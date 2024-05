Die Tech-Landschaft im Jahr 2024 ist wettbewerbsintensiver als je zuvor. Unternehmen aller Größen entscheiden sich für schlankere Belegschaften und sehen sich gleichzeitig einem intensiven Kampf um Talente gegenüber, der die Gehälter in die Höhe treibt und die Bewerbungsgespräche auf beiden Seiten des Tisches intensiviert.

Verschärft wird die Situation durch die anhaltenden Entlassungen in der gesamten Branche. Laut Carta hat eine Welle von Entlassungen und Abgängen, die Anfang 2023 ihren Höhepunkt erreicht hat, zur nachhaltigen Schrumpfung der Belegschaft beigetragen.

Laut dem Bericht "State of Startup Compensation" gab es 2023 267.181 Neueinstellungen – etwa die Hälfte der Zahlen von 2022 und 2021 –, und allein im Januar wurden 18.000 Beschäftigte entlassen. Der Live-Tracker Layoffs.fyi zeigt, dass es allein im Jahr 2024 schätzungsweise 90.000 Entlassungen bei Tech-Unternehmen weltweit gab.

3 Stellen im Tech-Bereich, die jetzt in Deutschland besetzt werden

Die Hiring Lab Data von Indeed zeigen, dass die Zahl der verfügbaren Stellen in Deutschland um 11% gesunken ist, nachdem sie Ende 2022 ihren Höchststand erreicht hatte.

Wenn ihr jetzt aktiv nach einer neuen Stelle sucht, bedeutet der zusätzliche Wettbewerb, dass ihr euch jeder Möglichkeit bewusst sein solltet, die dazu beiträgt, dass ihr der erfolgreiche Kandidat für die Traumstelle werdet.

Manche Bewerber/innen sind ein Naturtalent, wenn es um Vorstellungsgespräche geht, für andere wiederum ist es eine unglaubliche Herausforderung. Deshalb sind hier einige der vermeidbarsten Fehler, die Euch die Stelle kosten könnten.

1. Nicht pünktlich sein

Das ist ein absolutes No-Brainer-Thema, aber es kommt vor. Wenn das Vorstellungsgespräch persönlich stattfindet, solltest Ihr Euch rechtzeitig auf den Weg machen, damit Euch unerwartete Hindernisse (Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel, ungewöhnliche Ereignisse, man weiß ja nie) nicht daran hindern, genau zum vorgeschriebenen Zeitpunkt in die Lobby zu kommen.

Außerdem werden viele Vorstellungsgespräche heute online geführt. Lasst also nicht zu, dass technische Probleme die Gesprächspartner/innen warten lassen. Testet Eure Verbindung und stellt sicher, dass Ihr vollen Zugriff auf die genutzte Plattform habt, damit Ihr bereit seid, dem Treffen beizutreten, sobald es der Gastgeber aktiviert hat. Deaktiviert automatische Updates für den Moment.

2. Erzählt keine Lügen

Wenn Ihr Euch entschließt, ein bestimmtes Element einer früheren Rolle hochzuspielen, stellt sicher, dass es nicht auf Euch zurückfällt.

Behauptet nie, dass Ihr eine bestimmte Fähigkeit habt, wenn es nicht stimmt – und behauptet auf keinen Fall, dass eine Rolle, die Ihr in der Vergangenheit innehattet, wichtiger war als sie war. Wenn Ihr diesen Fehler macht, wird eines von zwei Dingen passieren: Die Gesprächspartner werden merken, dass etwas nicht stimmt – oder sie werden Eure Täuschung aufdecken, wenn sie Eure Referenzen überprüfen.

3. Unvorbereitet sein

Wenn Ihr Euch sicher seid, dass Ihr ein guter Kandidat für eine Stelle seid, wird sich das im Vorstellungsgespräch zeigen. Aber verwechselt Qualifikation nicht mit Hellseherei. Es wird natürlich erwartet, dass Ihr Euch vorher über das Unternehmen und relevante Themen informiert habt. Wenn Ihr das nicht nachweisen könnt, ist das ein deutliches Warnsignal.

4. Unpassendes Aussehen

Zieht Euch passend für den Job an, den Ihr haben wollt – nicht für den, den ihr habt. Das sagt auch schon ein Sprichwort. Es kann nicht schaden, sich beim Personalverantwortlichen nach der Kleiderordnung des Unternehmens zu erkundigen (es kann sogar Eure Glaubwürdigkeit erhöhen), um sicherzustellen, dass Ihr die Erwartungen erfüllt oder übertrefft. Vermeidet es, ungepflegt auszusehen und erscheint nicht mit einem Minimum an Aufwand. Das ist respektlos und zeigt, dass es Euch an Elan mangelt.

5. Schlechte Körpersprache

Achtet auf Eure Körpersprache: Das ist vielleicht der schwierigste Fallstrick, den es zu vermeiden gilt, denn er kann unbewusst auftreten, unabhängig davon, wie gut Ihr Euch vorbereitet habt.

Vermeidet es, zu viel auf Eurem Stuhl herumzurutschen, haltet Eure Handbewegungen angemessen, haltet Augenkontakt, treibt das Gespräch voran und gebt Euer Bestes, um positive Energie auszustrahlen. Wenn etwas in Eurem Auftreten nicht stimmt und man merkt, dass Ihr nicht zueinander passt, hilft Euch alle Erfahrung der Welt nicht weiter.

Dieser Artikel wurde von Doug Whelan geschrieben.