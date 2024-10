Sony erweitert sein LinkBuds-Portfolio. Neu in der Reihe von In-Ear-Kopfhörern sind ab sofort die LinkBuds Fit und LinkBuds Open. Neben den neuen Kopfhörern hat Sony auch die tragbaren LinkBuds Speaker angekündigt, die im Oktober in die Regale kommen sollen.

Sportkopfhörer mit verbessertem Design: Sony LinkBuds Fit

Die LinkBuds Fit sind die neuen In-Ear-Sportkopfhörer von Sony. Sie sehen zwar genauso aus wie die traditionellen LinkBuds S, haben aber Ohrstöpsel und Haltefinnen aus Silikon, die sogenannten "Air Fitting Supporters". Laut Sony, bietet das Design der Ohrstöpsel zusätzlichen Halt und eine bessere Stabilität beim Training. Außerdem verbessert der Hersteller aufgrund des Designs den Tragekomfort gleich mit.

Die Ohrhörer verfügen über berührungsempfindliche Bedienelemente mit automatischer Wiedergabe und Triggern für App-Verknüpfungen. Besonders hervorzuheben ist die "Wide are Tap"-Funktion, die Taps im vorderen Ohrbereich erkennt, ohne die Ohrhörer tatsächlich zu berühren. Zusätzlich sind die LinkBuds Fit nach IPX4 zertifiziert und bieten laut Hersteller eine Akkulaufzeit von bis zu 21 Stunden.

Intern sind die Ohrstöpsel mit dem V2-Prozessor von Sony ausgestattet, dem gleichen Chip, den wir bereits von den beliebten WH-1000XM5 (Test) kennen. Er steuert die Geräuschunterdrückung und ermöglicht einen neuen Umgebungsgeräuschmodus, der den Klang und die ANC-Funktion der Ohrstöpsel automatisch an die Umgebung anpasst.

Die LinkBuds Fit verfügen über eine dynamische Treibereinheit, die einen ähnlich klaren Klang und eine ähnlich gute Akustik liefern soll, wie die teureren Kopfhörer des Unternehmens. Zudem unterstützen sie die von Sony entwickelte DSEE-Extreme-Technologie (Digital Sound Enhancement Engine) für das Upscaling komprimierter Tracks und kabelloses High-Res-Audio.

Die Auffälligen mit gutem Klang: LinkBuds Open

Die LinkBuds Open ähneln den klassischen LinkBuds deutlich mehr. Die In-Ears (Bestenliste) haben das Design mit dem offenen Tragering übernommen. Neu hingegen sind die "neu entwickelten" 11-mm-Ring-Treiber und eine Kompatibilität mit DSEE und High-Res-Audio. Sie haben keinen Umgebungsgeräuschmodus, dafür jedoch eine adaptive Lautstärkeregelung.

Die Sony LinkBuds Open sind mit einem neuen 11-mm-Ring-Treiber und einem neueren Open-Ring-Design ausgestattet. / © Sony

Gleichzeitig haben die Kopfhörer eine längere Haltefinne erhalten, die an den runden Buds sitzt. Daraus ergibt sich eine ergonomischere Form, die einen sichereren Sitz und mehr Komfort bieten soll. Außerdem sieht der Ring ohne die metallischen Akzente weniger überladen und etwas dezenter aus.

Die neuen Sony-Ohrstöpsel bieten zudem die gleichen automatischen Steuerungsfunktionen wie die LinkBuds Fit und die neue "Wide Area Tap"-Funktion. Sie sind spritzwassergeschützt nach IPX4 und haben eine etwas längere Akkulaufzeit von 22 Stunden.

Die LinkBuds Speaker von Sony in den Farben Schwarz und Weiß. Sie halten auch Wasserspritzern stand. / © Sony

Neben den beiden LinkBuds-Kopfhörern hat Sony mit dem LinkBuds Speaker den ersten Bluetooth-Lautsprecher der Reihe vorgestellt. Das japanische Unternehmen fügt hinzu, dass der Speaker so abgestimmt wurde, dass er den Klang von Sonys Kopfhörern wiedergibt und den nahtlosen Wechsel mit LinkBuds-Kopfhörern unterstützt. Zudem ist er nach IPX4 wasserdicht und hält zwischen zwei Aufladungen bis zu 25 Stunden durch.

Preise für Sony LinkBuds Fit, LinkBuds Open und LinkBuds Speaker

Sowohl die Sony Link Buds Fit als auch die LinkBuds Open sollen 199 US-Dollar kosten und sind in verschiedenen Farben erhältlich – darunter Weiß und Schwarz, sowie in Olivia Rodrigos charakteristischem Violett. Der LinkBuds Speaker kostet 149 US-Dollar und ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Sobald die europäischen Preise bekannt sind, verraten wir es Euch natürlich an dieser Stelle.

Was haltet Ihr vom neuen Sony-Lineup? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns wissen!