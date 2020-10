Unsere 5 Apps der Woche: Halloween Special

Der Oktober neigt sich dem Ende zu und in dieser Woche wollen wir Euch gruselige und lustige Apps vorstellen, die sich um das Thema Halloween drehen. Wie immer sind unsere Apps kostenlos oder kostenpflichtig für Android oder iOS verfügbar.

Five Nights at Freddy's: Special Delivery Die Spielserie Five Nights at Freddy's (FNAF) ist ein Point-and-Click-Spiel aus dem Genre Survival-Horror. Die Story des Games dreht sich um den Erfinder William Afton, der mit seinem Geschäftspartner Animatronics entwickelt und vertreibt. Dabei handelt es sich um kleine bewegliche Figuren, die laufen können und in Geschäftslokalen die Kunden durch Musik und Gesang unterhalten sollen. Wie Ihr Euch sicher vorstellen könnt, treiben diese kleinen Wunder der Technik noch ganz andere Dinge. Schaut Euch den Trailer an, und Ihr wisst, wovon ich spreche.

Pünktlich zu Halloween 2020 hat der Spieleentwickler eine AR-Version des Games auf die Plattformen Android und iOS gebracht, bei der Ihr durch Eure Wohnung lauft und auf der Hut vor den Animatronics sein müsst. Bei mir war der Spaß zu Ende als die "Taschenlampe" ingame ausfiel und ich rote Augen unter meinem Bett im Schlafzimmer entdeckte. Ihr könnt gegen die Monster nicht direkt kämpfen, aber diverse Energien aufsammeln, die in Eurer Wohnung herumschwirren und sie gegen die gruseligen Monster einsetzen. Five Nights at Freddy's Special Delivery könnt Ihr kostenlos im Google Play Store und Apple App Store herunterladen. Hello Neighbor Dieses Game habe ich schon vor ein paar Monaten angespielt und ebenfalls ausgemacht, weil es mir zu gruselig wurde! Wer mutig genug ist, wird in diesem Game aber wirklich viel Spaß erleben. Ihr spielt einen netten Jungen, der entdeckt, dass sein skurriler Nachbar in seinem Keller ein Kind gefangen hält. Das Spiel ist in mehrere Teile gesplittet, sogenannte Akte. Im ersten Akt müsst Ihr unbemerkt in das Haus des Nachbarn gelangen und habt unterschiedliche Möglichkeiten, das zu tun. Ihr könnt Schlüssel finden oder mit Gegenständen Scheiben zerstören.