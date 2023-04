Bis zu 819 Euro Rabatt: E.ON-Wallbox mit Installation günstig sichern!

Auch am Ostersamstag findet Ihr nicht nur ein tolles Gewinnspiel auf NextPit , denn der Osterhase hat auch einen wirklich spannenden Wallbox-Deal in den weiten des World Wide Web versteckt. Bei E.ON könnt Ihr Euch für kurze Zeit die "E.ON Drive vBox smart" Wallbox mit passendem Installationspaket sichern und spart hier bis zu 819 Euro. Klingt gut? Dann verpasst auf keinen Fall unseren Oster-Deal-Check.

Ihr spielt mit dem Gedanken, Euch ein Elektroauto zuzulegen oder besitzt sogar bereits eins? Dann solltet Ihr definitiv über die Anschaffung einer Wallbox nachdenken. Bei E.ON bekommt Ihr für kurze Zeit die "E.ON Drive vBox smart" zum günstigen Preis und müsst Euch nicht einmal Gedanken um die Installation machen, denn auch hier könnt Ihr gerade richtig sparen.

Die E.ON Drive vBox smart verfügt über 1,4 bis 11 Kilowatt Ladeleistung und nutzt einen Typ-2-Stecker, mit den meisten Elektrofahrzeugen kompatibel ist. Ein 4,5 Meter langes Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Zusätzlich könnt Ihr die Wallbox über die App steuern und sie via LAN oder WLAN in Euer Netzwerk einbinden. Ein leuchtender LED-Ring an der Frontseite der Wallbox zeigt Euch den Status des Gerätes an. Um Unbefugten den Zugriff zu verweigern, erhaltet Ihr zudem eine RFID-Karte, mit der Ihr die Authentifizierung vornehmen könnt.

Lohnt sich das E.ON-Angebot zu Ostern?

Die unverbindliche Preisempfehlung der Ladestation liegt bei 799 Euro, allerdings zahlt Ihr beim Hersteller selbst gerade nur 569 Euro. Bei Media Markt und Saturn gibt es die Box noch einmal 20 Euro günstiger, allerdings wird das E.ON-Angebot richtig spannend, wenn Ihr eines der Installationspakete bucht.

Denn eine Wallbox könnt Ihr nicht einfach an den Hausstrom anschließen. Hierfür müssen Techniker vor Ort sein, um Euch das Gerät fachmännisch zu installieren, was zu hohen Kosten führen kann. Bei E.ON könnt Ihr gerade eines von drei Paketen wählen und spart hier noch einmal ordentlich. Wie sich die Preise zusammensetzen und welche Leistungen Ihr erwarten könnt, entnehmt Ihr der nachfolgenden Tabelle.

E.ON Installationspakete Eigenschaft Installationspaket S Installationspaket M Installationspaket L Leistungen Montage und Installation an einem vorbereiteten Anschluss Bis zu zwei Wanddurchbrüche

Kabelverlegung bis zu 10 Meter

Anschluss an die Unterverteilung Bis zu drei Wanddurchbrüche

Kabelverlegung bis zu 20 Meter

Anschluss an die Unterverteilung

Einbau eines Überspannungsschutzes Kosten Wallbox 799,00 Euro 569,00 Euro 799,00 Euro 569,00 Euro 799,00 Euro 569,00 Euro Kosten Installation 629,00 Euro 490,00 Euro 1.799,00 Euro 1.499,00 Euro 2.799,00 Euro 2.210,00 Euro Gesamtkosten 1.059,00 Euro 1.999,00 Euro 2.779,00 Euro Ersparnis 369,00 Euro 599,00 Euro 819,00 Euro Zum Angebot*

Wollt Ihr das volle Programm, zahlt Ihr gerade bei E.ON 2.779 Euro und spart hier im Vergleich zu den normalen Kosten bereits 819 Euro. Einen externen Techniker zu beauftragen kostet Euch häufig deutlich mehr, je nachdem, was alles getan werden muss. Doch auch die günstigste Variante ist gerade wirklich spannend, vorausgesetzt, Ihr habt bereits einen entsprechenden Anschluss in Eurer Garage vorzuweisen.

Zusätzlich schenkt Euch E.ON gerade noch die Grundgebühr von 4,95 Euro im Tarif "E.ON Drive Easy Loyalty 24" für ganze 24 Monate. Dafür müsst Ihr nur den Gutscheincode "lieEA1lE" während des Bestellprozesses eingeben und schon zahlt Ihr bei externen Ladevorgängen nur noch die tatsächlichen Ladekosten.

Was haltet Ihr von dem Wallbox-Deal? Sind solche Installationspakete für Euch interessant oder wählt Ihr lieber externe Experten aus der Nachbarschaft? Lasst es uns wissen!