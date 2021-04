Apple Spring Loaded im Recap: iPad Pro mit M1 und endlich gibt's die AirTags

Vor wenigen Minuten hat Apple sein Event "Spring Loaded" beendet und dabei unter anderem neue iPads gezeigt. In der Pro-Version kommt das Tablet nun auch mit dem Leistungsstarken M1-SoC, was zu Leistungssteigerungen von bis zu 1.500 Prozent führen soll. Eine weitere Überraschung: Endlich hat Apple auch die lang erwarteten AirTags vorgestellt.

Um Punkt 19 Uhr hat Apple seinen Live-Stream unter dem Motto "Spring Loaded" gestartet! Dabei stellte das Unternehmen unter anderem neue iPad-Modelle, neue iMacs und ... endlich die lang erwarteten AirTags vor. Damit Ihr direkt zum richtigen Device gelangt, habe ich Euch alles einmal fix verlinkt.

Zum Apple iPad und zu den AirTags haben Antoine und Fabi zusätzliche Artikel getippt, die Ihr jeweils im Artikel verlinkt seht. Starten wir aber mit dem Produkt, das für NextPit-Leser am spannendsten sein sollte. Dem neuen iPho ... Scherz! Dem iPad natürlich!

Neue iPads mit M1-Chip

Nutzt Ihr ein iPad als Alternative zu einem Notebook, solltet Ihr jetzt applaudieren! Denn Apple hat seinen M1-Prozessor auch in das iPad Pro gesteckt und konnte die CPU-Leistung angeblich um das 50 Prozent erhöhen. Sowohl die CPU als auch die GPU nutzen dabei acht Rechenkerne. Hierdurch ermöglicht Apple eine Leistungssteigerung bei Grafikanwendungen um 1.500 Prozent ... bevor Ihr aber in Ohnmacht fallt: Dieser Vergleich ist mit dem ersten iPad.

Das neue iPad bietet nun ein XDR-Display, das auf Mini-LEDs basiert! / © Apple; Screenshot: NextPit

Auch beim Speicher gibt's ein fettes Upgrade: nicht nur ist der Speicher schneller geworden, er kann auch auf 2 Terabyte konfiguriert werden. Der USB-C-Anschluss unterstützt nun wie zwei Anschlüsse im neuen iMac (dazu später mehr) Thunderbolt und der Anschluss ist sogar bereit für USB 4.0.

Mit dem iPad Pro wagt Apple jetzt auch mit dem iPad den Sprung ins 5G-Netz. In den USA ist das besonders spannend, da es dort bereits mmWave-Netze gibt. Wie Ihr in meinem 5G-Test in Berlin lesen könnt, lohnen sich 5G-Netzwerke in Deutschland noch nicht allzu sehr. Zukunftssicherer wird das iPad aber dadurch aber auf jeden Fall.

Apple nennt als Nutzungsszenario für 5G gerne Journalisten, die von überall auf der Welt berichten können. Das ist eine ganz gute Überleitung in die Kamera-Upgrades. Dabei konzentriert sich Apple auf die True-Depth-Kamera auf für Selfies. Denn das ist nun eine 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Durch die Sensoren und die weitwinklige Kamera könnt Euch in Videocalls nun von der Kamera verfolgen lassen.

Gehören in jede Apple-Präsentation: Graphen ohne jegliche Beschriftung auf der X- oder Y-Kurve! / © Apple; Screenshot: NextPit

Das neue 12,9 Zoll große iPad verfügt wie das Pro-Display XDR über ein Liquid Retina XDR-Display, das von 10.000 Mini-LEDs beleuchtet wird. Dadurch wächst der Kontrast noch einmal deutlich und auch die Helligkeit soll nun bei bis zu 1.000 Nits liegen. Ganz so viel will ich Antoine und seinem Release-Artikel über das neue iPad aber nicht Vorweg nehmen. (Kommt sofort, gerade in der Übersetzung)

In seinem Artikel geht Antoine auch noch ein bisschen genauer auf die Updates beim iPad-Zubehör auf. Bekannte Namen wie der Apple Pencil oder das MagicKeyboard sind natürlich dabei. Das neue iPad Pro mit 11-Zoll-Display startet ab 799 Euro, für das größere Modell mit 12,9-Zoll-Display werden Preise ab 1.099 Euro fällig.

Apple AirTags starten ab 35 Euro

Endlich sind sie da! Die AirTag genannten Tracker für Schlüsselbünde, Handtaschen und alles weitere, an denen sich die etwa 2-Euro-Stück großen Devices anheften lassen. Ganz ohne Zubehör sind die AirTags allerdings nur kleine Metallscheiben. Der Schlüsselanhänger kostet 39 Euro, der normale Anhänger 45 Euro. Wer es etwas exklusiver mag, kann außerdem noch einen Premium-Taschenanhänger von Hermès erwerben. Der Preis hierfür stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

Die AirTag genannten Tracker lassen sich personalisieren! / © Apple; Screenshot: NextPit

Das Finden Eurer Gegenstände funktioniert unter anderem über den U1-Sensor und über die FindMy-App auf Eurem iPhone. Der Preis für vier AirTags liegt bei 119 Euro und ein Device kauft Ihr für 35 Euro. Weitere Informationen gibt's in unserem Sonderartikel zu den AirTags!

AppleTV 4K

Eine weitere Neuankündigung war die neue Generation des Streaming-Players AppleTV 4K. Hier kommt nun der A12 Bionic-Chip aus dem iPhone XS zum Einsatz. Hierdurch kann der AppleTV 4K HDR-Video mit hohen Bildwiederholraten wiedergeben. Nutzt Ihr ein Apple iPhone 12 Pro, sollte Euch genau das interessieren.

