Alleihnachten: Wie trendet man eigentlich bei Twitter?

Im Rahmen unserer #Alleihnachten wollen wir möglichst viele Menschen abholen, die an Weihnachten alleine zu Hause hängen. Daher möchte ich versuchen, einen Hashtag auf Twitter, Facebook und Co. zum Trenden zu bringen. Habt ihr Tipps und Tricks für mich?

Mit meinem Artikel zu #Alleihnachten habe ich meinen gedanklichen Startschuss für ein sehr einsames Weihnachten gesetzt. Dabei soll es darum gehen, möglichst viele Menschen über die Feiertage im Netz und auf NextPit und im Internet zusammenzubringen. Hierfür benötigen wir Reichweite und Reichweite bekommt man im Internet am besten über Soziale Netzwerke.

Hier findet Ihr mich und NextPit in sozialen Medien

Dieser Artikel ist meine kleine Blaupause für den Versuch, den Hashtag "#Alleihnachten" vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember zum Trenden zu bringen. Ein hoch gestecktes Ziel, ich weiß, aber das kriegen wir gemeinsam schon hin. Dabei geht es hauptsächlich natürlich darum, viele Menschen zu erreichen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch herausfinden, die die Mechanismen in den Sozialen Medien funktionieren. Dafür aktualisiere ich diesen Artikel im Laufe des Tages immer wieder:

Update: Idee Nr. 1 - Influencer nerven

Wenn ich schon keine Reichweite hab, sollte ich diejenigen anschreiben, denen auf Twitter viele Menschen zuhören. Mein Plan ist es also, Influencer anzuschreiben und ihnen von der Aktion zu erzählen. Natürlich will ich nicht betteln und verzweifelt wirken, aber vielleicht findet jemanden die Idee hinter #Alleihnachten ja gut und möchte sich beteiligen. (Ernster Blick auf die Leser)

Ich mache mich mal an die Arbeit und teile Euch mit, ob meine Arbeit Früchte trägt!

Social Media, eine Plage, mit der ich mich nie wirklich anfreunden konnte

Soziale Medien, allen vor an Facebook, Twitter und Instagram begleiten mich schon lange. Was bei SchülerVZ anfing und damals noch echt Spaß brachte, ist heute nur ein weiteres "Muss", das man privat und vor allem beruflich eben mitmachen muss. Als Online-Redakteur / Journalist ist es ein tolles Mittel, um seine eigene Stimme zu stärken und ein wenig Unabhängigkeit von Magazinen und Plattformen zu gewinnen.

21 Follower in einem Jahr? Twitter hat bei mir nie so recht gezündet. / © Twitter / Screenshot: NextPit

So richtig hat es bei mir und Social-Media aber nie gefunkt. Instagram ist dabei die Plattform, die ich als Hobby-Fotograf noch am liebsten nutze und Twitter finde ich vom Grundgedanken am Besten. Allerdings fehlt es mir an Durchhaltevermögen, an Mitteilungsbedürfnis und am Erfolg, um bei auf Social-Media bislang wirklich durchzustarten?

Im Rahmen meiner #Alleihnachten zwinge ich mich dazu, zu liken, zu posten, zu "mentionen" und und und. Werde ich Erfolg haben? Wird sich meine Meinung zu Twitter und Co. ändern und wie könnt Ihr mir dabei helfen, mit #Alleihnachten möglichst viele Menschen zu erreichen? Let's talk about it!

