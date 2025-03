Pünktlich zum MWC 2025 hat Xiaomi seine neue Reihe von Flaggschiff-Handys vorgestellt, angeführt vom Xiaomi 15 Ultra. Erstklassige Leica-Kameras, ein hervorragendes Display und der leistungsstärkste Android-Chip. Ob es den Namen Ultra verdient hat, zeigen wir Euch in unserem ausführlichen Test.

Zusammenfassung Kaufen Xiaomi 15 Ultra Pro Ausgezeichnete Tele- und Hauptkameras

Erstklassige Leistung

Gute Verarbeitungsqualität

Ausgezeichnetes Display Contra Schwache Ultraweitwinkelkamera

Kein Ladegerät enthalten

Längere Ladezeiten als bei anderen Modellen

Bloatware Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Ultra: Alle Angebote

Kamera-betontes Design für das Xiaomi 15 Ultra Design und Verarbeitungsqualität Display 6,73-Zoll-OLED

3200 × 1440 Pixel

1 ~ 120 Bildwiederholfrequenz Abmessungen und Gewicht 161,3 x 75,3 x 9,35 mm, 218 g Widerstandsfähigkeit IP68

Xiaomi Shield Glass 2.0 Das Xiaomi 15 Ultra hat ein traditionelles "Big Phone"-Design, bestimmt von seinem 6,73-Zoll-Display. Dadurch ist es nicht nur kleiner als sein Hauptkonkurrent, das Samsung Galaxy S25 Ultra, das wir kürzlich testeten, sondern bietet auch eine bessere Ergonomie, dank der abgerundeten Rückseite und des Edge-Displays (mehr dazu später). Unser Testgerät hatte ein stark kamera-betontes Design / © nextpit Das 161,3 x 75,3 x 9,35 mm große Gehäuse ist nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt und in drei verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und das getestete "Silberchrom". Die Verpackung enthält eine einfache Schutzhülle, das SIM-Tray-Tool und ein USB-A-auf-USB-C-Kabel. Ein Ladegerät ist in der Verpackung nicht enthalten. Auf der Rückseite des Xiaomi 15 Ultra ist die große runde Kamerainsel mit dem Leica-Logo das Highlight, auch wenn unser Testgerät in der zweifarbigen "Silber-Chrom"-Version geliefert wurde. An der Ecke befindet sich sogar ein winziges "Ultra"-Logo mit roten Highlights, wahrscheinlich eine Anspielung auf das legendäre Leica-Logo mit dem roten Punkt. Die Verarbeitungsqualität des Xiaomi 15 Ultra ist exzellent. Selbst beim Übergang verschiedener Materialien konnten wir keine scharfen Kanten oder offensichtliche Lücken im Gehäuse feststellen. Die abgerundeten Kanten auf der Rückseite und die geringeren Abmessungen im Vergleich zum Galaxy S25 Ultra sorgen dafür, dass das Xiaomi-Flaggschiff leichter zu greifen ist. Kompakte Ränder auf einem gewölbten Display sind immer noch eine umstrittene Designentscheidung / © nextpit Was zwar gut aussieht, aber der Ergonomie nicht gerade zuträglich ist, ist das große OLED-Display auf der Vorderseite. Die gebogenen Ränder sehen immer noch hochwertig aus, aber wir hatten die üblichen Probleme mit ungewollten Berührungen. Der Bildschirm wird von Xiaomis eigenem Shield Glass 2.0 geschützt und bietet eine hohe Auflösung von 3.200 x 1.440 px. Außerdem setzt Xiaomi auf eine variable Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hertz für flüssiges Surfen und Animationen. Die Spitzenhelligkeit ist so hoch wie bei den meisten aktuellen Flaggschiff-Smartphones, mit einer maximalen Helligkeit von bis zu 3.200 Nits. Im täglichen Gebrauch war der Bildschirm immer hell genug, und wir mussten die Helligkeit selbst in der automatischen Einstellung in der Regel verringern. Und für diejenigen, die gerne im Bett lesen, kann die Helligkeit so niedrig eingestellt werden, dass sie nicht die Aufmerksamkeit Eures Partners erregt, aber immer noch gut lesbar ist.

