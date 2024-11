ADO Air Carbon im Test: Wie gut fährt das "leichteste E-Klapprad" der Welt?

Ein E-Faltrad mit Drehmomentsensor, GPS-Tracking, bis zu 100 km Reichweite – und dann wiegt es nur 12,5 kg? Mit dem Air Carbon hat Hersteller "A Dece Oasis" für einiges an Furore im Netz gesorgt. Umso spannender also, das "leichteste E-Faltrad der Welt" Probe zu fahren. Im nextpit-Test klären wir die Vor- und Nachteile des Bikes und verraten, warum Hersteller ADO beim Gewicht schummelt.

Zusammenfassung Kaufen Ado Air Carbon Pro Schön leicht, auch wenn's am Ende 14,5 kg sind

Leistungsstarker Motor samt Drehmomentsensor

GPS-gestützter Diebstahlschutz + Akkuschutz

Ziemlich gute Bremsanlage Contra Trittgeschwindigkeit bei 25 km/h schon zu hoch

Winzige Pedale statt klappbarer Alternativen

Hält zusammengeklappt nicht zusammen

Recht lange Ladezeiten von 4-6 Stunden Ado Air Carbon Ado Air Carbon: Alle Angebote

Design & Verarbeitung Wie der Name bereits andeutet, vertraut ADO beim Air Carbon auf einen Carbonrahmen. Durch diesen kann der Hersteller das Gewicht des E-Faltrades auf nur 12,5 kg reduzieren. Da hier schon Akku und E-Motor eingerechnet sind, ist das durchaus beeindruckend. Weniger praktisch sind die wenigen Einstellungsmöglichkeiten für die Sitzposition. Geeignet ist das Air Carbon dennoch für Größen zwischen 1,55 m und 1,90 m sowie bis 120 kg. Gefällt: Leichtes Gewicht macht bei jeder Treppe wieder Spaß

Einfacher Klappmechanismus samt Schloss für den Akku

20-Zoll-Reifen Gefällt nicht: Batteriebetriebenes Rücklicht und Akkukabel wirken wie Notlösungen

