Apple iPhone 14 Pro mit Android? Das LeTV S1 Pro macht es für 110 Euro möglich!

Billiger Nachbau des Apple iPhone 14 Pro

Wenn Ihr ein begeisterter Android-Fan seid, werdet Ihr Euch an das Unternehmen LeTV erinnern. Die Marke gehört zwar immer noch zu LeEco, aber das Unternehmen hat sich dafür entschieden das alte Branding beizubehalten. Erst letztes Jahr hat es mit dem LeTV Y1 Pro eine dreiste Kopie des Apple iPhone 13 auf den Markt gebracht. Und weil LeEco der Meinung ist, dass das Gerät einen Nachfolger braucht, haben sie kurzum das LeTV S1 Pro 5G vorgestellt, das dem iPhone 14 Pro von Apple wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Für ungeübte Augen kann das LeTV S1 Pro leicht mit dem Apple iPhone 14 Pro verwechselt werden. Die Aussparung oben in dem 6,5-Zoll großen Bildschirm mit HD+-Auflösung ist deutlich schmaler und kürzer als bei der Apple-Version. Auch der untere Rahmen ist etwas dicker, aber das wird durch die dünneren Seitenränder aufgefangen.

Das LeTV S1 Pro imitiert das Design des iPhone 14 Pro samt Dynamic Island. / © LeTV

Das Kopieren endet aber nicht an der Fassade, denn die Seiten des Telefons sind ebenfalls abgeflacht. Auf der Rückseite zeigt sich eine Dreifachkamera, die dem iPhone 14 Pro nachempfunden ist, einschließlich der Positionierung der Optik und des LED-Blitzlichts.

Abgesehen vom iPhone-ähnlichen Äußeren verfügt das Android-Handy über eine Ausstattung für Einsteiger. Es wird von einem Unisoc-T7510-Octa-Core-Prozessor angetrieben, der mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz ausgestattet ist. Abgerundet wird die Ausstattung durch einen 5.000 mAh starkem Akku und einer 5G-Konnektivität.

Das Unternehmen verkauft das LeTV S1 Pro derzeit lokal zu einem günstigen Preis von 899 Yuan, was in etwa 110 Euro entspricht. Es ist unwahrscheinlich, dass das günstige Android-11-Smartphone außerhalb Chinas auf den Markt kommen wird. Wenn Ihr die gleiche Ansicht auf Eurem Android-Display haben möchtet, schaut Euch doch mal unseren passenden Beitrag dazu an:

Würdet Ihr in Erwägung ziehen, ein Android-Handy von großen Herstellern wie Samsung oder Xiaomi zu kaufen, wenn sie das pillenförmige Loch-Display und Dynamic Island-ähnliche Funktionen übernehmen würden? Lasst es uns im Kommentarbereich wissen.