Aldi-Deal: Smartes Thermostat-Set für unter 100 Euro

Der Discounter Aldi verkauft gerade smarte Thermostate im Set zu einem guten Kurs. Ihr bekommt hier zwei Heizkörperventile und den passenden Zigbee-Hub für 99,99 Euro. In der Regel kosten Euch solche Bundles weit über 100 Euro. Ob sich das Angebot lohnt und was die Maginon-Thermostate leisten, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Aldi bietet smarte Thermostate von Maginon im Set an

Heizkörperventile mit passendem Zigbee-Hub für unter 100 Euro

Auch ohne Hub erhältlich