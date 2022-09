Datenschutz: Persönliche Daten aus der Google-Suche entfernen

Google macht es ab sofort einfacher, persönliche oder sensible Informationen aus den eigenen Suchergebnissen zu entfernen. Die auf den Datenschutz ausgerichtete Funktion "Results about you" kann seit Kurzem von einigen Nutzer:innen verwendet werden. NextPit zeigt Euch heute, wie Ihr beantragt, dass Eure sensiblen Informationen in der Google-Suche entfernt werden.