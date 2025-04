Android 16 noch vor Google? Gute Nachrichten für Samsung-Kunden

Zum Start von Android 15 hat Samsung einen wenig glanzvollen Eindruck hinterlassen. Während das Unternehmen in den vergangenen Jahren oftmals als Paradebeispiel für die schnelle Verteilung neuer Android-Versionen galt, landete man in diesem Jahr auf dem letzten Platz. Statt wie gewohnt die aktuelle Android-Version im November oder Dezember bereitzustellen, wartete die Kundschaft über Monate hinweg vergeblich. Bis heute hat kein einziges Samsung-Smartphone das Update erhalten. Das soll sich zwar in wenigen Tagen ändern, doch bereits jetzt zeichnet sich die nächste Android-Version am Horizont ab.