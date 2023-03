Zu spät? Xiaomi soll angeblich an einer Smartwatch mit Wear OS arbeiten

Aktuellen Medienberichten zufolge plant Xiaomi eine Smartwatch mit dem Wear OS von Google auf den Markt zu bringen. Angeblich soll der Release unmittelbar bevorstehen, wenngleich ein so kurzfristig nach dem Mobile World Congress (MWC) anstehender Launch ein wenig verwundern würde. Hatte man doch in Barcelona gerade erst die Xiaomi Watch S1 Pro vorgestellt.

Eigentlich längst überfällig

Stefan hatte auf dem MWC die Möglichkeit, der Xiaomi Watch S1 Pro (Test) genauer ins Display zu blicken. Und sein Fazit könnte man in etwa so zusammenfassen: tolle Smartwatch, nur zu teuer und ohne Wear OS und daher nur wenig Mehrwert zu dem 90 Euro "günstigen" Xiaomi Smart Band 7 Pro (Test). Will man den nicht näher genannten Quellen von "9to5Google" trauen, dann soll der chinesische Hersteller Stefan seinen Rat bereits in die Tat umgesetzt haben. Im Klartext: In Kürze soll eine Xiaomi Smartwatch erscheinen, bei der Wear OS 3, anstelle von Xiaomis proprietären Betriebssystem MIUI Watch zum Einsatz kommt.

Prinzipiell begrüße ich diese Idee und könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Mountain View, Xiaomi das ein oder andere Mal bei ihrer engen Zusammenarbeit darum gebeten hat, doch auch auf den hauseigenen Wearables Googles OS auszuprobieren. Unabhängig davon, dass 9to5google seine Quellen nicht offenbart, ist der Zeitpunkt äußerst ungünstig. Hat der Konzern doch, wie bereits erwähnt, gerade erst auf dem MWC 2023 in Barcelona eine neue Smartwatch präsentiert. Wäre diese internationale Aufmerksamkeit für eine solche Ankündigung nicht besser gewesen?

Anders herum: Wer kauft schon eine 300 Euro teure Smartwatch wie die Xiaomi Watch S1 Pro ohne App-Store oder einer Deutschland kompatiblen NFC-Bezahlmöglichkeit, wenn eine Smartwatch mit Wear OS in der Pipeline steckt? Zusammengefasst wäre eine Xiaomi Watch mit Wear OS 3.0 für beide Seiten ein Gewinn. Ob es schlussendlich dazu kommt, werden die kommenden Wochen zeigen. Wir würden es definitiv begrüßen, wenn die Samsung, Mobvoi TicWatch Pro 5 und Fossil ein wenig Wettbewerb spüren. Die Google Pixel Watch hingegen scheint so was wie Konkurrenz nicht zu kennen, wie unser Test der Google Pixel Watch mehr oder weniger unter Beweis gestellt hat.

Was haltet Ihr von der Idee das Xiaomi ebenfalls Wear OS 3 auf seine Smartwatches spielt? Haltet Ihr das für begrüßenswert oder kauft Ihr trotzdem keine Smartwatch von Xiaomi? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare und wir klinken uns in die Diskussion ein.