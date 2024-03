Apple AirPods 4 mit ANC: Launch zeitgleich mit dem iPhone 16 möglich

Anfang des Jahres wurde berichtet, dass Apple an zwei neuen AirPods 4-Modellen arbeitet, die mit überarbeitetem Design und verbesserten Funktionen aufwarten. Es hieß, dass die neuen AirPods 2024 auf den Markt kommen könnten, aber ein präzises Datum gab es nicht. Ein neuer Hinweis grenzt nun das Zeitfenster für die Markteinführung dieser True-Wireless-In-Ears ein und deutet auf eine Ankündigung im Herbst hin.

Neue Apple AirPods 4: Launch zusammen mit dem iPhone 16?

Im neuesten "Power On"-Newsletter von Bloombergs Mark Gurman verrät der Journalist weitere Details zum Stand der 4. Generation der Apple AirPods. Laut Gurman bereitet sich Apple bereits darauf vor, die Produktion der Ohrstöpsel bei seinen beiden Zulieferern im Mai zu starten. Nach diesem Zeitplan könnte die Veröffentlichung der AirPods im September oder Oktober erfolgen.

Der Zeitpunkt würde auch mit der Ankündigung des neuen iPhone übereinstimmen, das im September offiziell vorgestellt werden soll. Das war auch der Fall, als die aufgefrischten AirPods Pro 2 (Testbericht) auf Apples Wonderlust-Event im letzten Herbst enthüllt wurden.

Was ist neu an den Apple AirPods 4?

Was die neuen AirPods 4 angeht, berichtet die Quelle, dass es zwei neue Modelle geben wird: ein Einsteigermodell und ein Paar mit stärkeren Audiofunktionen. Letztere unterscheiden sich von der Basisversion durch ANC (aktive Geräuschunterdrückung) und eingebaute Lautsprecher in der Ladehülle für präzises "Find My"-Tracking.

Die Apple AirPods Pro 2 verfügen über einen Force-Touch-Sensor und eine neue Positionierung der Lüftungsschlitze. Werden die AirPods 4 die gleichen Merkmale aufweisen? / © NextPit

Es wird vermutet, dass beide AirPods einen USB-C-Anschluss und ein deutlich verändertes Äußeres erhalten, das von den AirPods 3 stammt. Der iPhone-Hersteller könnte wahrscheinlich eine neu gestaltete "Fön"-Form einbauen, obwohl unklar ist, ob es austauschbare Ohrstöpsel wie bei den AirPods Pro 2 geben wird. Außerdem könnten die AirPods 4 mit einem H2-Chip ausgestattet sein, der auch im aktuellen Pro-Pendant zu finden ist, und verlustfreien Klang unterstützen, wenn Ihr sie mit dem Vision-Pro-Headset koppelt.

Andere AirPods-Neuheiten

Neben den beiden AirPods- 4-Modellen wird spekuliert, dass Apple dieses Jahr auch die AirPods Max 2 auf den Markt bringt. Die kommenden Premium-Over-Ear-Kopfhörer scheinen eher eine Auffrischung der ursprünglichen AirPods Max (Testbericht) zu sein als ein nennenswertes Upgrade. Es ist die Rede davon, dass die Kopfhörer USB-C, neue Farben und vielleicht einen neuen U2-Ultrabreitband-Chip enthalten.

Gurman sprach auch über die AirPods Pro 3 und erwähnte, dass die teureren Ohrstöpsel erst im Jahr 2025 erscheinen. Über das Wearable ist noch nicht viel bekannt, aber es könnte aufregende Änderungen wie Funktionen zur Herzfrequenzüberwachung mit sich bringen.

Was würdet Ihr an den AirPods 4 ändern oder verbessern wollen? Welche Funktionen wünscht Ihr Euch am sehnlichsten von dem Unternehmen?