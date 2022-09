Amazfit GTR 4 im Hands-on: günstiger Fitness-Alleskönner

Design und Bedienung

Nicht nur der Name "GTR 4" erinnert an Sportwagen, Amazfit verpasst seiner Sport-Smartwatch auch ein entsprechendes Design. Neben vielen sanft geschwungenen Linien findet Ihr rote Details auf der drehbaren Krone und dem Button darunter. Das Gehäuse ist wahlweise in Silber oder Schwarz erhältlich. Das Armband gibt's in Braun (Leder) oder Schwarz (Kunststoff oder Gewebe).

Die Amazfit GTR 4 in silber gibt es wahlweise mit schwarzem und braunem Armband. / © NextPit

Wir haben die Kombination "Superspeed Black" ausprobiert, die Ihr auf Amazon bereits für 229,90 Euro kaufen könnt:

Affiliate Angebot Amazfit GTR 4 Zur Geräte-Datenbank

Neben der GTR 4 bietet Amazfit auch die GTS 4 mit nahezu gleichem Funktionsumfang an. Der große Unterschied besteht in der Gehäuseform: Die GTS 4 ist eckig und etwas kleiner, entsprechend fällt auch der Akku etwas schwächer aus. Die GTS 4 ist ebenfalls bereits auf Amazon erhältlich und kostet ebenfalls 229,90 Euro:

Affiliate Angebot Amazfit GTS 4 Zur Geräte-Datenbank

Das Gehäuse der Amazfit GTR 4 sieht im matten Silber schick aus, ist allerdings nicht beliebig kratzfest. Ein Schraubenzieher hinterlässt bereits leichte Spuren – beim Klettern oder bei der Gartenarbeit solltet Ihr die Uhr also lieber schützen, entweder mit Handschuhen oder einem Schweißband.

Die Amazfit GTR 4 soll beim Design an Sportwagen erinnern. / © NextPit

Rechts oben am Gehäuse findet sich eine dreh- und drückbare Krone, die beim Drehen ein sanftes haptisches Feedback gibt. Per Tastendruck öffnet und schließt Ihr die App-Übersicht, durchs Drehen blättert Ihr durch Listen.

Die Bedienung ist schnell verstanden: Mit einem Wisch von oben nach unten holt Ihr die Schnelleinstellungen aufs Display, ein Wisch von unten nach oben zeigt Euch die Notifications. Rechts vom Homescreen findet Ihr diverse weitere Widgets mit diversen Statistiken rund um Eure Schritte, Aktivitäten sowie Wettervorhersage, Musiksteuerung, Alexa und mehr.