Bloatware mit Flaggschiff-KI-Einstreuungen Software Betriebssystem Android 15, HyperOS 2.0 Update-Politik 6 Jahre Sicherheitsupdates

4 Betriebssystem-Upgrades Das Xiaomi 15 Ultra ist mit Xiaomis neuester HyperOS-Software auf Android 15 ausgestattet, aber die meisten der hauseigenen KI-Funktionen waren während des Tests nicht verfügbar. Xiaomi hat versprochen, diese nach der Markteinführung nachzuliefern, sodass wir keine Zeit hatten, sie zu überprüfen. Ein Teaser-Panel in der Einstellungs-App deutet auf Funktionen wie KI-unterstütztes Schreiben, Audiotranskription und -übersetzung in Echtzeit, das Verfassen von Zusammenfassungen und Bildbearbeitung (z. B. generative Erweiterung, Objektentfernung) hin, ähnlich wie bei anderen Flaggschiff-Handys im letzten Jahr. Das Xiaomi 15 Ultra unterstützt auch Gemini und verfügt über die gleichen Tools wie die Pixel- und Galaxy-Handys. Die Integration von Gemini erstreckt sich jedoch nicht auf die Xiaomi-Notizen-App. Sie bietet auch nicht die gleichen Möglichkeiten wie die konkurrierenden Samsung-Flaggschiffe, zumindest während der Zeit, in der wir das Handy testeten. Hauptstartbildschirm des Xiaomi 15 Ultra © nextpit Xiaomi 15 Ultra-Startbildschirm © nextpit Nach der Aktualisierung einer sauberen Installation hatte das Xiaomi 15 Ultra 41,4 GB belegten Speicherplatz. © nextpit Xiaomi 15 Ultra HyperOS-Version © nextpit Die KI-Funktionen werden bequem in der Einstellungs-App aufgelistet, waren aber während unseres Tests nicht verfügbar. © nextpit HyperOS 2 behält die Oberfläche der Vorgängerversion bei (die wiederum eine Weiterentwicklung des vorherigen MIUI-Systems war). Auch andere Funktionen wie die vielen Anpassungsmöglichkeiten und eine Reihe von Apps von Drittanbietern wurden übernommen. Wir haben nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zehn Apps gezählt, die nicht von Google oder Xiaomi stammen, und nach der Aktualisierung des Systems und der vorinstallierten Apps landen wir bei 41,4 GB belegtem Speicherplatz. Angesichts der von Xiaomi versprochenen KI-Funktionen nach der Markteinführung gehen wir davon aus, dass diese Zahlen noch erheblich steigen, so wie es bei den Pixel- und Galaxy-Handys der Fall war.

Das "Ultra" in Xiaomi 15 Ultra Leistung Prozessor Snapdragon 8 Elite Speicher 16 GB LPDDR5x

512 / 1024 GB UFS 4.1 Speicher

Keine Speichererweiterung Konnektivität 5G, eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC Angetrieben von Qualcomms Snapdragon-8-Elite-Prozessor, zeigte das Xiaomi 15 Ultra keine Probleme in der Leistungskategorie, unterstützt von seinen 16 GB schnellem LPDDR5x RAM und dem neuesten Speicherstandard UFS 4.1. Die Gesamtleistung bei alltäglichen Apps war so schnell wie bei jedem anderen Flaggschiff-Handy: Videoanrufe, Doomscrolling, Messaging, Multitasking und andere gängige Aufgaben zeigten keine Anzeichen von Verlangsamungen oder Verzögerungen. Sogar die Echtzeit-Filteranwendungen bei Videogesprächen waren flott und wechselten schnell zwischen den Vorschaubildern der verschiedenen Effekte. Xiaomi 15 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) Galaxy S25 Ultra

(Snapdragon 8 Elite) OnePlus 13

(Snapdragon 8 Elite) Xiaomi 14T Pro

(Dimensity 9300) AnTuTu 2,712,233 2,341,216 2,695,676 2,013,101 3DMark Wild Life Extreme

