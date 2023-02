"Sehen wir hier erstmalig das Apple iPhone 15 Pro?"

Erstes Bildmaterial des Apple iPhone 15 Pro

Die Metall verarbeitende Industrie bekommt in der Regel als allererstes einen Blick auf ein zukünftiges Smartphone-Gehäuse, insofern es auch aus Aluminium oder einem anderen Metall gefertigt wird. Das Online-Magazin "9to5Mac" hat nun angeblich von einem chinesischen Gehäusehersteller eine Reihe computergenerierter Renderings des iPhone 15 Pro erhalten. Aus jenem Material hat der 3D-Künstler Ian Zelbo den Auftrag zu einer Visualisierung des Materials erhalten, dessen Ergebnis wir indes auswerten dürfen.

Wenn man bedenkt, dass die Herstellung eines Smartphone-Gehäuses genaue Abmessungen, die richtige Positionierung von Anschlüssen und die Berücksichtigung verschiedener Aspekte des Geräts erfordert, dürften die gezeigten Bilder einen Eindruck vom endgültigen Design des iPhone 15 Pro vermitteln. Natürlich hängt dies letztendlich von der Echtheit der Leaks ab.

Hier seht Ihr das angebliche Design des Apple iPhone 15 Pro. / © 9to5Mac

iPhone 15 Pro: Dünnere Ränder, ein neuer Anschluss und ein größeres Kameramodul

An den Seiten sind die Kanten jetzt abgerundeter, bevor sie auf das Glaspanel treffen. Auch auf der Rückseite sind die Kanten deutlich kurviger, was mit früheren Berichten übereinstimmt. Was die Kamera angeht, ist unschwer erkennbar, dass Apple an der gleichen quadratischen Insel mit einem Dreifach-Kamera-Setup festhält, nur dass die Kamera-Objektive noch weiter aus dem Array, beziehungsweise Gehäuse ragen. Die vielleicht auffälligste Änderung ist der USB-Type-C-Anschluss an der Unterseite, der von Lautsprecher-Öffnungen rechts und links flankiert wird.

Mittig seht Ihr den USB-C-Anschluss auf einem Rendering des angeblichen iPhone 15 Pro. / © 9to5Mac

Die Tasten scheinen dünner zu sein, während ihre Position unverändert bleibt. Das gilt auch für den Alert-Slider und den Zugriff auf das SIM-Fach. Es ist jedoch schwer zu sagen, ob die physischen Tasten vollständig durch die gerüchteweise vorhandenen Solid-Stade-Komponenten ersetzt werden.

Auf der Vorderseite sind die Ränder des iPhone 15 Pro im Vergleich zum iPhone 14 Pro (Testbericht) deutlich dünner. Die Gesamtabmessungen des Apple iPhone 15 Pro sind ebenfalls geschrumpft, was zu einer etwas kürzeren und schmaleren Frontansicht führt. Dies bestätigt, dass das 6,1-Zoll "kleine" Display beibehalten wird. Trotzdem zeigt das Dynamic Island im Vergleich zu seinem Vorgänger kaum einen Größenunterschied.

Apple iPhone 14 Pro vs. iPhone 15 Pro: Design und Display. / © 9to5Mac

Die Bilder zeigen das iPhone 15 Pro. Es ist jedoch möglich, dass das Design auch vom iPhone 15 Pro (oder Ultra) und dem Vanilla-Modell des iPhone 15 übernommen werden.

