Dreiländer-Check: Xiaomi 13T Pro im Extrem-Akkutest

Raus aus dem trockenen Büro-Alltag und Benchmark-Tests zu Akkulaufzeiten. Wie lange hält das neue Xiaomi 13T Pro im Extremtest durch? Dieser Frage gehen wir Morgen, am 27. September 2023, nach. Die Idee: Wir wollen einen vollgepackten Reisetag mit dem Handy simulieren und gehen dafür ... naja auf einen vollgepackten Reisetag! Der Start ist in der Redaktionsheimat Berlin, dann geht's nach Paris, Brüssel und zurück nach Hause.

Falls Ihr den großen Xiaomi-Launch diese Woche verpasst habt: Unter anderem hat Xiaomi mit dem 13T Pro ein neues Flaggschiff vorgestellt. Das Handy bietet neben einer leistungsstarken Triple-Kamera samt Leica-Unterstützung auch einen ausdauernden Akku mit 5.000 mAh. Dank des effizienten MediaTek Dimensity 9200+ mit seiner 3-nm-Fertigung soll das Handy stolze 17 Stunden lang Videos wiedergeben können.

Während Ihr unsere Eindrücke bereits im Test des Xiaomi 13T Pro lesen könnt, habt Ihr am 27. September die Möglichkeit, live dabei zu sein. Denn für nextpit halte ich Euch am Reisetag regelmäßig auf dem Laufenden und nehme Euch über Live-Streams mit auf die Reise. Nachfolgend findet Ihr einen groben Reiseplan, den ich am 27. mit Updates wie einen Live-Ticker fülle.

Xiaomi 13T Pro im Dreiländer-Check: Unser Reisetag am 27. September

08:00 Uhr: Live-Stream vom Flughafen Berlin

Los geht's am Flughafen BER in Berlin. Zur perfekten Frühstückszeit werde ich Euch live von dort begrüßen. Natürlich nutze ich dafür das Xiaomi 13T Pro, als Back-Up habe ich natürlich noch ein zweites Modell mit. Schaut rein, stellt mir Fragen und wünscht mir einen guten Flug. Denn der ...

08:35 Uhr: Abflug von Berlin nach Paris

... geht um 8.35 Uhr in Berlin los. Sobald dieser verfügbar ist, poste ich hier den Link zum Flug bei Flightradar. So könnt Ihr mich sogar dann verfolgen, wenn alle meine Handys im Flugmodus sind.

12:00 Uhr: Live-Stream vom Eiffelturm

Zur Mittagszeit, hoffentlich mit einem Croissant in der Hand, werde ich Euch im zweiten Live-Stream begrüßen. Ganz ohne Greenscreen werdet Ihr dabei im Hintergrund den Eiffelturm sehen. Und wer weiß, vielleicht nehme ich auch noch Bilder für einen Kamera-Test mit dem Xiaomi 13T Pro auf. (Kleiner Spoiler, hehe)

14:20 Uhr: Fahrt von Paris nach Brüssel mit dem Thalys

Allzu lange hab' ich nicht in "Vive la France" ... sagt man das so. Antoine?

Denn um 14.20 Uhr geht's schon weiter mit dem Thalys nach Brüssel. Denn seit ich als Kind ein Bild mit modernen Bauwerken bewundern konnte, wollte ich zum Atomium im Brüssel. Und dort ...

18:00 Uhr: Live-Stream vom Atomium in Brüssel

... wird's natürlich auch den nächsten Live-Stream geben. Wahrscheinlich werde ich keine Zeit haben, auf das Atomium zu gehen. Aber ich werde sicher ein Bild von da oben googlen und hier in diesem Beitrag einfügen.

20:50 Uhr: Rückflug von Brüssel nach Berlin

Zurück nach Berlin geht's um kurz vor 21 Uhr – und ich bin schon echt gespannt, wie viel Akkukapazität das Handy dann noch übrig hat. Ich hoffe wirklich, dass es so lange durchhält. Denn ich wollte eigentlich keine ausgedruckten Flugtickets auf die Reise mitnehmen ... ob das eine gute Idee ist?

22:15 Uhr: Zurück in Berlin

Planmäßig werde ich um 22.15 Uhr zurück in Berlin sein und dann um ...

23.30 Uhr: Recap, denn Schlaf bleibt den Schwachen vorbehalten

Abschließen möchte ich den Tag gerne mit einem Recap. Ob es einen Live-Stream gibt, oder ob ich mein Fazit hier verfassen werde, liegt an Euch. Denn Ihr könnt mir im Laufe des Tages gerne schreiben, ob Ihr Bock habt, bis zum Ende mit dabei zu sein. Was sind Eure Fragen zum Xiaomi 13T Pro, wie findet Ihr das neue Smartphone und wart Ihr schonmal in Paris, Brüssel oder Berlin?

Wir haben den ganzen Tag Zeit, drüber zu quatschen! Ich freu mich, wenn Ihr mit dabei seid!