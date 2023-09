Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra im Vergleich: Der Fingerspitzen-Trick

Apple Watch Ultra 2 vs. Apple Watch Ultra im Vergleich: die wichtigsten Unterschiede

Das 2023er Modell Das 2022er Modell Produkt Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra Abbildung Farben Silber Silber Größe 49 mm 49 mm Gewicht 61,4 g 61,3 g Display Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 3.000 Nits, 410 x 502 Pixel Always-On Retina LTPO OLED-Display, bis zu 2.000 Nits, 410 x 502 Pixel Schutz Wasserdicht (100 Meter); IP6X Staubschutz; MIL-STD 810H Wasserdicht (100 Meter); IP6X Staubschutz; MIL-STD 810H Prozessor Apple S9 + U2 (Ultrabreitband) Apple S8 + U1 (Ultrabreitband) Sensoren Temperatur, Wassertemperatur, Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Dual-Band-GNSS, Umgebungslicht Temperatur, Wassertemperatur, Blutsauerstoff, EKG, Herzfrequenz, Kompass, Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Dual-Band-GNSS, Umgebungslicht Sicherheit Unfallerkennung, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Notruf-SOS, internationaler Notruf, Sirene Unfallerkennung, Sturzerkennung, Geräuschüberwachung, Notruf-SOS, internationaler Notruf, Sirene Akkulaufzeit Standard: 36 h, Energiesparmodus: 72 h Standard: 36 h, Energiesparmodus: 72 h Konnektivität Wi-Fi 4 (11n), Bluetooth 5.3, W3-Funkchip, LTE optional WLAN, Bluetooth 5.0, W3-Funkchip, LTE Zum Angebot auf Amazon ab 12.09.2023 Preis prüfen Zum Angebot bei Apple Jetzt vorbestellen! nicht mehr verfügbar

Inhalt:

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: Preise und Verfügbarkeit

Wer sich die Apple Watch Ultra gekauft hat, musste sich keine großen Gedanken ums Design machen. Es gibt genau eine Größe, und die ausschließlich in Titansilber und ausschließlich mit LTE. Bei der Apple Watch Ultra 2 wird das Ganze nicht komplexer. Hier bietet Apple weiterhin nur die wuchtige 49-mm-Version an – und auch hier gibt's nur Silber.

Beim Blick auf die Preise gibt's dann eine wirklich handfeste Überraschung, denn die neue Apple Watch Ultra 2 ist tatsächlich 100 Euro günstiger als das ältere Modell! Die Vorbestellungen starten noch am 12.09.2023.

Modell Apple Watch Ultra 2 Apple Watch Ultra Größe 49 mm 49 mm Preis 899 Euro 999 Euro

Mit dem Start der Vorbestellungen für die Watch Ultra 2 wird Apple vermutlich die alte Ultra demnächst aus dem offiziellen Apple Store entfernen. Natürlich könnt Ihr die Smartwatch aber auch weiterhin bei Drittanbietern wie Amazon, Otto, MediaMarkt & Co. kaufen, wo die Preise für das alte Modell relativ schnell ein gutes Stück fallen dürften.

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: Design und Display

Ihr habt's grad schon gelesen: Für die Apple Watch Ultra gibt's genau eine einzige Variante, genau wie bei der Watch Ultra 2. Beim alten wie neuen Modell sitzt auf der rechten Seite eine markante Ausbuchtung, auf der Apple die digitale Krone sowie den klassischen Apple-Watch-Button unterbringt. Links am Gehäuse befinden sich bei beiden Ultra-Uhren die markanten Bohrungen für den Lautsprecher sowie der Action-Button, der sich nahezu komplett frei belegen lässt.

Die Apple Watch Ultra 2 sieht der Vorgängerin zum Verwechseln ähnlich. Auf diesem Bild seht Ihr übrigens das neue Watchface. / © Apple

Auch das Always-On-Display der Apple Watch Ultra finden wir beim neuen Modell wieder. Es handelt sich um ein LTPO-OLED-Display mit einer Auflösung von 410 x 502 Pixeln. Nur die maximale Helligkeit hat Apple ein Stückchen weiter gesteigert – von 2.000 Nits auf 3.000 Nits. Das Gehäuse selbst ist nach wie vor bis 100 m Wasserdicht (40 m Tauchtiefe) und bietet Staubschutz nach IP6X.

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: SoC und Leistung

Die Watch Ultra setzt auf den gleichen S8-Chip wie alle Apple-Smartwatches aus 2022. Dazu gibt's den U1-Chip mit UWB. Bei der Apple Watch Ultra 2 kommt der S9-Chip zum Einsatz, für den Apple mehr GPU-Leistung und mehr Power für Machine-Learning-Anwendungen verspricht. Das bedeutet, dass Ihr beispielsweise Siri jetzt nicht mehr nur über die Cloud, sondern auch lokal auf der Smartwatch nutzen könnt – etwa dann, wenn Ihr wie im Apple-Trailer irgendwo in der Wildnis feststeckt.

