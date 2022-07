Xiaomi 12 Lite im Test: Ein Redmi mit falschem Namen

Fazit

Findet das Xiaomi 12 Lite zwischen dem Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X seinen Platz im Katalog von Xiaomi? Und ist es dabei eine gute Wahl?

In absoluten Zahlen ja! In meinem Test des Xiaomi 12X habe ich mich darüber beschwert, dass es dieses Smartphone nicht geben sollte, da es dem Xiaomi 12 in Bezug auf die technischen Daten und den Preis viel zu ähnlich sei. Ich bewertete es mit 3 von 5 Punkten, was zugegeben ein wenig hart war.

Das ist beim Xiaomi 12 Lite nicht der Fall. Es ist ein echtes Lite-Modell, das erschwinglicher, aber auch eingeschränkter als das Flaggschiff ist. Allerdings könnt Ihr das Xiaomi 12X im Netz bereits für rund 500 Euro kaufen. Zu diesem Preis ist es meiner Meinung nach eine viel bessere Wahl. Der offizielle Preis im Xiaomi-Shop liegt bei 649 Euro.

Wenn ich die Onlinepreise berücksichtige, würde ich Euch also eher das Xiaomi 12X empfehlen, dessen Bewertung ich aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnisses wohl erhöhen muss. Wenn Ihr jedoch kein gutes Angebot findet und Euch der offizielle Preis des Xiaomi 12X immer noch zu teuer ist, ist das Xiaomi 12 Lite eine gute und erschwinglichere Alternative.

In jedem Fall bleibt das Xiaomi 12 Lite ein Redmi, das unter falschem Namen erschien. In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist es übrigens dem Redmi Note 11 Pro+ 5G, das ich getestet habe, sehr ähnlich. Wenn Ihr noch Zweifel an der chaotischen Natur des Xiaomi-Katalogs hattet, ist das hier ein weiterer Beweis dafür!