Stresstest k.A. Bester Loop: 6986

Schlechtester Loop: 3253

Stabilität: 46,6% Bester Loop: 8751

Schlechtester Loop: 4410

Stabilität: 50,4% Bester Loop: 2983

Schlechtester Loop: 2633

Stabilität: 88.3% 3DMark Steel Nomad Light

Stresstest k.A. Bester Loop: 2581

Schlechtester Loop: 1363

Stabilität: 52.8% - Bester Loop: 1132

Schlechtester Loop: 1086

Stabilität: 95,4% Geekbench 6 Einzel: 2997

Mehrfach: 8951 Single: 3187

Multi: 9947 Single: 3125

Multi: 9697 Single: 2188

Multi: 7158 Die Spieleleistung war ebenso einwandfrei, zumindest bei PUBG und Grid Autosport, mit einer flüssigen Framerate und ohne Schluckauf. Das Handy fühlte sich kühl an und beim Spielen wurde die überraschend gute Audio- und Haptikleistung des Xiaomi 15 Ultra deutlich, obwohl einer der Lautsprecher seitlich abstrahlt (einer an der "unteren" Kante). Genau wie bei anderen Handys mit dem gleichen Snapdragon-Chip erwarten wir nicht, dass das Ultra in nächster Zeit bei irgendwelchen Spielen hinterherhinkt. Das Xiaomi 15 Ultra ist das Telefon mit der höchsten Punktzahl, das wir bisher auf AnTuTu getestet haben. © nextpit Die Geekbench-Scores waren gleich gut oder besser als die der Snapdragon-Konkurrenten © nextpit Bei den üblichen synthetischen Benchmarks bot das Xiaomi 15 Ultra im Antutu-Test eine klassenbeste Leistung, fiel aber bei Geekbench etwas zurück. Wir konnten die Leistung in der 3DMark-Suite nicht testen (was bei Xiaomi-Geräten vor der Markteinführung leider üblich ist), aber wir gehen davon aus, dass das Xiaomi 15 Ultra in etwa so gut abschneidet wie das OnePlus 13 in der Tabelle oben.

Eine Telekamera, die fast so gut ist wie die Hauptkamera Kamera Hauptkamera 50 MP, f1/1.63, OIS Ultra-Weitwinkel-Kamera 50 MP, f1/2.2 Tele-Kamera(s) 50 MP, f1/2.4, OIS, 3fach-Zoom

