Samsung-Handy ausschalten: So geht's – nein, das ist kein Witz!

In dieser Anleitung erkläre ich Euch, wie Ihr Euer Samsung-Handy ausschalten könnt. Das ist kein Scherz! Denn bei den neuesten Samsung-Smartphones mit der "Side Key" getauften Funktionstaste ist das Ausschalten des Smartphones eindeutig nicht so intuitiv, wie es sein sollte.

Ja, im Jahr 2022 braucht man eine Anleitung, um sein Samsung-Handy ausschalten zu können. Dabei lest Ihr nicht meine x-te Übertreibung oder ein sarkastisches Intro zu einem Meinungsbeitrag. Nein, Spaß beiseite! Samsung hat es wirklich geschafft, eine der einfachsten Dinge an einem Smartphone mit Android-Betriebssystem kompliziert zu machen.

Weitere nützliche Funktionen für Euer Samsung-Handy findet Ihr in meinem Leitfaden zu den besten OneUI-Features.

Ja, ich hör ja schon auf. Ich habe eh das Gefühl, mir flüstert jemand ins Ohr, meine Artikel seien zu lang. Also bringe ich es direkt auf den Punkt: Die meisten "Samsung Galaxy S"-, "Galaxy A"- und sogar die neueren "Galaxy Z"-Modelle verfügen über eine Taste namens Side Key (oder Funktionstaste in der deutschen Übersetzung von OneUI).

Seltsamerweise ist diese Taste standardmäßig kein Ein-Aus-Schalter mehr. Wenn Ihr sie lange drückt, gelangt Ihr nicht zum Power-Menü von Android 12, sondern zu Samsungs Bixby-Assistenten. Das ist so unintuitiv, dass Samsung selbst eine Anleitung anbietet, um Euch zu erklären, wie Ihr das Smartphone ausschalten könnt. EINE ANLEITUNG! Das Tutorial ist übrigens im Menü "Erweiterte Funktionen" von OneUI versteckt, was zugegebenermaßen echt lustig ist.

Drei Methoden, um Euer Samsung-Smartphone auszuschalten

Über das Schnellmenü, indem Ihr auf das Power-Symbol tippt. Langes Drücken der "Side Key"- und der "Leiser"-Taste Über Sprachsteuerung mit Bixby

Das sind die drei Methoden, um Euer Samsung-Handy auszuschalten / © NextPit.

Vergesst Ihr diese Möglichkeiten im Alltag ständig, könnt Ihr die Funktionstaste auch neu belegen, sodass sie Ihr zum Power-Menü statt zu Bixby gelangt. Anschließend könnt Ihr Euer Handy wieder wie gewohnt ausschalten.

Geht auf Einstellungen und dann auf Erweiterte Funktionen. Tippt auf Funktionstaste. Lang Drücken und Menü Ausschalten auswählen

Diese Lösung ist so viel praktischer, dass sie zu den ersten drei Dingen, die Ihr auf Eurem neuen Samsung-Smartphone macht gehört.

Warum ist das Tutorial zum Ausschalten Eures Smartphones in den erweiterten Funktionen versteckt? / © NextPit

Das war's mit dieser Masterclass zum Ausschalten Eures Samsung-Smartphones. Bitte dankt mir nicht, ich bin froh, dass ich dieses wertvolle Wissen mit Euch teilen dufte. Nächste Woche lernt Ihr dann, wie Ihr Euer USB-C-Kabel ins Smartphone steckt.

Wer weiß, vielleicht müsst Ihr in Zukunft eine spezielle Option aktivieren. Ernsthaft, was haltet Ihr von Samsungs Entscheidung, das Ausschalten kompliziert zu machen? Das Ausschalten per Sprachbefehl aus Gründen der Barrierefreiheit verstehe ich, aber was ist mit dem Rest?