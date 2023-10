Apple iPhone mit Zweitdisplay? Kein Problem mit Reink Case C1

So manch ein "Apple iPhone"-Nutzer wird vermutlich schon einmal verstohlen zu den Android-Besitzern mit einem zweiten Cover-Display geschaut haben. Doch, zumindest für Besitzer des Apple iPhone 13, iPhone 14 sowie Apple iPhone 15 (Test) und Ihren Pro- und Pro-Max-Versionen gibt es nun Abhilfe. Die Firma Reinkstone hat jetzt das Reink Case C1 auf den Markt gebracht, welches Euch ein zweites E-Ink-Display auf der Rückseite Eures iPhones bietet.

Reinkstone zaubert Euch ein E-Ink-Display auf die Rückseite Eures iPhones

Die chinesische Wiwood-Technology-Tochter Reinkstone präsentiert jetzt eine TPU-Hülle für das Apple iPhone 13, 14 und das neueste Apple iPhone 14, inklusive Pro- und Pro-Max-Editionen, das auf der Rückseite mit einem 3,7 Zoll großem 4-Farb-E-Ink-Display ausgestattet ist. Dieses Farbdisplay dient primär der statischen Anzeige von schicken Bildern, kann aber auch nützlich im täglichen Einsatz verwendet werden. Beispielsweise zur Darstellung Eures QR-Codes der Konzert- oder Bordkarte.

Schutzhülle mit E-Ink-Zweitdisplay und Standfuß. / © Reinkstone | edit by nextpit

Das Beste ist, E-Ink verbraucht keine Energie, außer wenn Ihr einen Wechsel der darzustellenden Bilder vornehmt. Mit der passenden App lassen sich so eigens kreierte Bilder via NFC (Near Field Communication) übertragen und der minimal benötigte Strom ebenfalls. Die knapp 75 Euro teure Schutzhülle bietet weiterhin noch eine 0 bis 115 Grad verstellbares Standfuß um das Objektiv, mit dem Ihr Euer iPhone auch noch praktischerweise auf dem Tisch im Querformat hinstellen könnt.

Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass die Hülle MagSafe kompatibel ist und mit dem typischen kabellosen Qi-Ladestandard geladen werden kann. Reinkstone liefert das Reink Case C1 für besagte 74,54 Euro auch nach Europa.

Was sagt Ihr zu der genialen Schutzhülle? Der absolute Wahnsinn – warum habt Ihr das so lang vor uns versteckt? Oder bleib mir bloß weg mit dem Schrott. Schreibt uns das Wort zum Sonntag gern unten in die Kommentare.