Apple wird wohl die Markteinführung der Watch Ultra 3 verzögern!

Welche Apple-Geräte könnten stattdessen im Herbst 2024 debütieren?

Die Apple Watch Ultra 3 dürfte aktuellen Prognosen zufolge erst im Jahr 2025 fertig sein. Das ist zumindest das Szenario, das der Analyst Ming-Chi Kuo jetzt aufbaut. Ihm zufolge gibt es bereits eine ungewöhnliche Verzögerung beim angeblichen Entwicklungszeitpunkt der dritten Generation der Premium-Smartwatch von Apple, die laut seinen Quellen in der Branche eigentlich bereits hätte beginnen sollen.

Der Berater spekuliert vielmehr, dass, wenn Apple nicht bis Dezember dieses Jahres mit der Arbeit an der Apple Watch Ultra 3 beginnt, dies wahrscheinlich zu einer Verschiebung der Smartwatch auf 2025 führen würde. Letztendlich könnte die Watch Ultra 3 den Zeitplan für den Herbst 2024 überspringen und nur die Watch Series 10, die Gerüchten zufolge Watch Series X heißen soll, würde dann neben der iPhone-16-Serie und der längst überfälligen Watch SE 3 debütieren.

Auch wenn dies für Kuo wie eine vage Vermutung erscheint, gibt es einige logische Gründe, die seine Prognose stützen. Erstens glaubt er, dass Apple sicherstellt, dass die Produktionsmenge und die Qualitätsgarantien für die Micro-LED-Bildschirme eingehalten werden. Es wird angenommen, dass dieses Panel in der Watch Ultra 3 zum Einsatz kommt. Daher sollte der iPhone-Hersteller die Produktion nicht überstürzen, um spätere Kompromisse zu vermeiden.

Die Apple Watch Ultra 2 ist vom Design her fast identisch mit der ersten Watch Ultra, aber sie hat jetzt ein viel helleres Display und einen schnelleren Prozessor. / © nextpit

Ein weiterer Grund für die Verzögerung könnte auch in den unausgereiften Health-Tracking-Funktionen liegen. Es ist möglich, dass Apple an neuen Funktionen für die Watch Ultra 3 feilt, z. B. an einer besseren Integration mit dem VR/MR-Headset Vision Pro oder an einer Blutdrucküberwachung wie bei den Galaxy Smartwatches von Samsung.

Dennoch ist es keine große Überraschung, dass Apple seine Veröffentlichungszeitpläne verschiebt. Das Unternehmen hat schon ein paar Mal seine Produkteinführungen verschoben. Ein anschauliches Beispiel dafür war das MacBook Pro M2, das im Januar dieses Jahres angekündigt wurde, und jetzt scheint es, als würde nächste Woche ein neues MacBook Pro auf den Markt kommen.

Möchtet Ihr angesichts dieser vielversprechenden Verbesserungen an Eurer Apple Watch Ultra 2 festhalten und auf die Watch Ultra 3 warten? Denkt Ihr, dass es sich lohnt, auf die Micro-LED-Technologie zu warten? Verratet uns Eure Meinung in den Kommentaren.