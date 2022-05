Zweitältester Android-Build überhaupt kann heruntergeladen werden

Android ist heutzutage das beliebteste mobile Betriebssystem der Welt und Smartphones sind auch ein zentraler Bestandteil unseres Alltags. Als das OS startete bzw. entwickelt wurde, konnte das aber keiner auch nur ansatzweise (in dieser Dimension) absehen. Und wenn man sich die allerersten öffentlich verfügbaren Versionen ansieht, dann ist kaum vorstellbar, wo Smartphones und Android einmal angefangen haben.



Das gilt einerseits für die öffentlich verfügbare Version des Betriebssystems, andererseits aber auch für die interne. Und wie Android Police berichtet, ist nun der zweitfrüheste bekannte Build des Google-OS aufgetaucht und kann auch allgemein heruntergeladen und (mit dem notwendigen Fachwissen) ausprobiert werden.

Thanks to the effort of multiple people, the device where Android started (the HTC EXCA300, or the #Google Sooner) has been dumped! pic.twitter.com/uqmySEMLqP