200 MP, f1/2.6, OIS, 4,6fach-Zoom Selfie-Kamera 32 MP, f1/2.0 Max. Videoauflösung 8K30, 4K120, 1080p60 Xiaomi investierte in den letzten Generationen stark in die Fotografie, vor allem durch die Partnerschaft mit Leica bei der Bildverarbeitung und Optik. Das Xiaomi 15 Ultra ist das jüngste Beispiel für die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen und bietet einige beeindruckende Verbesserungen, insbesondere bei der Zoomkamera (Teleobjektiv). Aus bestimmten Blickwinkeln sieht das Handy wie eine Retro-Kamera aus / © nextpit Doch zunächst ein kurzer Überblick über die Kameraausstattung. Die Hauptkamera ist eine 50-Megapixel-Kamera mit einem großen Sony LYT-900-Sensor (1/0,98 Zoll) und einer schnellen Blende von 1/1,63; die Ultraweitwinkelkamera hat ebenfalls 50 MP, aber mit einem Samsung JN5-Sensor (1/2,8 Zoll) und einer durchschnittlichen Blende von 1/2,2; das erste Teleobjektiv hat einen 3-fach-Zoom mit einer Blende von 1/1,8 über einen 1/2,5 Zoll' IMX858-Sensor von Sony, aber der Star der Show ist der große 4,3-fach-Zoom. Wir haben schon öfter gesehen, dass Periskop-Objektive für Telekameras auf Smartphones verwendet werden, da sie den Einbau von mehr Linsenelementen zwischen der Oberfläche des Geräts und dem Sensor ermöglichen. Ohne dieses Design müsste der Sensor kleiner sein, was eine geringere Auflösung, weniger Schärfe und andere Kompromisse zur Folge hätte. Die seltsamen Abstände zwischen den Kameras haben ihre Logik: Die größeren Sensoren liegen weiter auseinander. / © nextpit Im Xiaomi 15 Ultra verbaut das Unternehmen einen großen 1/1,4-Zoll-Sensor von Samsung HP9, der in Größe und Ausstattung der Hauptkamera vieler Mittelklasse-Handys ähnelt, z. B. dem Redmi Note 13 Pro Plus (Test) oder dem Honor 90 (Test), das wir vor kurzem getestet haben. Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (4,3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (4,3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) - Nachtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (4,3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Beginnen wir mit dem 4,3-fachen Zoom, bevor wir uns mit den Sensordaten befassen, waren wir von den Ergebnissen in Bezug auf Schärfe und Farbwiedergabe überrascht. In den meisten Fällen zogen wir es vor, den 4,3-fachen statt des 3-fachen (auch optischen) Zooms zu verwenden, wann immer es möglich war. Die Ergebnisse waren sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht besser. Der 3-fach-Zoom lieferte zwar anständige Ergebnisse, aber in der Regel mit matten Farben. Dasselbe gilt für den Ultraweit-Zoom. Nachts verloren sowohl der 3-fach-Zoom als auch der Ultraweitwinkel an Schärfe und waren merklich dunkler als die Aufnahmen der Hauptkamera, vor allem der Ultraweitwinkel. Die Verwendung des Nachtmodus half bei diesen Kameras, aber nicht genug, um an die Qualität des Hauptsensors heranzukommen. Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (4,3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelkamera (0,6x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera (2x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (4,3x) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (10x Digitalzoom) © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera - Master Portrait © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Hauptkamera - Leica Portrait © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) - Master Portrait © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Telekamera (3x) - Leica Portrait © nextpit Apropos Hauptkamera: Die Bilder waren sowohl bei Tageslicht als auch bei Nacht hervorragend, wobei Ihr zwischen den Modi "Authentisch" und "Lebendig" von Leica wählen könnt. Ähnlich wie das Xiaomi 14T, bietet auch das Xiaomi 15 Ultra zwei Porträtmodi, wobei der große Sensor ein gutes Bokeh (Tiefenschärfe, Hintergrundunschärfe) mitbringt. Außerdem gibt es in der Kamera-App einen "Pro"-Modus, der die manuelle Steuerung von Belichtung, Verschlusszeit, ISO, Weißabgleich und Fokus ermöglicht. Als Bonus könnt Ihr Eure am häufigsten verwendeten Voreinstellungen für später speichern, für diejenigen, die gerne fein abgestimmte Einstellungen verwenden, aber nicht so sehr die Feinabstimmung. Xiaomi 15 Ultra: Selfie © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Selfie © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Selfie - Porträtmodus an © nextpit Xiaomi 15 Ultra: Ultraweitwinkelselfie © nextpit Hauptstartbildschirm des Xiaomi 15 Ultra © nextpit Xiaomi 15 Ultra-Startbildschirm © nextpit Nach der Aktualisierung einer sauberen Installation hatte das Xiaomi 15 Ultra 41,4 GB belegten Speicherplatz. © nextpit Xiaomi 15 Ultra HyperOS-Version © nextpit Die KI-Funktionen werden bequem in der Einstellungs-App aufgelistet, waren aber während unseres Tests nicht verfügbar. © nextpit Das Xiaomi 15 Ultra ist das Telefon mit der höchsten Punktzahl, das wir bisher auf AnTuTu getestet haben. © nextpit Die Geekbench-Scores waren gleich gut oder besser als die der Snapdragon-Konkurrenten © nextpit Seltsamerweise schnitt der Leistungsmodus im Akkutest besser ab... © nextpit ... dann der Modus „Ausgewogen“ im PCMark-Test © nextpit Selfies lieferten natürlich aussehende Fotos, und selbst Nachtaufnahmen wiesen einen guten Detailgrad auf. Die Hautfarben wurden realistisch wiedergegeben, ohne dass Sättigungs- oder Schönheitseffekte angewendet wurden. Der Porträtmodus für Selfies hatte die typischen Schwierigkeiten mit losen Haaren, also wiederholt nicht meinen Fehler, ein Selfie zu machen, ohne vorher in den Spiegel zu schauen.

Nicht so schnelles Aufladen beim Xiaomi 15 Ultra Batterie Akku-Kapazität 5410 mAh Kabelgebundene Ladegeschwindigkeit 90 W Kabellose Ladegeschwindigkeit 80 W Mit seinem 5410-mAh-Akku ist das Xiaomi 15 Ultra ein weiteres chinesisches Handy mit einem SiC-Akku (Siliziumkarbid). Trotz der neuen Chemie war die tägliche Nutzung ereignislos, die Akkulaufzeit war gut und es gab keine Probleme mit der Hitzeentwicklung während des Ladevorgangs. Einen Rückschritt gab es bei der Ladeleistung, die bei "nur" 90 W liegt. In unserem Test hielt das Handy bei normaler Nutzung mit Fotos, GPS-Navigation und Surfen auf einer einstündigen Fahrt problemlos den ganzen Tag durch. Bei sparsamer Nutzung sollte eine Akkuladung für zwei Tage ausreichen. Aufladen Xiaomi 15 Ultra

(5410 mAh | mit 120W Ladegerät) Galaxy S25 Ultra

(5000 mAh | Samsung 45 W PD) Xiaomi 14T Pro

(5000 mAh | 120W ) ["Schnell"-Option] Pixel 9 Pro XL

( 5060 mAh | 140 W USB-PD) 10 Minuten 29 % 27 % 41 % [50 %] 24 % 30 Minuten 74 % 73 % 95 % [-] 57 % 1 Stunde 99 % 91 % Volle Ladung 55 min 61 min 32 min [25 min] 1h20 PC Mark Batterietest 16h19

