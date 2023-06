Asus ROG Phone 7 Ultimate im Test: Der König des Gaming, aber wo sind seine Untertanen?

Asus steigt mit dem ROG Phone 7 Ultimate weiter in die Nische der Gaming-Smartphones ein. Ist dieses leistungsstarke High-End-Gaming-Smartphone für über 1.000 Euro besser als die "Nicht-Gaming"-Modelle von Samsung oder Apple? In diesem Testbericht zum Asus ROG Phone 7 Ultimate gebe ich Euch meine ehrliche und umfassende Meinung zu dem Gaming-Boliden.

Bewertung

Pro Erhabener 165 Hz AMOLED-Bildschirm

Premium-Design mit Gorilla Glass Victus und Aluminiumrahmen

Beste Akkulaufzeit auf dem Markt

Effektives Aufladen mit 65 Watt

Top-Leistung des Snapdragon 8 Gen 2 Contra Enttäuschende Fotoqualität

Nicht die beste Update-Politik

Kein kabelloses Aufladen

Preis & Kurzfazit Asus hat seine Produktpalette in diesem Jahr etwas vereinfacht. Es gibt zwei Modelle: das ROG Phone 7 und das ROG Phone 7 Ultimate. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist seit dem 13. April 2023 in Deutschland erhältlich. Es ist in einer einzigen Speicherkonfiguration mit 16/512 GB erhältlich und wird für 1.429 Euro verkauft. Das ROG Phone 7 Basic ist in zwei Konfigurationen mit 12/256 GB und 16/512 GB erhältlich, die für 1.029 bzw. 1.199 Euro verkauft werden. Schaut Euch doch auch unsere Auswahl der besten Gaming-Smartphones in diesem Jahr an Es ist ein Gaming-Smartphone. Wir kennen also das Rezept. Wir haben bis zu 16 GB RAM, ein leistungsstarkes "Snapdragon 8 Gen 2"-SoC, einen großen, ausdauernden 6.000 mAh Akku, haptische Trigger an der Seite und... ein sehr durchschnittliches Fotomodul ohne Teleobjektiv. Kurz gesagt, diese Iteration von Asus bringt keine großen Veränderungen im Vergleich zum ROG Phone 6 Pro (Test) aus dem letzten Jahr. Asus ist immer noch der unangefochtene Champion unter den Gaming-Smartphones. Die Akkulaufzeit des ROG Phone 7 Ultimate ist zweifellos die beste auf dem Markt. Und die Leistung ist natürlich auch top. Aber warum sollte man fast 1.500 Euro ausgeben, um "Train Surfers" in 4K bei konstanten 20.000 FPS zu spielen? Affiliate Angebot Asus ROG Phone 7 Ultimate Zur Geräte-Datenbank

Design Das Asus ROG Phone 7 Ultimate ist ein Gaming-Smartphone und daher auch optisch sehr stark mit dem Thema Gaming verbunden. Aber es ist auch ein High-End-Smartphone. Die Verarbeitung ist daher sehr ordentlich und die Qualität der Materialien stimmt. Die Stärken des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Corning Gorilla Glass Victus auf der Vorderseite, Gorilla Glass 3 auf der Rückseite.

Rahmen aus Aluminium

IP54-zertifiziert

Dual-SIM-Anschluss

3,5 mm Klinkenbuchse

Integrierter Lüfter im Inneren des Gehäuses Die Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Das kleine OLED-Display auf der Rückseite ist nicht sehr nützlich.

Gewicht mit 239 g recht schwer Ich mag den Kontrast, den die blauen Akzente zur weißen Rückseite aus Mattglas bilden / © NextPit Der Look des ROG Phone 7 Ultimate von Asus ist alles andere als schlicht. Die weiße Rückseite wird von Strichen durchzogen, die an eine Industriezeichnung oder einen Konstruktionsplan erinnern. Wir haben ein paar neonblaue Metallic-Akzente um die Hauptkamera, auf einigen Hardwaretasten und dem SIM-Slot. Mir persönlich gefällt dieses Design, aber es ist sehr überladen und keineswegs minimalistisch. Die Verarbeitung ist hingegen top. Die Rückseite besteht aus mattem Glas, das sich sehr angenehm anfühlt und durch Gorilla Glass 3 geschützt ist. Der flache Bildschirm ist mit Gorilla Glass Victus bedeckt. Der Rahmen besteht aus Aluminium und das Smartphone ist nach IP54 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Im Inneren des ROG Phone 7 Ultimate befindet sich außerdem ein eingebauter Lüfter. Der kleine 2-Zoll-OLED-Bildschirm auf der Rückseite ist ebenfalls noch vorhanden und kann nach Belieben angepasst werden. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate verfügt über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss / © NextPit

