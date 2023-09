1 Euro Anzahlung und 200 Euro Wechselbonus: iPhone 15 Pro Max bei o2!

Am heutigen Tag ist es soweit und die neuen iPhone-15-Modelle werden ausgeliefert. Das nimmt o2 zum Anlass, um das iPhone 15 Pro Max mit passendem Vielsurfer-Tarif für gerade einmal 1 Euro Zuzahlung anzubieten. Zusätzlich könnt Ihr derzeit noch einen Wechselbonus über 200 Euro einstreichen, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. In diesem Artikel erfahrt Ihr alle Details zum Apple-Angebot von o2.

Die Vorbestellungen sind zu Ende und die Auslieferung des neuen iPhone 15 in seiner gesamten Vielfalt hat heute, am 22. September, begonnen. Ist Euch ein Preis von zarten 1.449 Euro für das iPhone 15 Pro Max jedoch zu hoch, ist ein Deal mit passendem Handyvertrag durchaus die richtige Wahl. Bei o2 zahlt Ihr gerade nur 1 Euro für die 256-GB-Variante und bekommt noch den Mobilfunktarif "o2 Mobile M" und einen Wechselbonus über 200 Euro.

Apple iPhone 15 Pro Max Mit o2 Mobile M | 25 GB Datenvolumen + 5 GB jährlich | max. 300 MBit/s | 5G | 36 Monate Laufzeit | 200-Euro-Wechselbonus

Auch in diesem Jahr setzt Apple beim absoluten Flaggschiff, dem iPhone 15 Pro Max, auf einen Super-Retina-XDR-Display mit einer Bilddiagonale von 6,7 Zoll und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. In weiteren Aspekten ist sich Apple ebenfalls treu geblieben und nutzt ein ähnliches Kamera-Setup, wie schon im Vorjahresmodell, wobei das Teleobjektiv etwas verbessert wurde.

Apple iPhone 15 Pro und Pro Max / © Apple

Allerdings gibt es durchaus einige Upgrades. So findet sich der, im 3-Nm-Verfahren gefertigte, A17-Bionic-Chip im Top-Model aus 2023 und verspricht noch einmal mehr Leistung als der A16. Ebenso gilt das Titan-Gehäuse als echter Hingucker. Um Euch einen ersten Eindruck zum neuen iPhone 15 Pro Max zu geben, haben wir die beiden größten Pro-Modelle für Euch verglichen.

Der o2-Deal im Tarif-Check

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr bei diesem Angebot einen Handyvertrag mit o2 ab. Dabei handelt es sich um den beliebten "o2 Mobile M" mit 25 GB Datenvolumen. Durch den "grow-Effekt" steigt dieses sogar jährlich um zusätzlich 5 GB, ohne dass Ihr mehr zahlen müsst. Ihr befindet Euch im 5G-Netz des Anbieters und habt eine Download-Bandbreite von maximal 300 MBit/s zur Verfügung. Anders als bei anderen Anbietern zahlt Ihr bei o2 nur 1 Euro Zuzahlung für das Smartphone und bekommt zusätzlich einen Wechselbonus von 200 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt.

Eigenschaft o2-Deal zum iPhone 15 Pro Max Tarif o2 Mobile M Datenvolumen 25 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 36 Monate Monatliche Kosten 64,99 Euro Einmalige Gerätekosten 1,00 Euro Anschlussgebühr Entfällt Versandkosten 4,99 Euro Gesamtkosten (36 Monate) 2.345,63 Euro Reguläre Gerätekosten iPhone 15 Pro Max – 1.449,00 Euro Wechselbonus 200,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 19,35 Euro Zum Angebot*

Ihr geht eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten bei diesem Angebot ein. Hierfür zahlt Ihr dann monatlich 64,99 Euro. Effektiv bedeutet dies, dass Ihr nur 19,35 Euro zusätzlich für den Tarif zahlt. Dieser kostet Euch jedoch bereits ohne ein Smartphone 32,99 Euro im Monat. Ihr könnt es also auch so rechnen, dass Ihr effektiv in den 36 Monaten 1.153 Euro für das Smartphone zusätzlich, zu den eigentlichen Tarifkosten, zahlt.

Ihr seht also, dass dieser Deal preislich kaum zu schlagen ist. Die meisten anderen Anbieter verlangen deutlich mehr für das größte iPhone als Zuzahlung. Allerdings müsst Ihr bereit sein, Euch über drei Jahre an o2 zu binden.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Werdet Ihr Euch das iPhone 15 Pro Max kaufen? Lasst es uns wissen!