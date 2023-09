Ciao, Batterie: Diese Technologie revolutioniert Low-Energy-Geräte

Inmitten der Flut an Powerstations auf der IFA 2023 ist ein kleines Start-up nah dran, unser tägliches Leben auf andere Weise zu revolutionieren. Ambient Photonics präsentierte seine hocheffiziente Photovoltaik-Solarzelle für den Schwachlichtbereich, die nicht nur einen etwa dreimal höheren Wirkungsgrad als aktuelle amorphe Siliziumzellen (a-Si) in Innenräumen bietet, sondern auch den ersten Schritt zur möglichen Abschaffung von Einwegbatterien in der Zukunft darstellt. Wie funktioniert das?

Solarbetriebene Gadgets sind nichts Neues: Wir alle kennen Taschenrechner mit Solarzellen – und erst kürzlich haben Logitech und Samsung Geräte mit Solarzellen auf den Markt gebracht: eine kabellose Tastatur und eine TV-Fernbedienung.

Die neue LLI-Photovoltaikzelle (Low-Light-Indoor) hat jedoch das Potenzial, die Dinge noch weiter voranzutreiben. Sie ist effizient genug, um Geräte mit Umgebungslicht zu betreiben, und macht nicht nur Einwegbatterien, sondern auch wiederaufladbare Lithiumakkus überflüssig.

Auf der IFA 2023 stellte das Unternehmen einige Prototypen vor, die mehr oder weniger unsichtbare Solarzellen integriert haben. / © nextpit

Das Unternehmen behauptet – und demonstrierte dies auf der IFA 2023 mit einer Reihe von Prototypen –, dass seine LLI-Technologie bei der Nutzung von Licht in Innenräumen dreimal effizienter ist als herkömmliche a-Si-Solarzellen. Dadurch reicht eine vergleichsweise kleine (und auch relativ unsichtbare) Fläche auf den Geräten aus, um diese mit Energie zu versorgen.

Ambient Photonics kündigte diese Woche eine Partnerschaft mit dem taiwanesischen Unternehmen Chicony an, um eine batterielose kabellose Tastatur zu entwickeln, die die LLI-Technologie nutzt. Mangels Batteriefach ist diese Tastatur auch schlanker als viele andere Keyboards.

Anstelle von Batterien setzen die Gerät beispielsweise auch auf Superkondensatoren, um eine kleine Menge an Energie speichern, z. B. für den Fall, dass kein Umgebungslicht vorhanden ist. Irgendwie wollt Ihr ja auch im Dunkeln noch Euren Fernseher bedienen können. Die LLI-Technologie funktioniert mit dem gesamten Spektrum des Umgebungslichts – sogar mit einem einzigen Kerzenlicht, bis hin zu herkömmlichen Beleuchtungsarten wie LED, Halogen, Glühbirnen und Leuchtstoffröhren.

Ambient Photonics stellt keine Endverbrauchergeräte her, sondern nur die Solarzellentechnologie. Daher konnte das Unternehmen nicht sagen, wann seine Technologie in den Regalen der Geschäfte zu finden sein wird. In der Ankündigung der Chicony-Partnerschaft hieß es jedoch, dass das taiwanesische Unternehmen die LLI-betriebene Tastatur voraussichtlich Anfang 2024 auf den Markt bringen wird.

Vor der Ankündigung der Tastatur hat Ambient Photonics die Eterna-Plattform von UEI mit Referenzdesigns für Bluetooth-Fernbedienungen für Android-Fernseher ausgestattet und bietet außerdem energieintensive Funktionen wie Hintergrundbeleuchtung und Sprachsteuerung.

Neben Fernbedienungen und Tastaturen sieht das kalifornische Start-up seine Technologie auch in IoT-Geräten wie Produktetiketten in Einzelhandelsgeschäften zum Einsatz kommen. Und wer weiß, welche neuen Produktkategorien angesichts der Möglichkeiten, die die stromsparenden Funkprotokolle bieten, mit dieser Technologie möglich sind? Ich denke da beispielsweise auch an Smart-Home-Sensoren wie Fenster- und Türkontakte, Temperatursensoren und mehr.