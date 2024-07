Als Reaktion auf die Einführung der DMA im letzten Jahr führte Meta für Facebook- und Instagram-Nutzer:innen in der Region ein "Werbefrei per Abo"-Modell an. Damit wird die Werbung entfernt und die Datenfreigabe für diejenigen deaktiviert, die monatlich für die Nutzung der beiden Dienste zahlen. Die alternative Option ist eine kostenlose Nutzung dieser Apps, erfordert aber die Zustimmung der Nutzer:innen, dass das Unternehmen ihre Daten für personalisierte Werbung verwendet.

Nach den neuesten Erkenntnissen der EU-Regulierungsbehörde verstößt dieses Modell in zweierlei Hinsicht gegen das Datenschutzgesetz. Erstens gibt das Modell uns nicht die Möglichkeit, uns für die Nutzung der Apps mit einer geringeren Anzahl von Daten zu entscheiden, die weitergegeben werden. Zweitens sagte die Kommission, dass es "den Nutzer:innen nicht ermöglicht, ihr Recht auf freie Zustimmung auszuüben".

Stattdessen argumentiert die EU, dass Meta denen, die den Bedingungen nicht zugestimmt haben, den Zugang zu ihren Diensten ermöglichen sollte, aber nur einige oder einen Teil ihrer Daten verwenden sollte, um ihnen personalisierte Werbung zu liefern.

The "Pay or Consent" advertising model of Meta fails to comply with the Digital Markets Act.



