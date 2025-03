Apple hat mit der Verteilung von iOS 18.4 Beta 3 begonnen, zunächst an Entwickler und jetzt an öffentliche Tester/innen. Dieses dritte Beta-Update führt mehrere wichtige Verbesserungen ein, darunter eine Behebung von Problemen mit den Genmoji des Apple Intelligence auf WhatsApp. iOS 18.4 ist eine der am meisten erwarteten Versionen von iOS 18, da sie wichtige Funktionen und Verbesserungen mit sich bringt. Zu den herausragenden Neuerungen gehören die erweiterte Unterstützung von Apple Intelligence für mehr Länder und Sprachen sowie verschiedene Verbesserungen, die auf früheren Updates aufbauen.