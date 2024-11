Mit großen Schritten nähern wir uns dem Black Friday, doch um bei Tarifen ordentlich zu sparen, müsst Ihr nicht bis dahin warten, um Euren Anbieter zu wechseln. So lockt congstar jetzt mit Extra-Rabatten auf die Allnet-Flats. Mehr dazu hier.

Wenn Euer alter Vertrag bald ausläuft, sind vielleicht die aktuellen congstar-Angebote etwas für Euch. Dank exklusiver Rabattcodes könnt Ihr jetzt nämlich 10 Prozent auf die monatlichen Kosten des Vertrags sparen. Bevor wir auf das Angebot im Detail eingehen, schauen wir uns einen der Tarife genauer an.

Allnet Flat M: 60 GB im Netz der Telekom

Mit der Allnet Flat M bekommt Ihr satte 60 GB*. Die LTE-Geschwindigkeit liegt bei bis zu 50 Mbit/s. Möchtet Ihr das 5G-Netz der Telekom nutzen, könnt Ihr das für einen monatlichen Aufpreis von drei Euro dazubuchen. Eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming sind im monatlichen Preis inbegriffen. Der Tarif ist auf Wunsch als eSIM verfügbar, ohne zusätzliche Kosten. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate, danach könnt Ihr ihn entweder kündigen oder ihn zum Normalpreis (22 Euro) weiterhin nutzen.

Bereitstellungskosten fallen während des Aktionszeitraumes nicht an. Wenn Ihr Eure Rufnummer von einem anderen Anbieter mitbringt, erhaltet Ihr zudem eine Gutschrift von 10 Euro. Besonders praktisch: Jedes Jahr werden Euch 5 GB zusätzliches Datenvolumen gutgeschrieben – so wächst Euer Datenvolumen mit der Zeit ohne Extra-Kosten an!

Solltet Ihr irgendwann feststellen, dass Ihr mehr oder weniger Datenvolumen benötigt, könnt Ihr flexibel zwischen den Allnet Flats von congstar wechseln. Diese Optionen stehen Euch zur Verfügung:

• Allnet Flat S*: 5 GB für 12 Euro monatlich

• Allnet Flat S Extra*: 10 GB für 17 Euro monatlich

• Allnet Flat L*: 50 GB für 27 Euro monatlich

Extra sparen mit diesen Rabattcodes

Rund um den Black Friday will aber natürlich gespart werden: Mit dem Code X10ANFMCA erhaltet Ihr zehn Prozent Nachlass auf die monatlichen Kosten der Allnet Flat M, wodurch Ihr nur noch 19,80 Euro statt 22 Euro zahlt. Wenn Ihr Euch für einen Tarif in Kombination mit einem Smartphone entscheidet, ist der Code ebenfalls anwendbar – der Gerätepreis wird einfach dazu addiert. Der Rabattcode lässt sich außerdem mit den Black Week Angeboten kombinieren, sodass Ihr zusätzlich sparen könnt. Aber Achtung: Dieses Angebot ist nur bis zum 3. Dezember gültig!

Affiliate Angebot congstar Allnet Flat M 30 GB LTE-Datenvolumen im LTE-Netz der Telekom. Mit Allnet-Flat und EU-Roaming. Einmalig 15 Euro Anschlussgebühr. 10 Euro Rabatt bei Rufnummernmitnahme.

Auch die Kosten der anderen Tarife lassen sich mit Rabattcodes senken. Nachfolgend findet Ihr noch einmal alle Details zu den Tarifen und den Rabattcodes.

congstar Allnet Flat S Extra congstar Allnet Flat M congstar Allnet Flat L Netz Telekom Telekom Telekom Datenvolumen 10 GB 30 GB 60 GB 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G LTE

5G für 3 € extra im Monat LTE

5G für 3 € extra im Monat LTE

5G für 3 € extra im Monat Mindestlaufzeit 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Gebühr 10,80 € mit Code

X10ANFSECA 19,80 Euro mit Code

X10ANFMCA 24 Euro mit Code

X10ANFLCA Einmalige Kosten Entfallen Entfallen Entfallen Rufnummernbonus 10 € 10 € 10 € Effektivkosten pro GB ~ 1,03 € ~ 0,32 € ~ 0,47 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Seid Ihr aktuell auf der Suche nach einem neuen Mobilfunktarif? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dieser Artikel ist Teil einer Kooperation zwischen nextpit und congstar. Auf die redaktionelle Meinung von nextpit hat diese Zusammenarbeit keinen Einfluss.