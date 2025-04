Neuer Diebstahlschutz in Android 16: So werden Eure Daten geschützt

Wie die Identitätsprüfung die Sicherheit erhöht

Neben der automatischen Sperrung bei Diebstahlverdacht oder Offline-Erkennung verlangt Identity Check eine biometrische Authentifizierung (Fingerabdruck oder Gesichtserkennung), wenn ein kompromittierter Passcode, eine PIN oder ein Sicherheitsmuster erkannt wird. Dies zwingt den Nutzer/die Nutzerin dazu, sich biometrisch zu authentifizieren, bevor er/sie auf gespeicherte Passwörter und Kennwörter in Apps und Diensten zugreift oder diese ändert und bevor er/sie sensible Aktionen wie das Deaktivieren von Find My Device durchführt.

Dies ist eine bemerkenswerte Sicherheitsverbesserung, die Diebe und unbefugte Nutzer/innen davon abhalten kann, auf sensible Daten zuzugreifen oder böswillige Aktionen auszuführen, nachdem sie in den Besitz eines Geräts gelangt sind.

Google stellt neue Anti-Diebstahl-Sicherheitsfunktionen für Android vor. Pixel- und Galaxy-Geräte erhalten den Identity Check als zusätzliches Sicherheitstool. / © Google

Derzeit ist Identity Check auf Pixel- und Samsung Galaxy-Geräten mit One UI 7 auf Basis von Android 15 verfügbar. Laut Android Authority ist die Funktion jedoch auch auf dem OnePlus 13 (zum Test) mit Android 16 Beta verfügbar. Das deutet darauf hin, dass Google die Identitätsprüfung mit dem Android-16-Update im Laufe des Jahres auf eine breitere Nutzerbasis ausweiten will.

Es ist auch möglich, dass Google den Identity Check mit einem separaten Update, unabhängig von der Aktualisierung des gesamten Android-Betriebssystems, einführt. Wir können dies jedoch erst bestätigen, wenn mehr OEMs die Android 16 Beta in den kommenden Wochen übernehmen.

Es wird erwartet, dass die Verfügbarkeit von Android 16 auf der Google I/O im Mai bekannt gegeben wird, obwohl es einige Zeit dauern kann, bis die Hersteller es für ihre spezifischen Geräte freigeben.

Zusätzlich zur Diebstahlerkennung hat Google vor kurzem eine automatische Neustartfunktion in Android eingeführt. Diese Funktion zwingt ein Gerät zum Neustart und zum Eintritt in den "Before First Unlock"-Status (BFU), nachdem es drei Tage hintereinander gesperrt war. Der BFU-Status sperrt die Verschlüsselungsschlüssel und macht es für Unbefugte schwieriger, auf die Daten des Geräts zuzugreifen.