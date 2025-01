Bei Saturn geht der WSV in die finale Runde. Neue Produkte und neue Rabatte warten bis zum 05. Februar auf Euch. Mit dabei ist auch der Bose SoundLInk Flex der zweiten Generation, den Ihr jetzt zum absoluten Bestpreis ergattern könnt. Wir haben uns den Deal zum tragbaren Bluetooth-Lautsprecher angeschaut und verraten Euch, was Ihr hier erwarten dürft.

Bose dürften wohl die meisten mit ausgezeichnetem Klang und hohen Preisen assoziieren. Letzteres ist in der Regel auch nicht falsch, außer es gibt Angebote rund um die Premium-Marke – so wie es jetzt der Fall ist. Bei Saturn habt Ihr Glück, falls Ihr gerade auf der Suche nach einem tragbaren Bluetooth-Lautsprecher seid. Den Bose SoundLink Flex (2. Gen) gibt es nämlich jetzt so günstig wie noch nie. Doch bevor Ihr die Katze im Sack kauft, schauen wir uns erst einmal an, was das Gerät zu bieten hat.

Bose SoundLink Flex (2. Gen) – Bluetooth-Lautsprecher mit sattem Klang

Bereits die erste Generation des SoundLink Flex wusste im nextpit-Test zu überzeugen. Bei der zweiten Generation hat sich auch beim recht schicken, kompakten Design nichts getan. Lediglich der Bose-Schriftzug wurde deutlicher herausgearbeitet und die physischen Knöpfe auf der Oberseite etwas besser herausgearbeitet, was dem ganzen einen etwas ordentlicheren Look verleiht.

Der Bose SoundLink Flex (2. Gen) lässt sich problemlos in Eurem Rucksack verstauen oder mit der Trageschlaufe transportieren. / © Bose

Trotz der geringen Größe weiß der SoundLink Flex auch mit einem klaren Klangbild zu überzeugen. Die Bässe sind recht tief, während der Sound ziemlich kraftvoll übertragen wird. Spannend ist auch die Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden. Geht Euch dennoch der Saft aus, könnt Ihr den Bluetooth-Lautsprecher problemlos via USB-C-Anschluss wieder mit Strom versorgen. Ebenfalls an Bord ist eine Zertifizierung nach IP67, was für eine Staub- und Wasserbeständigkeit spricht. Zusätzlich ist das Gerät mit Apple AirPlay 2 kompatibel und in der App könnt Ihr den Sound nach Eurem Geschmack anpassen.

Bluetooth-Lautsprecher von Bose unter 130 Euro – Lohnt sich das?

Möchtet Ihr Euch das kompakte Gerät schnappen, zahlt Ihr bei MediaMarkt aktuell 123 Euro. Damit erreicht das Angebot einen bisherigen Bestpreis. Der nächstbeste Deal im Netz verlangt ist direkt beim Hersteller erhältlich. Hier müsst Ihr allerdings bereits 129,95 Euro zahlen. Ohne Aktionsrabatte liegt die unverbindliche Preisempfehlung des Lautsprechers bei 179,95 Euro. MediaMarkt bietet zudem alle vier möglichen Farbvarianten zum Verkauf an. Mit einem Klick auf einen der nachfolgenden Links kommt Ihr direkt zur gewünschten Farbe.

Preislich macht Ihr hier also nichts falsch. Obwohl kleinere Lautsprecher bei der Stiftung Warentest vor Kurzem etwas schlechter abschnitten, konnte sich der Bose SoundLink Flex den Platz als "Bester Allrounder" in unserem Vergleich der besten Bluetooth-Lautsprecher schnappen. Sie bieten häufig deutlich mehr Sound, als die Größe vermuten lässt und das trifft auch auf den Bose SoundLink Flex zu. Möchtet Ihr einen tragbaren Lautsprecher für die nächste Gartenparty oder einfach um Euch das Kochen etwas angenehmer zu gestalten, solltet Ihr Euch das Angebot von Saturn unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist die Bose SoundLink Flex (2. Gen) interessant für Euch oder stellt Ihr Euch gleich ein riesiges Gerät mit Stativ in den Garten? Lasst es uns wissen!

