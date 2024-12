Während sich die Ladetechnologie für Smartphones im Laufe der Jahre stark weiterentwickelt hat, blieb die Akkukapazität zurück – bis jetzt. In letzter Zeit gibt es immer mehr Innovationen, die größere Akkus in Geräten ermöglichen, wobei chinesische Hersteller führend sind. Ein herausragender Name dabei ist Realme, das laut einem neuen Bericht an einem Flaggschiff der nächsten Generation mit einem 8.000-mAh-Akku arbeitet.

Das solltet Ihr nicht verpassen: So überprüft Ihr den Akku Eures Android-Smartphones