Bildschirm Der Bildschirm des Asus ROG Phone 7 Ultimate ist ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 165 Hz, einer maximalen Helligkeit von 1.500 Nits und einer Auflösung von 1.080 x 2.448 Pixeln. Der Flachbildschirm ist dieses Jahr heller und sieht immer noch sehr gut aus. Die Stärken des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Keine gebogenen Kanten

Gorilla Glass Victus

Bildwiederholrate von 165 Hz

Helligkeit von durchschnittlich 1.000 Nits

Touch-Abtastrate von 720 Hz Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: - Das 6,78-Zoll-Panel des Asus ROG Phone 7 Ultimate ist perfekt für den Konsum von Inhalten geeignet / © NextPit Die Farbwiedergabe mit dem Standardmodus "opitmal" ist meiner Meinung nach etwas zu kühl. Er zieht zu Blautönen hin. Der Modus "Standard" bietet eine neutralere Farbgebung. Seien wir ehrlich, die Bildwiederholrate von 165 Hz ist nicht sehr hilfreich. Ich habe keinen visuellen Unterschied zum 120-Hz-Modus festgestellt, der ebenfalls angeboten wird. Asus erlaubt außerdem, zwischen 90 und 60 Hz zu wählen. Aber bei 120 Hz und bei mobilen Spielen, die mit 120 FPS laufen können, ist das Ergebnis sehr überzeugend. Das ist in dieser Preisklasse kaum zu übertreffen. Die maximale Helligkeit von 1.500 Nits kann nur in Spitzenwerten auf einem winzigen Teil des Bildschirms erreicht werden. Im HBM-Modus, bei maximaler Helligkeit, können 1.000 Nits auf der gesamten Fläche des Panels erreicht werden. Das ist sehr gut und ermöglicht eine gute Lesbarkeit unter allen Umständen. Ich konnte auf der Terrasse meines Büros in der prallen Sonne spielen, anstatt an meinen Artikeln zu arbeiten. Kurz gesagt, der Bildschirm des ROG Phone 7 Ultimate ist perfekt, um Inhalte zu konsumieren. Die Tatsache, dass das Display plan und nicht gekrümmt ist, macht das Handling beim Gaming besser. Und die Tatsache, dass die Selfie-Kamera unter einer schwarzen Leiste verborgen ist, sorgt für eine gute Immersion beim Spielen. Die Selfie-Kamera des Asus ROG Phone 7 Ultimate ist versteckt, um die Immersion beim Spielen nicht zu beeinträchtigen / © NextPit

Schnittstelle/OS Das ROG Phone 7 Ultimate läuft unter Android 13 mit dem ROG-Userinterface-Overlay, das in Bezug auf Icons und Design sehr Gaming orientiert ist. Es gibt auch das berühmte "Armory Crate"-Menü, um die Leistung des Smartphones anzupassen. Asus hinkt jedoch bei den Updates immer noch hinterher. Die Stärken des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Sehr gepflegte und Bloatware-freie Oberfläche

"Armory Crate"- und "Mode X"-Menüs Die Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: 2 Jahre Android-Updates Das Asus ROG Phone 7 Ultimate Userinterface. / © nextpit Beim ROG Phone 7 Ultimate könnt Ihr zwischen zwei Oberflächen wählen: ROG UI und Zen UI. Die Erste ist die Gaming-Version, die mit vielen benutzerdefinierten Symbolen, Themes und Hintergrundbildern für Gamer ausgestattet ist. Die zweite ist die klassische Asus-Oberfläche, die sehr schlicht ist und an Stock-Android erinnert. Asus belastet uns fast nicht mit Bloatware, was eine gute Sache ist. Das "Armory Crate"-Menü bietet immer noch eine Vielzahl von Optionen, um die Leistung an Eure Nutzung und Euer Spiel anzupassen. Asus hat sich sogar die Mühe gemacht, eine Auswahl an Spielen zu integrieren, die die 165 Hz des Bildschirms ausnutzen können. Ihr könnt sie direkt aus dem Play Store herunterladen. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate Game-Center. / © nextpit Dieses Menü kann auf den ersten Blick ziemlich verwirrend sein. Es gibt wirklich viele Einstellungen. Und man kann sich fragen, ob das wirklich einen Einfluss auf die Leistung hat. Aber es tut es und ich weiß es zu schätzen, dass ich je nach Spiel, das ich spiele, die Netzwerkkonnektivität, die Touch-Reaktion, die Bildwiederholrate und den Energieverbrauch nach Belieben einstellen kann. Neben der "Armory Crate" gibt es auch den X-Modus, der die Leistung auf ein Maximum steigert. In Wirklichkeit dient dieser Modus nur dazu, die Auswirkungen des Thermal Throttling zu begrenzen. Das ist gut für die Benchmark-Ergebnisse, aber im konkreten Einsatz ist der Nutzen relativ gering. Schließlich muss ich Asus für seine Update-Politik auf die Finger klopfen. Der Hersteller gibt sich immer noch mit dem Minimum zufrieden. Zwei Android-Versionen und vier Jahre Sicherheitsupdates. Während ich diesen Test im Juni 2024 schreibe, bin ich immer noch beim Sicherheitspatch vom März 2023.

Leistung Das Asus ROG Phone 7 Ultimate verfügt über einen Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS-4.0-Speicher. Das Smartphone wurde in den Benchmarks ziemlich warm, aber nicht so sehr in der Praxis. Und der separat erhältliche externe Lüfter erwies sich als äußerst effektiv. Die Stärken des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Dynamischer Modus ausreichend

Nahezu perfekte Stabilität mit dem externen Lüfter Die Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Der X-Modus lässt das Smartphone heiß werden Der externe Lüfter des Asus ROG Phone 7 Ultimate ist separat erhältlich, funktioniert aber verdammt gut / © NextPit Ich habe drei Arten von Tests mit dem "3DMark Wild Life Stress Test"-Benchmark durchgeführt. Er simuliert eine intensive Gaming-Nutzung für zwanzig Minuten. Ich habe eine Reihe von Tests mit dem dynamischen Leistungsmodus (am ausgeglichensten) gestartet, dann mit dem X-Modus (am intensivsten) und mit dem X-Modus, aber mit angeschlossenem externen Lüfter. Mit dem dynamischen Modus – also Standard – lieferte das ROG Phone 7 Ultimate eine wenig stabile Leistung. Die Stabilitätsrate lag bei 65 Prozent, was für ein Gaming-Smartphone nicht optimal ist. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate schlägt sich recht gut in unseren Benchmarktests. / © nextpit Mit dem X-Modus lag die Stabilitätsrate bei 95 Prozent. Man sieht die Auswirkungen bei der Leistung, aber das Smartphone war buchstäblich glühend heiß. Ich konnte es nicht mehr gefahrlos in der Hand halten. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate im Benchmarktest. / © nextpit Mit dem X-Modus und dem angeschlossenen externen Lüfter habe ich die besten Ergebnisse erzielt. Die Stabilitätsrate lag bei 99,5 Prozent und die Temperatur stieg nicht über 39 Grad Celsius. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate im Benchmarktest. / © nextpit Im konkreten Gebrauch blieb ich die meiste Zeit im dynamischen Modus. Ich habe keine Verlangsamung erlebt. Ich hatte alle Grafiken auf Maximum und die Bildwiederholrate auf 120 Hz eingestellt. Ich habe auch keine Überhitzung gespürt.

Fotoqualität Das Asus ROG Phone 7 Ultimate verfügt über ein dreifaches Fotomodul auf der Rückseite. Es gibt ein Hauptkamera mit 50 MP, eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 13 MP und ein Makroobjektiv, hinter dem ein 5-MP-Bildsensor steckt. Die Selfie-Kamera bietet eine Auflösung von 32 MP. Die Fotoleistung des ROG Phone 7 Ultimate ist für ein so teures Smartphone enttäuschend und das schon seit Jahren. Die Stärken des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Gute Hauptkamera

Die Selfie-Kamera ist im Freien ebenfalls ziemlich gut

4K-Videos mit 60 FPS Die Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Die Fotoqualität ist angesichts des Preises enttäuschend.