Winzige Pedale

Ohne Schutzbleche und Fahrradständer Bislang konnte sich Traditionshersteller Brompton noch seinen Platz an der Spitze der leichtesten E-Falträder auf dem Markt sichern. Und nun verspricht ADO, mit dem Einsatz eines Carbonrahmens, ein nur 12,5 kg leichtes E-Bike auf den Markt zu bringen. Das wäre durchaus beeindruckend, würde es stimmen – allerdings zeigt ein Test mit einer Kofferwaage, dass das Air Carbon tatsächlich etwa 14,5 kg wiegt. Das Air Carbon wiegt mehr als 12,5 kg – ist aber immer noch recht leicht. / © nextpit Das ist natürlich immer noch leicht, allerdings liegt es damit ungefähr gleichauf mit dem Modell aus dem Hause Brompton. ADO gibt also das Gewicht ohne Akku an, um in den Rankings ein bisschen besser abzuschneiden. Da die Entnahme des Akkus aber deutlich komplizierter ist beim Brompton, würde ich als Praxiswert eher zu den 15 kg tendieren. Anders als Brompton, die auf Stahlrahmen setzen, nutzt ADO einen Rahmen und eine Gabel aus Carbon. Das ist erst einmal kein Nachteil, außer nach einem Unfall. Da Carbon recht anfällig gegenüber Stößen ist, ist es etwas schwierig einzuschätzen, ob der lackierte Rahmen dann einen Riss hat – eine Weiterfahrt kann im schlimmsten Falle lebensgefährlich sein. Im Sinne der Haltbarkeit – und auch der Nachhaltigkeit, denn Carbonrahmen sind schwer zu recyceln – sollte man sich den Kauf daher gut überlegen. Die Vorderlampe schaltet Ihr über den Bordcomputer an. © nextpit Das Reifenprofil sorgt für guten Halt auch bei Regenwetter – Schutzbleche gibt's standardmäßig aber nicht. © nextpit Wirkt etwas billig: Das Rücklicht ist batteriebetrieben und nicht mit der Lichtanlage des E-Bikes verbunden. © nextpit Ärgerlich: Unser E-Bike hatte einige Schrammen an der Sattelstange. Kann aber gut sein, dass es vorher in einer anderen Redaktion war. © nextpit Statt einer Kette gibt's einen Keilriemen am ADO Air Carbon. © nextpit Für's Anschalten müsst Ihr erst einmal den Akku anknipsen, danach den Bordcomputer. © nextpit Die Scheibenbremsen schleifen ab Werk ein wenig. Die Bremskraft ist aber ausgezeichnet. © nextpit Reflektoren gibt's am Vorder- und Hinterrad! © nextpit Der Motor kommt von BAFANG – ein durchaus renommierter Hersteller! © nextpit Die Sattelstange dient als Akku und kann zum Aufladen abgenommen werden. © nextpit Die Bremsen werden hydraulisch angesteuert. © nextpit Eine Klingel gibt's auch – die Bremshebel erlauben ein präzisen Ansteuern der Bremsen. © nextpit Der Bordcomputer bietet einen USB-Anschluss, um Euer Smartphone aufzuladen. © nextpit A Dece Oasis ist der komplette Name des Herstellers! © nextpit Die Neigung des Lenkers könnt Ihr ohne Werkzeug verstellen. © nextpit Das Ringel-Kabel verbindet den Akku und den Motor und sieht ein wenig kurios aus. © nextpit Zusammengeschlossen wird der Rahmen über ein Schloss mit zusätzlicher Sicherung. © nextpit Was mir beim Air Carbon aber durchaus gefällt, ist das Design. In der Farbvariante "Island Schwarz" sieht das kleine Fahrrad durchaus aggressiv aus, was dank der starken Motorleistung (dazu später mehr) auch nicht gelogen ist. Standardmäßig wird das Air Carbon allerdings ohne Schutzbleche und Fahrradständer geliefert. Wer sich im Regen nicht die Kleidung versauen will, der muss diese dazubestellen – zur Veröffentlichung dieses Testberichtes schenkt ADO einem die Zubehörteile inklusive Tragetasche allerdings! Nach dem Kauf solltet Ihr jedoch über einen Tausch der Pedale nachdenken. Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt, sind diese wirklich winzig klein und bieten so eine geringe Auflagefläche für Menschen mit größeren Schuhen. Stark in die Pedale zu treten, bleibt auch nach einigen Fahrten unsicher – hier würde ich persönlich in günstige Klapp-Pedale aus dem Internet investieren. Zusammengeklappt hält das Air Carbon leider nicht zusammen. / © nextpit Das Zusammenklappen funktioniert innerhalb von 30s – dabei lockert man eine Schraube am Lenker, klappt diesen nach unten. Anschließend löst man einen Spanner am Rahmen und faltet das E-Bike in der Mitte nach hinten. Schön: beide Verschlüsse sind doppelt abgesichert, sodass man diese beim Fahren nicht aus Versehen öffnen kann. Weniger schön: Das E-Bike hält zusammengeklappt nicht zusammen und lässt sich auch nicht schieben. Für einen kleinen Aufpreis bekommt Ihr im ADO-Shop jedoch magnetische Schnallen, damit das Bike zusammenhält. Dass der Hersteller den Akku und den E-Motor zudem über ein außenliegendes Spiralkabel verbindet, ist ein wenig ungünstig gelöst. Das Spiralkabel stört die Optik des E-Bikes doch wirklich. Zusammen mit dem batteriebetriebenen Rücklicht wirken diese Komponenten ein wenig wie eine Notlösung. Hier hat auch ADO bereits elegantere Lösungen entwickelt.

E-Motor und Fahrspaß Der Elektromotor im Hinterrad des Ado Air Carbon leistet 250 W bei einem Drehmoment von 35 Nm. Anders als bei früheren Ado-Modellen findet der Hersteller eine gute Einstellung für den Drehmomentsensor, der nun präziser arbeitet. Ohne Gangschaltung ergibt sich aber eine hohe Trittgeschwindigkeit bei 25 km/h und aufgrund des hohen Schwerpunktes muss man beim Anfahren drauf achten, dass das Vorderrad auf dem Boden bleibt. Gefällt: Starke Motorleistung, ...

