Samsungs Z Flip 5 kann's doch: Android-Apps auf dem Außendisplay!

Das Samsung Galaxy Z Flip 5 kann es doch: Mit einem Trick laufen auf dem Cover-Display beliebige Android-Apps – und sogar Spiele! Wie das funktioniert, lest Ihr in dieser Anleitung von nextpit!

Die Foldable-Saison 2023 ist in vollem Gange, und Samsung und Motorola haben ihre neuesten Flip-Smartphones mit großen Cover-Displays auf den Markt gebracht. Doch während das Motorola Razr+ (2023) im Test von nextpit mit seinem voll funktionsfähigen externen Bildschirm punktete, erlaubt Samsung seinen Nutzern offiziell nur Widgets und eine sehr eingeschränkte Liste von Apps. Aber: Mit dem Good-Lock-Tool könnt Ihr ein spezielles Widget aktivieren, über das sich praktisch jede App auf dem Außendisplay des Flip 5 starten lässt.

Wir haben bereits über Samsungs Good-Lock-Toolkit berichtet, eine Reihe von Tools zur Verbesserung und Anpassung von One UI. Eines der Good Lock-Tools, MultiStar, zielt auf Produktivität und Multi-Window-Funktionen ab. Alles, was Ihr für die Installation braucht, ist ein Samsung-Account.

Affiliate Angebot Samsung Galaxy Z Flip 5 Vorbesteller für das Galaxy Z Flip 5 bekommen doppelten Speicher und 100 Euro Rabatt im Warenkorb bei Bestellabschluss! Mit dem Code "LIVEDEALZ" gibt's die Galaxy Buds 2 Pro noch gratis dazu! Zur Geräte-Datenbank

So startet Ihr (fast) jede App auf dem Cover-Display des Z Flip 5

MultiStar bietet eine experimentelle Funktion, die ein Cover-Display-Widget hinzufügt, das wie ein Launcher oder ein App-Ordner funktioniert. Folgt diesen Anweisungen, um es auf Eurem Galaxy Z Flip 5 auszuprobieren:

Installiert zunächst die Good-Lock-Suite, installiert dann das MultiStar-Modul und öffnet es. / © nextpit

Installiert Good Lock aus dem Galaxy Store. Installiert das MultiStar-Modul, das Ihr normalerweise auf der Registerkarte Life up findet. Öffnet MultiStar aus Good Lock und tippt auf I ♥ Galaxy Foldable. Wählt die Option Launcher Widget. Wählt aus, welche App-Symbole auf dem Launcher-Widget angezeigt werden sollen. Fügt das Launcher-Widget auf dem Cover-Display hinzu – fertig!

MultiStar bietet ein normales Widget für Apps und ein spezielles für Spiele (ganz rechts). / © nextpit

Die MultiStar-Benutzeroberfläche weist darauf hin, dass nicht alle Apps auf dem Cover-Display richtig skaliert werden können. Rechnet also mit Schwierigkeiten bei Apps, die auf Texteingabe angewiesen sind. Dafür bietet das Galaxy Z Flip 5 keine optimierte Tastaturschnittstelle, wie sie beim Motorola Razr+ 2023 (Razr 40 Ultra) zum Einsatz kommt.

Ein paar schnelle Tests im nextpit-Büro ergaben, dass zumindest der Google Chrome-Browser und die YouTube-App ordnungsgemäß geöffnet wurden. Natürlich ist das Lesen langer Artikel auf dem Cover-Display nicht die eleganteste Lösung, aber zumindest YouTube funktionierte einigermaßen gut, und das Suchen nach Videos sowie das Eintippen von URLs funktionierten einwandfrei. Wie die meisten Good-Lock-Funktionen ist auch das Launcher Widget ein experimentelles Feature.

Es ist fast so, als würde man das alte Motorola FlipOut benutzen. / © nextpit

Welche Apps eignen sich Eurer Meinung nach am besten für das Cover-Display? Oder denkt Ihr, dass das kleine Display wirklich nur für Widgets und Benachrichtigungen geeignet ist? Teilt uns in den Kommentaren unten mit, was Ihr im Testbericht des Galaxy Z Flip 5 von uns wissen wollt!