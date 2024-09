Mit dem iOS 18.1 Beta-Update für Entwickler, das jetzt in der dritten Version vorliegt, hat Apple die ersten Apple Intelligence-Funktionen eingeführt. Während iOS 18.1 Beta 3 für das iPhone 15 Pro (Test) bereits Ende August veröffentlicht wurde, hat Apple jetzt eine Version für die iPhone 16-Serie herausgebracht. Obwohl beide Updates Teil der Beta 3 sind, hat die Version für das iPhone 16 eine neue Build-Nummer, die sich von 2B5034e (für das iPhone 15 Pro) in 2B5034o ändert.

So bekommt Ihr Apple Intelligence für das iPhone 16

Mit dieser Version können Early Adopters und Reviewer, die iOS 18.1 Beta 3 auf dem iPhone 15 Pro verwenden, ihre Daten, einschließlich iCloud-Backups, auf das iPhone 16 übertragen. Das ist notwendig, weil beide Modelle für die Migration auf der gleichen iOS-Version sein müssen.

Wenn das iPhone 16 ausgeliefert wird, können Nutzer/innen Apple Intelligence im Rahmen des iOS Beta Programms ausprobieren. Um es zu aktivieren, geht Ihr folgendermaßen vor: Geht in die Einstellungen und klickt dann auf Apple Intelligence & Siri. Ein Hinweis bestätigt, wenn die KI-Tools auf deinem Gerät aktiviert sind.

Apple plant, iOS 18.1 im Oktober für die Öffentlichkeit freizugeben, ein genaues Datum wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Noch keine KI für das iPhone 16 in Europa und China

Auch wenn Ihr das neue iPhone 16 habt, wird Apple Intelligence in Europa und China während der Beta- und der ersten Release-Phase nicht verfügbar sein. Apple verzögert diese Funktionen in der EU aufgrund der Bestimmungen des Digital Markets Act (DMA), hat aber bestätigt, dass Apple Intelligence später in die EU kommen wird.

Zunächst wird Apple die englische Sprache unterstützen, wobei im Dezember weitere lokalisierte englische Versionen folgen werden. Weitere Sprachen wie Französisch, Spanisch, Japanisch und Chinesisch werden für Anfang 2025 erwartet.

Die Schreibwerkzeuge sind jetzt in iOS 18.1 Beta verfügbar. / © Apple

Zu den ersten Funktionen gehören die Schreibwerkzeuge zum Verfassen und Verfeinern von Nachrichten und E-Mails in verschiedenen Stilen, Anruf- und Aufnahmezusammenfassungen, eine neue Siri-Animation und reduzierte Benachrichtigungsunterbrechungen. Außerdem wird eine KI-gestützte Aufräumfunktion in Fotos eingeführt, ähnlich wie der Magic Editor von Google Fotos, der ablenkende Objekte aus Bildern entfernt.

Freut Ihr Euch schon darauf, die Funktionen der Apple Intelligence zu testen? Und habt Ihr vor, euch das neue iPhone 16 zu holen?