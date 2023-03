Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ mit Smart Band nur 14,99 € monatlich

Vor einigen Stunden feierte die neue Redmi Note 12-Serie ihr globales Debüt und schon könnt Ihr Euch den ersten Deal zum Spitzenreiter der neuen Modelle sichern. Bei Media Markt gibt es das Redmi Note 12 Pro+ mit o2-Tarif und passendem Redmi Smart Band 2 für gerade einmal 14,99 Euro monatlich. In unserem Tarif-Check haben wir alle Informationen für Euch.

Die Handyschmiede von Xiaomi hat erneut eine neue Smartphone-Reihe veröffentlicht. Dieses Mal handelt es sich um die neuen Mittelklasse-Geräte (zur Übersicht) von Redmi und die Redmi-12-Serie ist nun endlich verfügbar. Bei Media Markt gibt es das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ jetzt für gerade einmal 14,99 Euro im Monat und dazu erhaltet Ihr noch das Redmi Smart Band 2 und schließt einen Mobilfunktarif von o2 ab.

Affiliate Angebot Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ Inkl. Xiaomi Redmi Smart Band 2 | o2 Basic 15 | bis zu 50 MBit/s | Allnet-Flat | 4G-Telefónica-Netz

Der Midranger verfügt über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120Hz. Außerdem liegt es leicht in der Hand, obwohl der 5.000-mAh-Akku recht groß ist. Als Prozessor findet sich hier ein gutes Mittelklasse-SoC von MediaTek. Mit dem MediaTek Dimensity 1080 erhaltet Ihr eine Speicherkonfiguration von 8 GB LPDDR4 RAM und 256 GB UFS-2.2-Gerätespeicher. Das Highlight dürfte jedoch die Hauptkamera darstellen, die Bilder mit 200 Megapixeln schießt und durch eine 8-MP-Ultraweitwinkel- und 2-MP-Telekamera ergänzt wird.

Auch wenn das Flaggschiff erst gestern launchte, hat meine Kollegin Camila das Gerät bereits auf Herz und Nieren für Euch getestet. Alle Vor- und Nachteile findet Ihr in ihrem ausführlichen Test zum Xiaomi Redmi Note 12 Pro+.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+: So neu und doch so günstig?

In der Regel kostet Euch das Gerät rund 464 Euro beim günstigsten Anbieter. Bei Media Markt hingegen schließt Ihr einen Handytarif ab, um das Smartphone in vollem Umfang nutzen zu können. Dabei handelt es sich um den "o2 Basic 15", mit dem Ihr 6 GB Datenvolumen zur Verfügung habt und mit maximal 50 MBit/s im 4G-Netz der Telefónica surft. Das Gesamtpaket kostet Euch, wie bereits erwähnt, nur 14,99 Euro monatlich, allerdings kommen hier noch einmalige Gerätekosten in Höhe von 99 Euro, sowie eine 39,99 Euro teure Anschlussgebühr obendrauf.

Xiaomi-Deal-Übersicht Eigenschaft Redmi Note 12 Pro+ mit o2-Tarif Tarif o2 Basic 15 Datenvolumen 5 GB + 1 GB 5G Nein Bandbreite max. 50 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 14,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Versandkosten 4,95 Euro Einmalige Gerätekosten 99,00 Euro Gesamtkosten 503,70 Euro Reguläre Gerätekosten Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ – 464,43 Euro

Xiaomi Redmi Smart Band 2 – 27,99 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 0,47 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr hier 503,70 Euro. Da Euch die Geräte derzeit zusammen 492,42 Euro kosten, ergeben sich effektive monatliche Tarifkosten von gerade einmal 47 Cent, die Ihr zusätzlich zahlen müsst. Wollt Ihr das Smartphone und Smart Band also nicht auf einmal zahlen müssen, ist das Angebot wirklich spannend.

Allerdings solltet Ihr noch zwei Dinge beachten. Auch wenn das neue Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ über ein 5G-Modul verfügt, bietet der Tarif den neuen Mobilfunkstandard nicht an. Außerdem sind 50 MBit/s gerade zum Zocken eher unpraktisch, auch wenn Ihr damit ohne Probleme im Internet surfen könnt. Macht Euch das jedoch nichts aus und Ihr Interesse am neuen Redmi-Flaggschiff haben, solltet Ihr hier definitiv zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ interessant für Euch oder habt Ihr bereits den Überblick bei Xiaomi verloren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!