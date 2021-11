WhatsApp: "Ghosten" leichtgemacht mit dieser neuen Funktion

WhatsApp wird Euch erlauben, die "Zuletzt online"-Hinweise und Eure Last Connections zu verbergen

Diese Funktion befindet sich in der geschlossenen Beta-Phase und ist einer Handvoll von Tester:innen vorbehalten.

Es wurde noch kein Termin für die Markteinführung festgelegt.

Worüber wir hier reden? Zuletzt online"-Erwähnungen auf WhatsApp sind ein echtes Ärgernis für Agoraphobiker und andere Menschen mit sozialen Ängsten. Diese Hinweise zeigen jedem, ob Ihr online seid oder wann Ihr Euch zuletzt beim Messenger angemeldet habt.

Derzeit könnt Ihr in WhatsApp in den Datenschutzeinstellungen einstellen, dass entweder alle diese Hinweise sehen können, nur Eure Kontakte – oder niemand. Aber oft ist es ja nur eine bestimmte Person, die man dringend "ghosten" möchte. Ihr wollt dann einfach nur verhindern, dass dieser Widerling Euch mit Nachrichten bombardiert, sobald er oder sie sieht, dass Ihr online seid.

WhatsApp macht es künftig wie Telegram! / © WABetainfo

Mit Telegram könnt Ihr bereits längst Euren Online-Status und Eure letzte Verbindung vor bestimmten Nutzer:innen aus Euren Kontakten verbergen. Und wie WABetaInfo am 11. November berichtete, arbeitet WhatsApp nun an der gleichen Funktion in seiner neuesten Beta-Version. Ihr könnt dann Euren "zuletzt online"- oder "online"-Status für einen oder mehrere bestimmte Personen ausblenden, ohne diese Einstellung wahllos auf Eure komplette Knntakte anzuwenden.

Doch diese schwarze Liste ist offensichtlich ein zweischneidiges Schwert: Wie die "gelesen"-Infos bei den Nachrichten könnt Ihr auch den Status "zuletzt gesehen" nicht sehen, wenn Ihr ihn vor einer bestimmten Person verbergt. Privatsphäre ist nun mal keine Einbahnstraße.

Was haltet Ihr von dieser Funktion? Wie macht Ihr das denn bislang? Versteckt Ihr Euch in Euren Messengern vor bestimmten oder allen Personen?