Unnötiger Makro-Sensor

Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen sind kaum brauchbar. Warum sollte man die schlechte Fotoqualität eines Gaming-Smartphones entschuldigen / © NextPit Der Sensor hinter dem Haupt-Objektiv ist ein Sony IMX766, der in der erschwinglichen Oberklasse und der Premium-Mittelklasse weit verbreitet ist. Ich fand die Schärfe zufriedenstellend. Die Farben sind gesättigt, aber das ist es, was die meisten Leute mögen. Ich empfand das Management des Dynamikbereichs als ziemlich schlecht. Komplexe Kontraste führen zu Schattenbereichen, die nicht detailliert genug sind, und zu hellen Bereichen, die überbelichtet sind. Die Wiedergabe des Ultra-Weitwinkel-Objektivs weist im Vergleich zum Haupt-Objektiv zu viele Farbinkonsistenzen auf. Und der Makrosensor ist zu unwichtig, um weiter erwähnt zu werden. Es ist sicher eine Voreingenommenheit meinerseits, aber ich finde, dass diese Makro-Optiken absolut nutzlos sind, egal, wie hoch die Auflösung ist. Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Ultraweitwinkel © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Ultraweitwinkel © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera mit 2x-Zoom © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Ultraweitwinkel © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera mit 2x-Zoom © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Hauptkamera mit 8x-Zoom © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Ultraweitwinkel © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Ultraweitwinkel © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Selfie © nextpit Testfoto Asus ROG Phone 7 Ultimate – Selfie © nextpit Der Zoom ist zwangsläufig enttäuschend, da er vollständig digital ist. Man hat die Wahl zwischen einer 2-fachen und einer maximalen 8-fachen Vergrößerung. Der Verlust an Details über den 2-fachen Zoom hinaus ist deutlich spürbar. Und der 8-fache Zoom ist zu schwach, um wirklich vielseitige Aufnahmen zu ermöglichen. Meine Nachtaufnahmen waren wirklich absolut unbrauchbar. Ich habe es vorgezogen, sie nicht in meine Fotogalerie für diesen Test aufzunehmen. Wir haben bei einem Smartphone für 1.429 Euro deutlich mehr verdient. Was Videos angeht, kann das ROG Phone 7 Ultimate bis zu 8K bei 24 FPS oder bis zu 4K bei 60 FPS filmen. Ein letztes Wort zur Selfie-Kamera, die sich im Freien als ziemlich gut erwiesen hat.

Akkulaufzeit & Aufladen Das ROG Phone 7 Ultimate verfügt über einen großen 6.000-mAh-Akku, der ein kabelgebundenes Aufladen mit 65 Watt akzeptiert und ein umgekehrtes Aufladen mit 10 Watt ermöglicht. Die Akkulaufzeit des Smartphones ist einfach spektakulär und die beste, die wir je verzeichnet haben. Die Highlights des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Die beste Akkulaufzeit auf dem Markt, im wahrsten Sinne des Wortes

Effizientes kabelgebundenes Aufladen mit 65 Watt

Kabelgebundenes Reverse Charging Die Schwächen des Asus ROG Phone 7 Ultimate: Keine kabellose Aufladung Das Asus ROG Phone 7 Ultimate verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse zum Aufladen / © NextPit Das ROG Phone 7 Ultimate hat in diesem Jahr in allen unseren Tests den Rekord für die längste Akkulaufzeit gebrochen. Im PC Mark Benchmark hielt das Smartphone über 22 Stunden durch, bevor die verbleibende Akkulaufzeit unter 20 Prozent fiel. Das ist ein extrem hoher Wert. Es ist somit ein High-End-Smartphone mit der besten Akkulaufzeit im Jahr 2023, ohne Frage. In der konkreten Nutzung sind somit zwei Tage Nutzung – auch beim Spielen – kein Problem. Das Asus ROG Phone 7 Ultimate bietet eine der besten Akku-Laufzeiten! / © nextpit Das Aufladen ist nicht das schnellste der Welt. Aber mit dem mitgelieferten Netzteil und dem offiziellen Kabel konnte ich eine vollständige Aufladung in 50 Minuten durchführen. Für einen 6.000-mAh-Akku ist das sehr anständig und deutlich besser als das, was Samsung oder Google bieten. Ladezeit Asus ROG Phone 7 Ultimate 5 min 12 % 10 min 27 % 20 Min. 49 % 30 min 70 % Vollständige Wiederaufladung 50 min PC Mark Batterietest 22h31

Datenblatt Datenblatt des Asus ROG Phone 7 Ultimate Illustration Bildschirm 6,78 Zoll AMOLED

165 Hz Bildwiederholrate SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Speicher 16 GB LPDDR5X RAM | 512 GB UFS 4.0 Speicher. microSD Nein OS Android 13 mit ROG UI Kamera Hauptkamera: 50 MP, f/1.9, PDAF

Ultra-Weitwinkel-Kamera: 13 MP, f/2.2, 120°.

Makro-Kamera: 5 MP, f/2.0 Selfie-Kamera 32 MP, f/2.5 Akku 6.000 mAh

Aufladen per Kabel 65 W

Kabelgebundenes Reverse Charging Konnektivität 5G, LTE, WLAN 802.11 a/b/g (2,4 GHz), Wi-Fi 4,5 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3 IP-Zertifizierung IP54 Farben Phantom Black und Storm White Abmessungen und Gewicht 173 x 77 x 10,3 mm, 239 g Preis Ab 1.429 Euro