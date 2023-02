Amazon-Aktion: Motorola Moto E22/G42/G72/G82 5G und Edge 30 Neo/Ultra reduziert

Amazon hat die Preise bei einigen Motorola-Smartphones reduziert und verkauft die Geräte mit exklusivem Zubehör, nämlich Schutzcover oder KFZ-Adapter – in einigen Fällen auch beides. Die Motorola Brand Woche* genannte Aktion reicht von günstigen Modellen wie dem Moto E22 und Moto G42 über die Mittelklasse-Smartphones Moto G72, Moto G82 5G und Edge 30 Neo bis hin zum Topmodell Motorola Edge 30 Ultra.

Motorola Moto E22 und G42: Ab 99 Euro geht es los

Das günstigste Angebot ist das Motorola Moto E22* inklusive KFZ-Adapter für 99 Euro, das aktuell nirgendwo günstiger als bei Amazon angeboten wird. Bei dem Einsteigergerät dürft Ihr natürlich keine Top-Ausstattung erwarten, geboten wird aber immerhin ein 6,5 Zoll großes IPS-Display mit 90 Hz Aktualisierungsrate. Dem Mediatek-SoC Helio G37 stehen 3 GB RAM zur Seite, der 32 GB große interne Speicher lässt sich per microSD-Slot erweitern. Das günstige Dual-SIM-Smartphone bietet außerdem eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer – ein Feature, mit dem immer weniger Geräte aufwarten können.

Für 149,99 Euro bekommt Ihr das Motorola Moto G42*, das ein 6,43 Zoll großes AMOLED-Display bietet, was in dieser Preisklasse weit überdurchschnittlich ist. Für eine ordentliche Leistung sorgt die Kombination aus Qualcomm Snapdragon 680 und 4 GB Arbeitsspeicher. Der Datenspeicher ist 64 GB groß und lässt sich mittels microSD-Karte erweitern. Auch hier bekommt Ihr einen 3,5-mm-Klinkenanschluss und Dual-SIM-Tauglichkeit. Beim Amazon-Angebot gehört ein Schutzcover zum Lieferumfang.

Motorola Moto G72 und G82 5G reduziert

Je höher der Preis, desto besser die Eigenschaften: Auch im Motorola Moto G72* steckt ein OLED, das allerdings eine Aktualisierungsrate von 120 Hz aufweist. Dazu erhaltet Ihr 6 GB RAM und einen 128 GB fassenden internen Speicher, welcher sich per microSD-Karte ausbauen lässt.

Verbaut ist außerdem ein Kamerasystem mit 108 MP starkem Hauptsensor, welches Full-HD-Aufnahmen mit 60 Fps erlaubt, für Slow-Motion-Sequenzen sogar mit 120 Fps. Beim SoC handelt es sich um einen Mediatek Helio G99. Für 229 Euro gehören bei Amazon sowohl ein Schutzcover als auch ein KFZ-Adapter zum Lieferumfang.



Beim Motorola Moto G82 5G* ist Amazon mit 249 Euro derzeit der klar günstigste Anbieter. An Bord sind neben der namensgebenden Unterstützung für das schnelle 5G-Netz ein Qualcomm Snapdragon 695, 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz für Daten. Auch bei diesem Dual-SIM-Smartphone ermöglicht Motorola das Nutzen einer microSD-Karte und eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker ohne Adapter. Als Zubehör gibt es ein Schutzcover sowie einen KFZ-Adapter.

Auch günstiger: Motorola Edge 30 Neo und Ultra

Ebenfalls Bestandteil der Aktionswoche ist das Motorola Edge 30 Neo*. Das 5G-Smartphone kommt mit einem Qualcomm Snapdragon 695, 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz daher. Beim 6,28 Zoll großen Display kommt AMOLED-Technologie zum Einsatz. Aufgefrischt wird der Bildinhalt mit 120 Hz, das Erfassen Eurer Eingaben erfolgt mit 240 Hz. Mit den Abmessungen 152,9 × 71,2 × 7,75 mm und 155 Gramm Gewicht empfiehlt es sich für Fans kompakter und leichter Smartphone. Bei Amazon bekommt Ihr für 329,29 Euro ein Schutzcover und einen KFZ-Adapter dazu.

Das mit Abstand am besten ausgestattete Gerät der Amazon-Aktion ist das Motorola Edge 30 Ultra*: Verbaut sind der schnelle Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, der Arbeitsspeicher ist 12 GB groß. Das zu den Seiten abgerundete 6,67-Zoll-AMOLED-Display bietet 144 Hz Bildwiederholrate und eine Abtastrate von 360 Hz. Zu dem starken Paket gehören außerdem ein Kamerasystem mit 200-MP-Hauptkamera, 50-MP-Weitwinkelobjektiv und 12-MP-Teleobjektiv. Auf 5G und Wi-Fi 6E müsst Ihr ebenfalls nicht verzichten. Auch hier gibt es Amazon-exklusiv Schutzcover und KFZ-Adapter zum Preis von 727 Euro dazu. Zum Vergleich: Das Smartphone ging im Herbst mit 900 Euro UVP an den Start.