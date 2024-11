Im Mi-Store, dem Online-Shop von Hersteller Xiaomi, könnt Ihr Euch gerade den Xiaomi Robot Vacuum T12 für weniger als 100 Euro bestellen. Möglich wird das Ganze durch eine Black-Friday-Aktion, in der Ihr Eure Mi-Points in Gutscheine umwandeln könnt. Doch selbst Neukunden können hier profitieren und sich einen günstigen Robo-Sauger für richtig wenig Geld schnappen. Wir haben alle Details.

Saugroboter müssen nicht immer ein riesiges Loch in Euren Geldbeutel reißen. Habt Ihr gerade keine 999 Euro für den Dreame X40 Ultra übrig oder möchtet erst einmal Roboter-Luft schnuppern, hat Xiaomi jetzt das passende Angebot auf Lager. Der Saug-Wischroboter Xiaomi T12 ist nämlich gerade für unter 100 Euro erhältlich. Möglich wird das ganze durch einen kleinen Trick.

Saugroboter mit Wischfunktion unter 100 € – So gut ist der Xiaomi T12

Der Xiaomi T12 lässt sich natürlich nicht mit einem High-End-Modell vergleichen, allerdings bietet er ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn Ihr bekommt hier einen Robo-Sauger, der über 3.500-Pa-Saugleistung gebietet und zudem bis zu 130 Minuten am Stück saugen kann. Außerdem nutzt er eine Laserdistanz-Funktion zur Navigation durch Eure Wohnung, wodurch er Hindernisse erkennt und diese umfährt. Über Alexa oder den Google Assistant könnt Ihr dem Putzteufel zudem Sprachbefehle zuflüstern.

Die App unterscheidet sich kaum von anderen Herstellern. Hier könnt Ihr Raumeinteilungen vornehmen oder Grenzen abstecken. Die Gummibürste macht das, was sie soll: Sie entfernt groben Schmutz – und das ziemlich gut. Eine Wischfunktion ist ebenfalls integriert, wobei diese eher dürftig ausfällt. Auch eine Absaugstation ist nicht im Lieferumfang enthalten, wodurch Ihr den Sauger manuell entleeren müsst.

So bekommt Ihr den Xiaomi T12 zum Bestpreis

Preislich seid Ihr hier definitiv gut dabei. Im Mi-Shop ist der Saugroboter mit Wischfunktion aktuell mit einem Preis von 129,99 Euro erhältlich. Im Warenkorb winkt jedoch ein Direktrabatt von 15 Euro und auch der Versand ist gratis. Damit Ihr nun jedoch auf den Deal-Preis kommt, müsst Ihr zum MI-tglied (Wortwitz) werden. Denn als Neukunden könnt Ihr zum einen ein Willkommensgeschenk von 200 Punkten absahnen und durch Herunterladen der App weitere 200 Mi-Points ergattern.

Dafür müsst Ihr lediglich in Euer Profil navigieren und dort die Schritte befolgen, um die Punkte zu erhalten. Anschließend könnt Ihr Eure Sammlung gegen einen Gutschein im Wert von 20 Euro eintauschen und zahlt somit nur noch 94,99 Euro für den Xiaomi Robot Vacuum T12. Seid Ihr schon länger Anhänger des Mi-Stores gibt es übrigens für 600 Punkte einen Gutschein über 30 Euro. Diese sind jeweils an einen Mindestbestellwert geknüpft, den Ihr mit dem T12 erfüllt. Mehr Punkte auszugeben wäre also sinnlos, da hier höhere Bestellwerte nötig sind.

Alles in allem also ein schicker Deal für Menschen, die einen Saugroboter mit Lasernavigation zum günstigen Preis suchen. Auch Neulinge dürften sich über ein solches Angebot durchaus freuen. Wechselt Ihr allerdings von einem Premium-Modell solltet Ihr die Finger von diesem Angebot lassen, da der Unterschied spürbar ist. Außerdem solltet Ihr Euch beeilen, denn die Gutschein-Aktion endet bereits nach dem Black Friday.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist der Xiaomi Robot Vacuum T12 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!