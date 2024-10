Design, Aufbau und Setup

Das Balkonkraftwerk AlphaESS VitaPower hat ein schickes Design. Das ganze System ist binnen weniger Minuten dank Plug-and-Play-Aufbau zusammengesetzt. VitaPower könnt Ihr mit bis zu fünf Erweiterungsakkus auf 6 kWh erweitern.

Gefällt:

Einfache, schnelle Plug-and-Play-Installation

Übersichtliche Software mit zahlreichen Funktionen

Anschlüsse sind abgedeckt

Gefällt nicht:

VitaPower und Speicher sind nicht stapelbar

Das Prinzip des VitaPower-Balkonkraftwerks ist simpel: Ihr schließt PV-Module an den VitaPower an, und der integrierte Wechselrichter speist den erzeugten Strom direkt in Euer Hausnetz ein. In der App könnt Ihr den Energiebedarf Eures Haushalts einstellen – und im Überschuss produzierter Strom wird im Akku gespeichert und dann eingespeist, wenn die eingestellte Leistung nicht mehr durch die PV-Module gedeckt ist.

PV-Module sind im Lieferumfang übrigens nicht enthalten. Diese müsst Ihr separat kaufen und habt dabei theoretisch keine Beschränkungen, was Hersteller oder Typ angeht. Im Lieferumfang enthalten sind die folgenden Dinge:

2x MC4-zu Anderson-Adapterkabel

1x AC-Stromkabel

1x Kindersicherung

Einen zusätzlichen Wechselrichter benötigt Ihr aber nicht, denn wie gesagt: AlphaESS VitaPower ist ein All-in-One-Balkonkraftwerk mit Erweiterungsmöglichkeit. Für den Test hat uns AlphaESS VitaPower und einen Speicher, den sogenannten VitaMate bereitgestellt. VitaPower steckt in einem silbernen Aluminiumgehäuse und sieht etwas aus wie ein Gaming-PC. Die schicke Kiste misst 43 × 20 × 32 cm und wiegt 19,1 kg. Auf der Unterseite bringt AlphaESS vier Gummifüße an. Ein fester Stand ist damit garantiert, und der Speicher wird nicht so leicht von Eurer Jacht ins Wasser rutschen. Insgesamt hinterlässt das Modell einen hochwertigen Eindruck.

Auf der Vorderseite des Gehäuses gibt es ein etwa fünf Zoll großes Display, das Euch über den Stand der Dinge informiert. Unterhalb des Displays ist ein einzelner, großer Button verbaut, der zum Ein- und Ausschalten der Powerstation dient – und um den Bildschirm einzuschalten. Hier lest Ihr die Ein- und Ausgangsleistung ab und seht auf einen Blick, ob VitaPower gerade geladen oder entladen wird. Die Anschlusspalette schließlich ist solide:

3x AC-Steckdosen

2x USB-A-Anschlüsse

2x USB-C-Ports

Die USB-Zugänge befinden sich zwischen dem Bildschirm und dem An-Aus-Knopf. Gut gefällt uns, dass alle USB-Anschlüsse durch eine Schutzklappe abgedeckt sind.

Oberhalb der Steckdosen gibt es zwei PV-Eingänge mit jeweils eigenem MPPT. Die Adapterkabel auf MC4-Stecker zum Anschluss von Solarmodulen sind im Lieferumfang enthalten. © nextpit Ihr könnt VitaPower mobil auch als Powerstation nutzen. Dafür gibt's drei Steckdosen, die durch etwas wackelige Kappen vor Staub und Wasser geschützt werden. © nextpit Auf dem großen Display zeigt VitaPower zahlreiche Details an. © nextpit Auf den Seiten gibt es großzügig dimensionierte Handgriffe zum bequemen Tragen. © nextpit Ebenfalls praktisch für unterwegs: Auf der Seite gibt's ein großes Licht, das sich in drei Helligkeitsstufen regeln lässt. © nextpit Auf der Vorderseite des AlphaESS Vitapower gibt es vier USB-Anschlüsse. © nextpit So sehen die Zusatzakkus für das VitaPower-System aus. © nextpit Auf der Unterseite gibt es passende Füße, die zur sicheren Stapelbarkeit in die Mulden auf der Oberseite passen. © nextpit

Der Erweiterungsakku, der sogenannte VitaMate, bringt 13 kg auf die Waage bei den Maßen 37 × 22 × 22 cm. Ihr könnt VitaPower dank Zusatzakkus von 1 kWh auf 6 kWh erweitern. Besonders praktisch sind die klappbaren Tragegriffe, die der Hersteller an den Zusatzakkus verbaut. Die Zusatzakkus selbst sind stapelbar. Allerdings passen das Design von VitaPower und der Akkus nicht zu 100 Prozent zusammen. So lässt sich leider die Basis-Einheit auf einen Zusatzakku stapeln.

Alpha ESS verspricht eine einfache Plug-and-Play-Installation des All-in-One-Balkonkraftwerks in nur zehn Minuten. Ihr schließt Eure Solarpaneele an die beiden Anderson-Ports an. Anschließend verbindet Ihr – falls vorhanden – die separaten Akkus mit Hilfe der jeweils mitgelieferten Kabel. Jetzt noch das Schuko-Kabel ans Hausnetz in die Steckdose stecken, und es kann losgehen.

Um die Einrichtung abzuschließen, müsst Ihr das System schließlich in der Alpha-Lite-App hinzufügen. Hierfür erstellt Ihr ein Benutzerkonto und stellt eine WLAN-Verbindung her. Die App ist Eure Informationszentrale. Hier seht Ihr, wie viel Solarstrom Eure Solarpanels erzeugen, wie viel Energie in den Speicher wandert und wie viel Strom Ihr einspeist. Außerdem bietet Euch die App detaillierte Statistiken über die vergangenen Tage, Wochen und Monate.

In der App habt Ihr die Wahl zwischen drei Arbeitseinstellungen. Mit "PV Load Priority" wird die eingestellte Energiemenge – wenn durch Solarenergie gedeckt – in den Haushalt eingespeist. Alles darüber hinaus speichert Vitapower im Akku für später. Im "Quick-Charge"-Modus lädt der Akku so schnell wie möglich auf und nutzt dazu sowohl die Solarenergie als auch das Hausnetz. Das ist dann praktisch, wenn Ihr den Akku schnell laden möchtet, um ihn beispielsweise zum Zelten mitzunehmen. Mit "Max Output" wird der Haushalt mit der maximal möglichen Energiemenge versorgt, die Ihr als "legal" für Euren Wohnort und Euren Anschlusstyp konfiguriert habt.