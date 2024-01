17 GB für 7,99 € – 5G-Tarife jetzt richtig günstig bei handyvertrag.de

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen 5G-Tarif, solltet Ihr schnell bei handyvertrag.de vorbeischauen. Hier könnt Ihr Euch etwa 17 GB Datenvolumen für gerade einmal 7,99 Euro monatlich sichern und habt zudem die Möglichkeit einer flexiblen Kündigungsfrist. Ob sich die Handyverträge lohnen, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Seit einigen Wochen bietet die Drillisch GmbH bereits eine 5G-Option an. Zu dem Unternehmen zählen neben o2 (Tarifübersicht) und 1&1 (Tarifübersicht) auch Discount-Anbieter wie handyvertrag.de. Um das 5G-Portfolio auszuweiten, bietet letzterer nun auch den aktuellen Mobilfunkstandard an und so könnt Ihr gerade aus vier spannenden Tarif-Optionen wählen, die Euch sogar eine monatliche Kündigungsfrist gewähren.

Affiliate Angebot Tarife von handyvertrag.de 7 GB für 5,99 € | 17 GB für 7,99 € | 30 GB für 11,99 € | 70 GB für 24,99 €

Die Mobilfunktarife ähneln sich in den meisten Punkten und so bekommt Ihr hier eine Allnet-Flat mit Zugang zum 5G-Netz der Telefónica. Die maximale Download-Bandbreite beträgt 50 MBit/s und kostenloses EU-Roaming ist ebenfalls Bestandteil des Handyvertrages. Zusätzlich erwartet Euch allerdings auch eine Datenautomatik, die Euch bis zu 6 Euro zusätzlich im Monat kosten kann, allerdings könnt Ihr diese ganz einfach selbst deaktivieren.

Die Angebote von handyvertrag.de im Tarif-Check

Die günstigste Variante offeriert Euch 7 GB Datenvolumen für 5,99 Euro monatlich. Für 11,99 Euro gibt es jedoch bereits 30 GB Inklusiv-Volumen. Zusätzlich müsst Ihr, je nach gewählter Laufzeit, eine Anschlussgebühr zahlen. Entscheidet Ihr Euch für eine Vertragsbindung von zwei Jahren, beträgt diese 9,99 Euro. Möchtet Ihr jedoch eine monatliche Kündigungsfrist eingehen, steigt der Bereitstellungspreis auf einmalig 19,99 Euro.

Tarife von handyvertrag.de in der Übersicht Tarifübersicht handyvertrag.de Tarif Allnet Flat 5 GB Allnet Flat 10 GB Allnet Flat 20 GB Allnet Flat 25 GB Netz Telefónica Telefónica Telefónica Telefónica Datenvolumen 5 GB 7 GB 10 GB 17 GB 20 GB 30 GB 25 GB 70 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 5G 5G 5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate / Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Gebühr 5,99 € 7,99 € 11,99 € 24,99 € Anschlussgebühr (24 Monate Laufzeit) 9,99 € 9,99 € 9,99 € 9,99 € Anschlussgebühr (Monatliche Kündigungsfrist) 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € Effektive Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,92 € ~ 0,49 € ~ 0,41 € ~ 0,36 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Wie Ihr unserer Übersicht entnehmen könnt, zahlt Ihr effektiv am wenigsten für die größte Tarif-Option. Dies setzt allerdings voraus, dass Ihr die gesamten 70 GB Datenvolumen verbraucht. Nutzt Ihr beispielsweise nur 35 GB des Inklusiv-Volumens, steigt der Effektivpreis hier auf rund 73 Cent pro verbrauchtem GB. Es ist also wichtig, dass Ihr Euch vorab überlegt, wie viel Datenvolumen Ihr benötigt.

Auch spannend: Jetzt das OnePlus 12 in Deutschland vorbestellen

Entscheidet Ihr Euch zudem für eine monatliche Laufzeit, steigen diese Kosten ebenfalls deutlich an und Ihr müsst für Euch selbst nachrechnen, ob sich die Angebote noch lohnen, denn es ist hierbei wichtig, wie lange Ihr den Tarif laufen lasst. Alles in allem sind die Angebote jedoch sehr spannend. Es handelt sich um erschwingliche 5G-Tarife im Netz der Telefónica mit ordentlichem Datenvolumen und einer moderaten Download-Bandbreite.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist ein spannender Tarif für Euch dabei? Lasst es uns wissen!