv für eine ausgewogene Work-Life-Balance und stellt euer eigenes Wohlbefinden an erste Stelle.

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.