... die sich gut dosieren lässt dank Drehmomentsensor

Schön wendig dank kurzem Radstand

Gute Bremsanlage Gefällt nicht: Hohe Trittfrequenz bei 25 km/h

Lenkerhöhe nicht verstellbar, dadurch hoher Schwerpunkt

Kleiner Sattel bei längeren Fahrten (ab 5 km) unbequem Mit dem ADO A20 XE (zum Test) befindet sich bereits ein anderes Modell des Herstellers in unserer Bestenliste der elektrischen Falträder. Wirklich vergleichbar ist das Fahrgefühl der beiden Modelle aber nicht. Das Air Carbon wirkt hochwertiger und fährt sich mit seinen kleineren Rädern ein wenig wendiger. Dennoch bleibt die Fahrt auch bei höheren Geschwindigkeiten sicher. Worauf ADO hier verzichtet, ist eine Gangschaltung – was nicht unbedingt von Nachteil ist. Der Hauptbildschirm der ADO-App ist hübsch und aufgeräumt! © nextpit Die Navigation funktioniert über einen integrierten GPS-Empfänger im ADO Air Carbon. © nextpit Bei Bedarf findet man direkt eine Service-Anbindung in der ADO-App. © nextpit Das Air Carbon bietet für ein E-Bike überraschend viele Einstellungsmöglichkeiten. © nextpit Neben dem GPS-Tracking gibt es auch einen Fallschutz und eine Möglichkeit, einen Alarm zu hören, wenn das E-Bike einen bestimmten Bereich verlässt. © nextpit Einerseits kann ADO mit dieser Entscheidung auf einen Riemenantrieb wechseln, der ganz ohne Schmierung funktioniert. Das ist gerade bei einem Faltrad von Vorteil, da man beim Tragen nicht Gefahr läuft, Kleidung oder seinen Kofferraum zu versauen. Gleichzeitig findet ADO eine Übersetzung, die bei der maximalen Geschwindigkeit der E-Unterstützung noch immer angenehm ist. Die Trittfrequenz ist dabei zwar hoch, sie wirft einen aber nicht schon fast aus dem Gleichgewicht wie etwa beim Jeep FR 6020 (zum Test) oder beim Rover FFR 701 (zum Test). Was allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig ist, ist die Sitzposition des ADO Air Carbon. Da sich die Höhe des Lenkers nicht einstellen lässt, sitze ich mit meinen 1,72 m Körpergröße recht aufrecht auf dem Fahrrad. An den recht hohen Schwerpunkt, der dabei entsteht, muss man sich ein wenig gewöhnen. Störender ist allerdings der kleine und daher unbequeme Sattel, der schon nach etwa 5 km ein starkes Druckgefühl transportiert. Technisch überzeugt das Air Carbon aber dann beim E-Motor, bei der App-Anbindung sowie beim Drehmomentsensor im Tretlager. Der 250 W starke Motor leistet 35 Nm und ist stark genug, dass man beim beherzten Anfahren darauf achten muss, das Vorderrad auf dem Boden zu halten. Da der Drehmomentsensor im Tretlager meine Trittfrequenz aber sehr gut erkennt, kann man mit langsamerem Treten gut dagegensteuern. Hierdurch lässt sich auch die Geschwindigkeit beim Fahren reduzieren. Hier vertrauen andere Hersteller auf die Unterstützungsstärken, die dann aber nur die maximale Unterstützung steuern und nicht etwa dessen Stärke. Die Pedale fallen recht klein aus – ich habe Schuhgröße 44. / © nextpit Wie stark das Air Carbon bei der Fahrt unterstützt, lässt sich in drei oder fünf Stufen über den Bordcomputer am Lenker steuern. Zusätzlich lässt sich in der App zwischen einem Eco- und einem Speed-Modus wechseln. Schauen wir uns die Symbole auf dem Display zudem genauer an, stellen wir noch eine Besonderheit fest: Das Air Carbon ist serienmäßig mit GPS und einem LTE-Modus ausgestattet. Hierüber lässt sich das E-Bike über die ADO-App orten, was im Falle eines Diebstahls oder in überfüllten Innenstädten echt praktisch ist. Der Tracking-Service ist dabei kostenlos, wir müssen nicht etwa ein Abo oder einen Jahressatz nachträglich zahlen. Praktisch! Allerdings solltet Ihr Bedenken, dass das GPS-Tracking nur im 1. Jahr kostenlos ist. Anschließend werden 10 US-Dollar pro Jahr fällig. Für Crowdfunding-Unterstützer sind es zwei kostenlose Jahre. Ähnlich wie beim Cowboy Bike C4 (zum Test) kann die App auch Routen berechnen und dabei prognostizieren, wie viel Akkuprozente dabei draufgehen. Ein wirklich tolles Feature: Bei der Navigation zeigt das Display an, in wie vielen Metern man in welche Richtung abbiegen muss. Darüber hinaus gibt's einen Gamification-Faktor, mit dem man seine gefahrenen Kilometer in Rankings einordnen kann.