20170 Punkte 17h06

21028 Standard: 13h28

(14830)

13h28 (14830) Leistungsmodus: 13h11 (16337) 15h39

12986 Im PC-Mark-Akkutest, der eine konstante Arbeitsbelastung mit eingeschaltetem Display simuliert, bis die Ladung zwischen 80 und 20 Prozent sinkt, schnitt das Xiaomi 15 Ultra mit 16h19min etwas schlechter ab als das konkurrierende Galaxy S25 Ultra (Test). Seltsamerweise schnitt es im "Performance"-Modus besser ab als im "Balanced"-Modus, mit einer Laufzeit von 14h07min und einer niedrigeren Punktzahl (19647 Punkte). Zum Aufladen ist ein optionaler Adapter erforderlich, da Xiaomi das Zubehör nicht mehr mitliefert. Bei Tests mit zwei verschiedenen 120-Watt-Netzteilen, die wir im Büro hatten (Modell MDY-14-EE, das in früheren Redmi- und Poco-Modellen enthalten war), betrugen die Ladezeiten 55 und 63 Minuten, obwohl die Einstellung "Höchstgeschwindigkeit" verwendet wurde. Seltsamerweise schnitt der Leistungsmodus im Akkutest besser ab... © nextpit ... dann der Modus „Ausgewogen“ im PCMark-Test © nextpit Das Aufladen des Xiaomi 15 Ultra ist zwar nicht so beeindruckend wie bei früheren Xiaomi-Flaggschiffen, aber zumindest auf Augenhöhe mit dem Samsung-Konkurrenten. Nebenbei bemerkt, mit einem USB-PD-65W-Ladegerät dauerte es etwa 80 Minuten. Die Verwendung eines 90-W-Ladegeräts von Xiaomi (MDY-15-EK) verkürzte die Zeit an der Steckdose nicht. Das Xiaomi 15 Ultra wird mit "nur" 90 W aufgeladen / © nextpit Das Xiaomi 15 Ultra kann auch kabellos mit bis zu 80 W aufgeladen werden, wenn Ihr ein proprietäres Ladegerät verwendet (ebenfalls nicht im Lieferumfang enthalten). Außerdem gibt es die Möglichkeit des umgekehrten Ladens, um Freunden zu helfen oder Zubehör aufzuladen, wenn es mal eng wird. Es gibt keine Unterstützung für die magnetische Ausrichtung beim kabellosen Laden (Qi2), aber Ihr könnt Euch auf kompatible Gehäuse von Drittanbietern freuen.

Solltet Ihr das Xiaomi 15 Ultra kaufen? Wir würden Euch zwar nicht empfehlen, das Xiaomi 15 Ultra zum vollen Preis zu kaufen, wenn Ihr das Vorgängermodell besitzt, aber die zahlreichen Verbesserungen gegenüber dem Xiaomi 13 Ultra und im Grunde jedem anderen Xiaomi-Modell machen das neue Ultra zu einer einfachen Empfehlung. Zugegeben, mit den üblichen Vorbehalten, die es bei der chinesischen Marke gibt. Der Software-Support ist nicht so umfangreich wie bei ähnlich teuren Samsung- oder Google-Handys, und es waren mindestens zehn Apps von Drittanbietern vorinstalliert (mehr, wenn Ihr sie nicht in einem Schritt nach der Einrichtung ausschaltet). Andererseits war die Leistung theoretisch höher als bei dem von uns getesteten Galaxy S25 Ultra, wenn auch nicht spürbar. Bei der Softwareunterstützung ist Xiaomi immer noch ganz vorne mit dabei / © nextpit Auch der Rest des Telefons ist eine Mischung aus Hochs und Tiefs. Die Ultraweitwinkelkamera enttäuscht etwas – vor allem, nachdem wir das Xiaomi 15 Ultra nach dem Galaxy S25 Ultra mit seinem verbesserten Ultraweitwinkel getestet hatten. Aber die 4,3-fache Telekamera hat das mehr als wettgemacht, mit besseren Ergebnissen als bei anderen Ultras oder Pros, an die wir uns erinnern. Das Aufladen fühlte sich ebenfalls wie ein Downgrade an, aber vielleicht hat Xiaomi die Messlatte mit seinen 120-Watt-Ladegeräten zu hoch gelegt. Das Fehlen eines Ladegeräts in der Verpackung werten wir trotzdem als negativ.