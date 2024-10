Google stellte bei der I/O 2024 im Mai mehrere Verbesserungen für die Sicherheit von Android vor. Dazu gehört die neue Diebstahlerkennungs-Sperre, die mithilfe von maschinellem Lernen Euer Gerät im Falle eines Diebstahls automatisch sperrt. Die Funktion wurde zuerst in Brasilien ausgerollt und wird jetzt in weiteren Ländern weltweit verteilt. Wenn Ihr Euch fragt, wie Ihr Euer Android-Handy damit schützt, lest weiter – nextpit verrät es Euch.