Akku & Aufladen Beim Air Carbon sitzt ein Akku mit 9,6 Ah in der Sattelstange. Dort wird er auf Wunsch über ein Schloss gesichert und kann direkt im Fahrrad aufgeladen werden. Geladen wird über ein proprietäres Netzteil – eine volle Aufladung dauert zwischen vier und sechs Stunden und sorgt für bis zu 100 km Reichweite. Wer die elektrische Unterstützung viel nutzt, sollte aber eher mit 20 - 30 km rechnen. Gefällt: Genaue Prozentanzeige über die ADO-App

Solide Reichweite für den Alltag

Akku abnehmbar Gefällt nicht: Reichweite im Test deutlich unter Herstellerangaben

Recht lange Ladezeiten von 4 bis 6 Stunden Herstellerangaben zu der Reichweite von E-Bikes entstehen in der Regel unter Laborbedingungen. Heißt: Ohne Steigung, mit einem geringen Fahrergewicht und ohne Einflüsse wie Wind oder zu wenig Luft in den Reifen. In unserem Praxis-Test, in dem wir mit sehr vielen Anfahrten im Berliner Stadtverkehr meist auf höchster Unterstützungsstufe im Speed-Modus unterwegs waren, hielt das ADO Air Carbon aber immerhin knapp 40 km durch. Das ist noch immer ein guter Wert, der sich mit einer geringeren Unterstützung und im Eco-Modus erweitern lässt. Für Pendler:innen sollte das alltagstauglich sein und für die letzte Meile genügen. Erfreulich ist zudem, dass sich das Air Carbon auch ohne Unterstützung gut fahren lässt. Dem geringen Gewicht und der guten Übersetzung sei Dank. Das Handling des Akkus, der ja in die Sattelstange eingelassen ist, gefällt im Test durchaus. Das proprietäre Ladegerät steckt man in einen Anschluss unterhalb des Sattels und behält das E-Bike dann für 4 bis 6 Stunden an der Steckdose. Leider gibt's keinen Schnelllader und einen Ersatz-Akku kann man auch nicht mitnehmen, da der Akku fest mit dem Sattel verschraubt ist. Wer längere Touren fahren will, der sollte aber ohnehin zu einem herkömmlichen E-Bike greifen. Da sich der Akku aber mit wenigen Handgriffen abnehmen lässt, muss man das ADO Air Carbon nicht immer in die Wohnung tragen. Ebenfalls klasse sind die genauen Prozentangaben zum Akkustand, auf die sich über die App zugreifen lässt.

Ado Air Carbon: Technische Daten Modelle & technische Daten Eigenschaft ADO Air Carbon Faltmaß 66 x 83,3 x 43 Zentimeter (HxBxT) Gewicht 14,5 Kilogramm Max. Belastung 120 Kilogramm Bremsen Hydraulische Scheibenbremsen Akku 36 V / 9,6 Ah / 2,8 kg Reichweite 40 bis 100 Kilometer Sensoren im Tretlager integrierter Drehmomentsensor Motor BAFANG Nabenmotor im Hinterrad mit 250 W bei 35 Nm Max. Geschwindigkeit circa 25 km/h Farben Amble Latte, Island Schwarz Preis 2.229 Euro