WWDC23: Termin steht fest – und Apple sagt "unsere bisher spannendste Veranstaltung"

Die Entwicklerkonferenz von Apple, WWDC23, findet in diesem Jahr wieder in Cupertino statt. Dort dreht sich in der Regel alles um Software. In der heute verschickten Pressemitteilung findet sich aber auch ein Hinweis, dass es in diesem Jahr auch etwas mehr zu sehen geben könnte.

Fest steht schon mal, dass die WWDC23 in diesem Jahr am 5. Juni beginnt, bis zum 9. Juni geht und man sowohl live vor Ort im Apple Park in Cupertino, aber auch online dabei sein kann. Den ersten Tag der Messe nutzt Apple traditionell für eine Keynote, um wichtige Neuerungen bei iPadOS, iOS (hier gibt es übrigens alle Infos zu iOS 17), macOS, watchOS (alle Infos zu watchOS) und tvOS anzukündigen. Außerdem gibt es immer wieder auch mal einige Ankündigungen außerhalb der Reihe, wie beispielsweise im vergangenen Jahr die M2-Chips.

Jetzt sagen wir seit einigen Jahren (und zugegebenermaßen vor allem ich) jährlich, dass Apple nun endlich seine AR- oder VR-Brille aus dem Hut zaubert und damit in diesem Segment neue Maßstäbe setzt. Bisher hatten wir (hatte ich mich) uns immer getäuscht – und waren damit gewissermaßen auch etwas enttäuscht. In diesem Jahr aber könnte sich das ändern.

Denn Susan Prescott, ihres Zeichens Vice President Worldwide Developer Relations bei Apple, sagt, es werde die "bisher größte und spannendste Veranstaltung sein" und man freue sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer "zu diesem ganz besonderen Event zu sehen!"

Klar, Apple ist nicht gerade für fehlende Superlative während seiner Shows bekannt. Aber ein solches Zitat darf sicherlich auch so verstanden werden, dass man sich in diesem Jahr in Cupertino ganz besonders viel Mühe gibt. Von daher, never change a great tradition, bin ich mir auch in diesem Jahr wieder sicher, dass wir nun endlich die Apple Glasses sehen werden.

Wer sich als Entwickler für die WWDC23 registrieren will, kann das hier tun.