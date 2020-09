Ein September ohne neues iPhone: 2020 ist alles anders

Schon einige Tage vor der eigentlichen Ankündigung deutete sich an, dass Apple am 8. September einige Neuigkeiten für seine Fans bereithielte. Zwar war es keine direkte Präsentation neuer Hardware, wie es die Informanten von Jon Prosser vorhergesagt hatten, neue Hinweise zu Apples Plänen für die kommenden Wochen gab es aber dennoch.

So wissen wir nun, wie Mark Gurman bereits im Vorfeld korrekt berichtet hatte, dass im September ein Apple-Event stattfinden wird. Doch nur kurz nach der Ankündigung durch Apple war es genau der Bloomberg-Reporter, der ein interessantes Detail dieses Events mitteilte.

Wurde das September-Event in den vergangenen Jahren dominiert von iPhone-News, soll Apples Smartphone in diesem Jahr fehlen. Die Vorstellung des iPhone 12 soll laut Gurmans Quellen erst im Oktober folgen. Stattdessen soll es im September um iPad und Apple Watch gehen.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL