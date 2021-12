5G-Komplettpaket für 1 € Aufpreis: Xiaomi-Bundle bei o2 im Check

Seid Ihr zufällig gerade auf der Suche nach einem Handyvertrag nebst neuem Smartphone? Dann solltet Ihr Euch mal das jüngste Angebot von o2 anschauen. Bereits Freitag haben wir Euch dort den "Free M Boost"-Tarif mit 40 GB inklusive iPhone vorgeschlagen. Ist Euch der Handyvertrag zu teuer, checken wir heute noch eine Alternative von Xiaomi aus.

Für monatlich ungefähr 31 Euro bekommt Ihr dort den "Free M Boost"-Tarif von o2 mit 20 GB Datenvolumen. Dazu gibt es das Xiaomi 11 Lite 5G NE sowie die Smartwatch Mi Watch Lite!

Auch hier wollen wir für Euch herausfinden, ob sich das Angebot für Euch lohnt.

o2 Free M Boost mit 20 GB + Xiaomi 11 Lite 5G im Tarif-Check

Das ursprüngliche Xiaomi 11 Lite 5G wurde im März offiziell vorgestellt, im Angebot gibt es hier aber das leicht überarbeitete 11 Lite 5G NE aus dem September. Das 6,55 Zoll große AMOLED-Display bietet eine FHD+-Auflösung, 90 Hertz Bildwiederholrate, eine 240 Hz Touch-Sampling-Rate für smoothe Eingaben in Mobile Games, sowie HDR10+-Unterstützung. Es wird angetrieben von einem Snapdragon 778G, dazu gibt es 8 GB RAM und 128 GB internen Speicher.

Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist mit 158 g und 6,81 Millimetern dicek besonders leicht und dünn. / © Xiaomi

Auch die Cam macht einen ordentlichen Eindruck für diese Preisklasse: Vorne sitzt ein 20-MP-Shooter, hinten eine Triple-Cam, angeführt von einem 64-MP-Sensor. Wie der Name Euch verrät, funkt Ihr mit diesem Modell zudem auch im 5G-Netz – da der o2-Vertrag ebenfalls 5G-Zugang bringt, ist das echt praktisch! Aktuell bekommt Ihr das Smartphone für round about 300 Euro im Netz.

Dort sehen wir auch, dass es Xiaomis günstige Smartwatch, die Mi Watch Lite für 40 bis 45 Euro gibt. Die Uhr erwähne ich deswegen, weil Ihr sie im Rahmen des Deals zum Xiaomi 11 Lite 5G dazu bekommt, wenn Ihr flott genug seid. "Flott genug" bedeutet in diesem Fall, dass Ihr bis zum 31.01.2022 bestellt haben müsst. Anschließend könnt Ihr die Uhr bis zum 14.02.2022 über die o2-App anfordern. Wie das geht, seht Ihr auf der oben verlinkten Aktionsseite von o2.

Der Tarif selbst gilt für mindestens 24 Monate und bietet Euch 20 GB Datenvolumen, die Ihr Euch mit max. 300 Mbit/s aufs Smartphone schaufeln könnt. Anschlussgebühr (39,99 Euro), einmalige Gerätekosten (1 Euro) plus Versand (4,99 Euro) ergeben eine einmalige Summe von 45,98 Euro. Auch hier könnt Ihr den Preis wieder zu Euren Gunsten modifizieren, indem Ihr den Wechselbonus von 100 Euro in Anspruch nehmt, oder ein altes Gerät bei o2 in Zahlung gebt.

Wie immer fassen wir das Angebot noch einmal übersichtlich in einer Tabelle für Euch zusammen:

Alle Details im Überblick Eigenschaft Xiaomi 11 Lite 5G NE + Mi Watch Lite + o2 Free M Boost mit 20 GB Monatspreis 30,99 € (ab dem 25. Monat 29,99 €) Anschlussgebühr 39,90 Euro Gerätegebühr einmalig 1 Euro Versandkosten 4,99 Euro Datenvolumen pro Monat 20 Gigabyte 5G-Speed BIs zu 300 Mbit/s Telefonie-Flat? Ja, Allnet SMS-Flat? Ja, Allnet EU-Roaming inklusive? Ja Laufzeit (Minimum) 24 Monate Zum Angebot*

Im Rahmen des Angebots zahlt Ihr also monatlich einen Euro für die Hardware sowie einmalig 46 Euro – macht auf 24 Monate gerechnet nur 70 Euro für ein sinnvolles Bundle aus Smartphone und günstiger Smartwatch. Dazu seid Ihr direkt im schnellen und von der Connect mit "Sehr gut" bewerteten 5G-Netz von o2 unterwegs.