Hier seht Ihr das neue Watchface der Apple Watch Ultra 2 im Nachtmodus, der sich auf Wunsch auch automatisch aktiviert. / © Apple

Außerdem ersetzt die neue Ultra-Smartwatch den U1 durch den U2, der auch in Apples XR-Brille namens Vision Pro und in den neuen iPhone-15-Modellen steckt. Dadurch ist es nun beispielsweise möglich, Euer iPhone über die Smartwatch zu orten, und zwar präzise mit Richtung und Entfernung. Damit solltet Ihr Euer teures Titan-iPhone dann also auch aus der finstersten Sofaritze befreien können.

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: Sensoren

Die Apple Watch Ultra bringt ein paar einzigartige Sensoren im Apple-Watch-Universum mit: Mit ihren diversen Temperatursensoren vermisst sie nicht nur die Hauttemperatur, sondern auch die Wassertemperatur, was für Taucher spannend ist. Außerdem bietet sie einen extrem genauen PPG-Sensor und unterstützt superpräzises Dual-Band-GNSS. Sowohl bei der Pulsmessung als auch beim GPS-Tracking ist die Apple Watch Ultra auf einem Niveau mit den Flaggschiff-Sportuhren von Garmin, und das ist wirklich beeindruckend.

Die Apple Watch Ultra 2 unterstützt auch Kadenzsensoren via Bluetooth. / © Apple

Während die Apple Watch Ultra 2 selbst zwar keine neuen Sensoren mitbringt, so gibt's dennoch eine spannende News für Radsportler. Die Apple-Uhr unterstützt jetzt nämlich auch Kadenzsensoren, Geschwindigkeitssensoren und Leistungssensoren mit Bluetooth. Passend dazu könnt Ihr auch in unterschiedlichen Leistungszonen trainieren.

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: Funktionen

Die Apple Watch Ultra 2 bekommt mit watchOS 10 ein paar neue Features. So sollen in naher Zukunft über Siri weitere Gesundheitsfunktionen zur Verfügung stehen, die Ihr direkt am Handgelenk abrufen könnt. So könnt Ihr etwa fragen: "Wie lange habe ich vergangene Nacht geschlafen?". Oder alternativ könnt Ihr auch bestimmte Werte direkt über Siri in Apple Health protokollieren, etwa Euer Gewicht, wenn Ihr keine smarte Waage habt.

DoubleTap: Tippt Ihr Daumen und Zeigefinger doppelt zusammen, löst Ihr damit bei der Watch 9 und Watch Ultra 2 Aktionen aus. / © Apple

Eine sehr spannende neue Funktion schließlich gibt's noch bei der Bedienung: Mit Hilfe von Beschleunigungs- und Lagesensor sowie Pulsmesser soll die Apple Watch Ultra 2 (und übrigens auch die Watch 9) erkennen können, wenn Ihr Daumen und Zeigefinger aufeinander tippt. Mit einem Doppeltipp könnt Ihr hier dann die Hauptaktion der jeweils aktiven App triggern, beispielsweise also ein Gespräch annehmen oder beenden oder die Musik-Wiedergabe starten oder stoppen.

Weitere Features der neuen OS-Version lest Ihr in unserer ausführlichen Übersicht zu watchOS 10.

Apple Watch Ultra 2 vs. Ultra: Akku und Schnellladung

Bei der Akkulaufzeit hat sich bei der Apple Watch Ultra 2 nichts getan. Der Hersteller gibt die Laufzeit im Standard-Modus nach wie vor mit 36 h an, im Energiesparmodus sind wieder 72 h drin. Ob die Smartwatch schneller lädt, hat Apple leider nicht verraten. Besitzt Ihr aber eines dieser modernen iPhones mit USB-C-Anschluss, dann könnt Ihr die Apple Watch Ultra und Ultra 2 künftig auch über Euer Handy aufladen.

Fazit: Lohnt sich das Upgrade?

Ganz ehrlich: Das ist im Moment noch verdammt schwer zu sagen. Die Ortungsfunktion sowie die DoubleTap-Funktion sind hinsichtlich Ihrer Nützlichkeit noch extrem schwierig zu beurteilen. Und wenn Ihr nicht gerade begeisterte Radsportler oder Siri-Poweruser seid, dann gibt es bei den Features keinen übermäßig großen Grund, zu wechseln – oder nicht bei der alten Apple Watch Ultra demnächst ein echtes Schnäppchen zu schlagen.

Mehr Infos rund um das alte Ultra-Modell findet Ihr in unserem Test der Apple Watch Ultra. Aber Ihr seid Euch noch gar nicht sicher, ob's wirklich ein Ultra-Modell sein soll? Dann werft doch einen Blick in unsere Kaufberatung zur Apple Watch mit allen Watch-Modellen.