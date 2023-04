Asus ROG Phone 7 (Ultimate) vorgestellt: Bessere Kühlung und AI Game Recorder

Next Pit TV

Asus präsentiert das ROG Phone 7 und 7 Ultimate

Das ROG Phone 7 und die Ultimate-Version haben sich im Vergleich zu den letztjährigen Gaming-Smartphones in Bezug auf das Design kaum verändert. Stattdessen konzentriert sich das taiwanische Unternehmen darauf, die beiden Geräte mit einem verbesserten Kühlsystem auszustatten, das für die bisher stabilste Leistung in Asus seiner Produktpalette sorgt.

Laut Asus ist das benutzerdefinierte GameCool 7-Dampfkammersystem, das durch eine doppelte Graphit- und einer Bornitrid-Schicht ergänzt wird, größer und effektiver bei der Wärmeableitung, als alle anderen verwendeten Kühlsysteme des Unternehmens. Dieses System sorgt für eine bis zu 10 Prozent bessere Effizienz.

Beim ROG Phone 7 Ultimate ermöglicht Asus die Luftzufuhr durch die motorisierte Lüftungsöffnung, die mit dem AeroActive Cooler 7 Zubehör geöffnet werden kann. Der Controller wird in der Ultimate Edition kostenlos mitgeliefert und verbessert die Kühlung des Handsets zusätzlich. Außerdem verfügt es über einen integrierten Dirac-Tuner und Subwoofer-Lautsprecher, die bei der Kopplung ein 2.1-Surround-System erzeugen.

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate verfügt über motorisierte Lüftungsschlitze / © Asus

Das ROG Phone 7 wird von einem Snapdragon 8 Gen 2 mit Raytracing-Unterstützung angetrieben, der mit einem schnelleren UFS-4.0-Speicher in der Größe von 512 GB und 16 GB LPDDR5X RAM gekoppelt ist. Der Akku-Kapazität liegt bei 6.000 mAh und lässt sich mit einer Leistung von 65 W entsprechend schnell laden. Dank des effizienteren Prozessors und der verbesserten Kühlung können Nutzer:innen mit einer längeren Akkulaufzeit rechnen.

Helleres Display und KI-gesteuerter Game-Recorder

Das AMOLED-Display des Duos ist zwar weiterhin 6,78 Zoll groß und hat eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz, aber es soll jetzt eine höhere Spitzenhelligkeit von 1.500 Nits haben. Der Unterschied zwischen dem Vanilla- und dem Ultimate-Modell besteht in dem zusätzlichen 2-Zoll-Bildschirm auf der Rückseite. Beide Modelle verfügen jedoch über ein beleuchtetes RGB-Logo, Ultraschall-Schultertasten und sind nach IP54 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Das Asus ROG Phone 7 Ultimate hat ein zweites 2-Zoll-Display und eine motorisierte Lüftungsöffnung auf der Rückseite. / © Asus

Das Dreifach-Kameramodul auf der Rückseite wird von einem Sony IMX766 mit 50 MP angeführt, der vom ROG Phone 6 übernommen wurde. Die übrigen Sensoren bestehen aus einem 13-MP-Ultraweitwinkel- und einem neuen 8-MP-Makro-Sensor, während die Selfie-Kamera mit 32-MP aufgestockt wurde.

Die beiden Gaming-Smartphones laufen mit Android 13 und Asus kündigt mit der "Game Genie"-App einen KI-gesteuerten Gameplay-Recorder an. Dieser nimmt automatisch Videoclips von Eurem Spielmomenten auf.

Asus ROG Phone 7 (Ultimate) Preis und Erscheinungsdatum

Das Asus ROG Phone 7 und Phone 7 Ultimate können in Europa und Taiwan bereits vorbestellt werden. Leider gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum und keine Preisangaben für die USA oder Nordamerika.

In Europa gibt es einen großen Preisunterschied zwischen den beiden Modellen. Das Basismodell beginnt bei 999 Euro, während das Ultimate mit aktivem Kühler 1.399 Euro kostet. Das Standardmodell wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten, während das Ultimate nur in Weiß erhältlich ist.

Welches sind Eure Lieblingsfunktionen des Asus ROG Phone 7 (Ultimate)? Ist es der KI-gesteuerte Game-Recorder oder das effektivere Kühlsystem?