Test des Xiaomi Mix Fold 2: Der beste Konkurrent zum Galaxy Z Fold 4

Das Xiaomi Mix Fold 2 ist das faltbare Flaggschiff-Smartphone des Herstellers, aber es ist in Deutschland nicht direkt, sondern nur über einen Importhändler erhältlich. Dennoch wäre es an der Zeit, dass jemand Samsung ernsthaft Konkurrenz auf dem Markt für Foldables macht. In diesem ausführlichen Testbericht verrate ich Euch, was das Xiaomi Mix Fold 2 taugt.