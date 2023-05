200 Euro sparen: tolles Angebot für Mähroboter Worx Landroid L2000

Der Worx Landroid L2000 (WR155E) bietet eine App-Steuerung via Wi-Fi, eignet sich für bis zu 2.000 m² große Rasenflächen und bewältigt dabei Steigungen von bis zu 35 Prozent. Die Schnitthöhe lässt sich in vier Stufen von 30 bis 60 mm einstellen, die Arbeitsbreite beträgt 22 cm. Der Mähroboter verfügt über eine Technologie namens "Cut to Edge", die Nacharbeiten verhindern soll, indem durch ein speziell positioniertes Mähwerk auch der Rand des Rasens zuverlässig getrimmt wird. Der Akku mit 20 V und 5,0 Ah liefert Energie für 120 Minuten Laufzeit und lässt sich auch mit anderen Workx-Akku-Werkzeugen nutzen.

Affiliate Angebot Worx Landroid L2000 (WR155E) Mähroboter bzw. selbstfahrender Akkurasenmäher für große Gärten bis 2.000 m²

Das Gerät bietet Hebesensor, Neigungssensor sowie Regensensor und kann von unten sicher mit einem Wasserschlauch gewaschen werden. Der Worx-Mähroboter bietet eine ACS-Hindernisvermeidungstechnologie und das Anlegen virtueller Zäune. Zum Lieferumfang gehören neben Rasenmäher, Akku und Ladestation auch neun Messer, Schrauben und 250 Meter Begrenzungsdraht inklusive 340 Heringe - falls das nicht reicht, gibt es mehr als Zubehör. Software-Updates können sowohl kabellos als auch über USB installiert werden, für mehr Sicherheit werden ein PIN-Code und das Anti-Diebstahl-Geofencing "FindMyLandroid" unterstützt. Interessant am aktuellen Amazon-Aktionsrabatt ist, dass es sich um das mit Abstand beste Angebot für den Mähroboter handelt. Bei anderen Händlern kostet der Worx Landroid L2000 (WR155E)* rund 200 Euro oder sogar deutlich mehr.