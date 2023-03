Amazon-Highlights: Diese Top-Produkte waren nie günstiger als in den Frühlingsangeboten

Ziemlich in der Mitte zwischen dem Black Friday 2022 und dem Prime Day 2023 läuft mit den Amazon Frühlingsangeboten die nächste Rabatt-Aktion des Versandriesen. Zwar hat der Online-Händler die Preise nicht ganz so tief gedrückt, wie man es von den ganz großen Shopping-Events gewohnt ist. Dennoch gibt es spannende Angebote für Technik-Produkte wie SSD, CPU, Laptop, RAM und einige mehr, die sich derzeit bei Amazon zum Tiefstpreis kaufen lassen. Heißt, die Produkte aus unserer Auflistung gab es zuvor nirgends günstiger. Die Angebote laufen jedoch nur bis 29. März und lediglich, solange der Vorrat des Online-Händlers reicht.

Diese Top-Produkte waren nie günstiger als in den Amazon Frühlingsangeboten

Viele warten extra auf Rabatt-Aktionen wie Black Friday oder Prime Day, um sich mit Technik-Produkten auszustatten. Dies ist generell auch ein guter Plan, den dabei senken Händler wie Amazon die Preise häufig unter die Tiefstpreis-Grenze. Das heißt, dass man nie zuvor das jeweilige Produkt günstiger kaufen konnte. Auch die Amazon Frühlingsangebote, die nur bis 29. März laufen, bieten Tiefstpreis-Deals.

So lässt sich etwa die SSD Crucial P3 mit üppigen 4 TB Kapazität günstiger denn je kaufen. Auch 64 GB DDR5-RAM gibt es mit einem Preis von unter 200 Euro derzeit zum Hammerpreis. Nachfolgend haben wir eine Auswahl an Technik-Produkten zusammengestellt, die man nie günstiger kaufen konnte als bei Amazon in den Frühlingsangeboten.

Tiefstpreis-Deals bei Amazon

Weitere Highlights der Amazon Frühlingsangebote

Neben den Tiefstpreis-Deals gibt es in den Amazon Frühlingsangeboten auch jede Menge Technik-Produkte, die es zwar schon mal günstiger gab, derzeit aber zum (nahezu) besten Preis beim Versandriesen zu haben sind. Dazu zählen die schnellen SSDs WD Black SN 850X und Samsung 990 Pro, aber auch ein Gaming-Monitor von Acer mit 31,5 Zoll, WQHD und 165 Hz, den man derzeit für nur 259 Euro bekommt.