Denn mit dem neusten iPhone könnt Ihr bereits HDR-Aufnahmen in 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Dank des verbesserten AirPlay landen die Aufnahmen anschließend direkt auf Eurem AppleTV – ganz ohne Qualitätsverlust. Behaltet Ihr das iPhone in der Hand, gibt's ein weiteres interessantes Feature.

Zusätzlich zum neuen AppleTV 4K gibt's auch eine neue Fernbedienung namens Siri Remote. / © Apple; Screenshot: NextPit

Denn mit der Kamera auf der Rückseite Eures iPhones könnt Ihr die Farben Eures Fernsehers ganz automatisch kalibrieren. Dafür haltet Ihr das Handy mit der Rückseite an den Fernseher und startet die Kalibrierung.

Der neue AppleTV 4K kostet mit 32 Gigabyte internem Speicher 199 Euro und wird ab der zweiten Maihälfte auch in Deutschland verfügbar sein. Die neue Siri-Remote wird es zukünftig auch beim HD-Modell geben. Dieses kostet ab 159 Euro.

iMac

Auch die iMac genannten All-in-One-PCs von Apple haben ein Upgrade erhalten! Der neue iMac hat ein brandneues Design mit neuen pastelligen Farben, die ziemlich an die transparenten Farben der ersten iMac-Generationen erinnern.

Wie schon in seinen neuen MacBook-Modellen, verabschiedet sich Apple von den Prozessoren des Herstellers Intel. Stattdessen kommt ein ARM-SoC zum Einsatz, den Apple M1 nennt. Hierdurch lässt sich vor allem die Größe der Komponenten verringern, sodass der neue iMac 50 Prozent kleiner ist als das Vorgängermodell. Die Dicke beträgt nur 11,5 Millimeter.

Der neue iMac kommt in insgesamt sieben neuen Farben! / © Apple; Screenshot: NextPit

Das Display misst nun 24 Zoll und ist noch einmal schärfer als zuvor. Die Auflösung hat Apple auf 4.5K Retina erhöht und auch die Webcam kriegt endlich das lang erwartete 1080p-Upgrade. Dank des Image Signaling Processors des M1-Chips soll die Qualität dabei aber ohnehin besser sein. Gepaart wird die Webcam mit mehreren Mikrofonen, die Eure Stimme dank Beamforming-Technologie gezielt und ohne Nebengeräusche aufzeichnen sollen.

Dank des M1-SoCs konnte Apple eigenen Angaben zufolge die CPU-Performance um bis zu 85 Prozent im Vergleich zum Vorgängermodell erhöhen. Die Grafikleistung soll im Vergleich verdoppelt worden sein. Spannend ist die neue Architektur aber auch, da Ihr iPhone- und iPad-Apps auf dem Rechner nutzen könnt. Dabei lassen sich sogar begonnene E-Mails auf dem Computer weiterschreiben.

Auf der technischen Seite gibt's noch vier USB-C-Anschlüsse auf der Rückseite, von denen zwei mit Thunderbolt ausgestattet sind. Ihr könnt sie also dazu nutzen, um Displays mit bis zu 6K-Auflösung anzuklemmen. Fragt Ihr Euch, warum ein Ethernet-Anschluss auf der Rückseite fehlt? Dann sucht mal im Netzteil, denn dort hat Apple den Anschluss installiert. Das Netzteil wird über einen magnetischen Anschluss auf der Rückseite des neuen iMacs eingesteckt.

Da Apple den Ethernet-Anschluss in das Netzteil verbannt, müsst Ihr eigentlich nur ein Kabel mit dem REchenr verbinden. / © Apple; Screenshot: NextPit

Zusätzlich zum neuen iMac hat Apple neue MagicKeyboards vorgestellt, die jetzt nicht nur eine Emoji-Taste und neue Farben haben, sondern auch mit Touch-ID ausgestattet sind. Bei der MagicMouse genannten Maus und dem externen Touchpad gibt's neben neuen passenden Farben keine Neuigkeiten.

Ziemlich cool: Die neue Tastatur unterstützt Touch-ID! / © Apple; Screenshot: NextPit

Der iMac startet hierzulande ab Preisen von 1.449 Euro für das Modell mit 7-Gore-GPU. Das Modell mit 8-Core-GPU startet ab 1.669 Euro. Die genauen Konfigurationen trage ich Euch noch nach, wenn die Rechner auf der Apple-Homepage vorgestellt wurden.

Auf einen Blick: Kleine Details, die Apple noch vorgestellt hat

Puh, ganz schön viel zu tippen! Da Apple auch weitere Neuigkeiten vorgestellt hat, die sich aber eher auf die USA beziehen oder nicht allzu wichtig sind, habe ich Euch hier noch einmal alles Sonstige zusammengefasst.

Die Apple Card bekommt in den USA ein neues Familien-Modell, bei dem Kinder ab 13 Jahren mit einem Kreditlimit nutzen können

Apple Podcasts bekommt ein Redesign und ein Abo-Service

Ted Lasso bekommt eine zweite Staffel im Juli und ist auf Apple TV+ verfügbar

Das iPhone 12 gibt's nun in einer neuen Farbe: Lila!

Wie findet Ihr die neuen Produkte von Apple? Seid Ihr vom Spring Loaded-Event überrascht worden oder kam genau das, was Ihr Euch vorgestellt habt? Lasst uns doch ein bisschen in den Kommentaren darüber sprechen!